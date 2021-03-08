Джеррард может стать тренером «Ливерпуля». Но с ним поспорит еще одна легенда клуба

«Ливерпуль» в ужасной форме: команда проиграла последние 6 домашних матчей в АПЛ. Это заставляет руководство клуба задуматься о смене тренера. Место в Лиге чемпионов находится под большой угрозой: «Ливерпуль» сейчас отстает от 4 места на 4 очка, сегодня отставание может вырасти до 7. Для этого нужно, чтобы «Челси» победил у «Эвертона».

Кто может сменить Клоппа?

Главным фаворитом назван бывший капитан команды – Стивен Джеррард. Букмекерская контора Skybet расценивает шансы англичанина коэффициентом 2.62. Вот полный список претендентов:

Стивен Джеррард – 2.62 (33%);

Хаби Алонсо – 10.0 (9%);

Юлиан Нагельсманн – 14.0 (6%);

Рафаэль Бенитес – 14.0 (6%).

Напомним, вчера Стивен Джеррард привел «Глазго Рейнджерс» к первому за 10 лет чемпионству в Шотландии. За всю карьеру в «Ливерпуле» Джеррард провел 710 матчей, в которых забил 149 голов. Юрген Клопп, который может покинуть должность – за неполных 6 лет привел клуб к победе в ЛЧ и АПЛ.

Как вы думаете, стоит ли «Ливерпулю» увольнять Клоппа? И сможет ли Джеррард его достойно заменить?