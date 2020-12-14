Betting Insider открывает вакансию главного редактора

Мы открываем вакансию главного редактора Betting Insider – человека, который поможет нам сделать The Athletic о ставках на спорт.

Что предстоит делать

Создавать редакцию, отбирать авторов, редактировать тексты, писать стилистические гайдлайны, формировать контент-стратегию.

Выстраивать процессы сдачи текстов, работы с правками, формировать контент-стратегию и выполнения контент-плана.

Быть погруженным в спортивную и медийную повестку: нужен ли формат карточек на Betting Insider? Что нужно знать ставочнику перед матчами Лиги чемпионов?

Выстраивать редакционную политику. Какие темы для наших читателей наиболее интересны? Какую ценность наш контент дает пользователям?

Что мы хотим от вас

Быть перфекционистом: лишняя точка в супертопе вызывает неймаровские страдания.

Высокая грамотность и понимание стилистики: предстоит вычитывать множество текстов.

Проактивность и нешаблонность, желание пробовать новые форматы и выбивать под них необходимые ресурсы.

Data driven: чувство прекрасного важно, но качество контента можно посчитать.

Знание английского на уровне, необходимом для понимания материалов о спорте и беттинге.

Разбираться в базовых ставочных терминах и способен объяснить международной аудитории разницу между «тоталом» и «форой»;

Готовность работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;

Что мы можем вам дать

Комфортные условия работы: новый стильный офис в центре Москвы, «белую» заработную плату, бесплатную медстраховку, гибкий график работы с возможностью иногда делать это удаленно, корпоративную скидку в спорт-зал и на занятия английским языком, финансовую помощь при переезде из другого города.

Возможности для профессионального развития: опытных коллег, готовых заниматься вашим ростом, сложные задачи, новые технологии, помощь с выступлениями и профильным образованием.

Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере.

Свои резюме присылайте на mikedanshin@sports.ru