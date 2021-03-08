Betting Insider

Джеррард может стать тренером «Ливерпуля». Но с ним поспорит еще одна легенда клуба

автор Алексей Шабалдин

«Ливерпуль» в ужасной форме: команда проиграла последние 6 домашних матчей в АПЛ. Это заставляет руководство клуба задуматься о смене тренера. Место в Лиге чемпионов находится под большой угрозой: «Ливерпуль» сейчас отстает от 4 места на 4 очка, сегодня отставание может вырасти до 7. Для этого нужно, чтобы «Челси» победил у «Эвертона».

Кто может сменить Клоппа?

Главным фаворитом назван бывший капитан команды – Стивен Джеррард. Букмекерская контора Skybet расценивает шансы англичанина коэффициентом 2.62. Вот полный список претендентов:

  • Стивен Джеррард – 2.62 (33%);
  • Хаби Алонсо – 10.0 (9%);
  • Юлиан Нагельсманн – 14.0 (6%);
  • Рафаэль Бенитес – 14.0 (6%).

Напомним,  вчера Стивен Джеррард привел «Глазго Рейнджерс» к первому за 10 лет чемпионству в Шотландии. За всю карьеру в «Ливерпуле» Джеррард провел 710 матчей, в которых забил 149 голов. Юрген Клопп, который может покинуть должность – за неполных 6 лет привел клуб к победе в ЛЧ и АПЛ.

Как вы думаете, стоит ли «Ливерпулю» увольнять Клоппа? И сможет ли Джеррард его достойно заменить?

Комментарии
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StavkaIgra
58.4% WR-4.31% ROI
Ливерпуль, конечно, в этом сезоне это нечто не понятное и трудно объяснимо. Надо менять что-то кардинально
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Kiprusoff
45.2% WR-7.73% ROI
Это бы встряхнуло Ливерпуль на пару сезонов
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SugaruHirohito
48.8% WR-5.79% ROI
StavkaIgraЛиверпуль, конечно, в этом сезоне это нечто не понятное и трудно объяснимо. Надо менять что-то кардинально
Но вряд ли увольнение Клоппа поможет. Тут дело даже не в нем. Пусть Клопп спокойно дорабатывает контракт
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Ювентус, который считался фаворитом, неожиданно для всех проиграл в прошлой игре против Порту. Главное, что Ювентус сумел забить гол на выезде и теперь для прохода в 1/4 плей-офф им достаточно одержать победу с минимальным счётом 1:0. Думаю для них не составит труда это сделать, так как они по классу выше на голову команды Порту. Могу предположить, что Ювентус настроен серьезно, не зря же тренер дал отдохнуть лидеру команды Роналду в предыдущей игре против Лацио.

Порту, конечно сильный клуб, но точно уступает по силам Ювентусу. Если взять последние матчи против равных соперников, таких как Брага, Бенфика, Спортинг, Манчестер Сити, команде Порту не удалось проявить себя и одержать победы.

От этого матча я жду уверенной победы Ювентуса.
Всем удачи!
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Боруссия Д — Севилья| Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д встретит Севилью на своём поле,гости поймали то ли кризис, то ли они берегли силы на эту игру,и безобразно сыграли во внутреннем чемпионате, где уступили аутсайдеру, хотя обязаны были побеждать,так как они совсем не обеспечили себе место в ЛЧ.
Что касается матча : Боруссия в хорошей форме,хоть она и проиграла прошлую игру Баварии , но смотрелись они достойно,просто Мюнхенцы уж очень сильны.
Вообщем не буду тянуть резину и просто скажу, что здесь я не вижу Севилью победительницей, думаю Дортмунд не будет отсиживаться в обороне, да и не умеют они делать это. Здесь победа Боруссии однозначно, ну и естественно берём и ********** с форой 0.
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