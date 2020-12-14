Betting Insider

Betting Insider открывает вакансию главного редактора

Мы открываем вакансию главного редактора Betting Insider – человека, который поможет нам сделать The Athletic о ставках на спорт.

Что предстоит делать

  • Создавать редакцию, отбирать авторов, редактировать тексты, писать стилистические гайдлайны, формировать контент-стратегию.
  • Выстраивать процессы сдачи текстов, работы с правками, формировать контент-стратегию и выполнения контент-плана.
  • Быть погруженным в спортивную и медийную повестку: нужен ли формат карточек на Betting Insider? Что нужно знать ставочнику перед матчами Лиги чемпионов?
  • Выстраивать редакционную политику. Какие темы для наших читателей наиболее интересны? Какую ценность наш контент дает пользователям?

Что мы хотим от вас

  • Быть перфекционистом: лишняя точка в супертопе вызывает неймаровские страдания.
  • Высокая грамотность и понимание стилистики: предстоит вычитывать множество текстов. 
  • Проактивность и нешаблонность, желание пробовать новые форматы и выбивать под них необходимые ресурсы.
  • Data driven: чувство прекрасного важно, но качество контента можно посчитать.
  • Знание английского на уровне, необходимом для понимания материалов о спорте и беттинге.
  • Разбираться в базовых ставочных терминах и способен объяснить международной аудитории разницу между «тоталом» и «форой»;
  • Готовность работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;

Что мы можем вам дать

  • Комфортные условия работы: новый стильный офис в центре Москвы, «белую» заработную плату, бесплатную медстраховку, гибкий график работы с возможностью иногда делать это удаленно, корпоративную скидку в спорт-зал и на занятия английским языком, финансовую помощь при переезде из другого города.
  • Возможности для профессионального развития: опытных коллег, готовых заниматься вашим ростом, сложные задачи, новые технологии, помощь с выступлениями и профильным образованием.
  • Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере.

Свои резюме присылайте на mikedanshin@sports.ru

Комментарии
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Lucifer Bettingstar
36.4% WR1.36% ROI
А не хочет ли Betting Insider открыть стену для WEB-версии? И у меня вопрос, кто-нибудь кроме меня может писать на моей стене? С WEB-версии я не вижу, что там происходит и хочу убедиться, что никто кроме меня ничего не может оставлять на стене.
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Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Lucifer BettingstarА не хочет ли Betting Insider открыть стену для WEB-версии? И у меня вопрос, кто-нибудь кроме меня может писать на моей стене? С WEB-версии я не вижу, что там происходит и хочу убедиться, что никто кроме меня ничего не может оставлять на стене.
Привет! Так стену убрали же, обнови приложение до последний версии.
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Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Lucifer BettingstarА не хочет ли Betting Insider открыть стену для WEB-версии? И у меня вопрос, кто-нибудь кроме меня может писать на моей стене? С WEB-версии я не вижу, что там происходит и хочу убедиться, что никто кроме меня ничего не может оставлять на стене.
Кстати, я вполне согласен с таким решением, т.к хватает комментариев и чата, а на стену обычно рекламу кидали ☹️
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Инашапатянин
50.5% WR3.64% ROI
Лучше откройте вакансию разработчика. Ничего нового с технической точки зрения давным давно не было
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Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
ИнашапатянинЛучше откройте вакансию разработчика. Ничего нового с технической точки зрения давным давно не было
А чего именно хотелось бы? Разработчики активно дорабатывают проект и прислушиваются к пользователям. Если есть идеи или предпочтения, то можно отписать к ним на почту или писать в комментариях к блогам, уверен что они прочтут.
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Кузя Кузьминатор
82% WR-0.97% ROI
А что по зарплате?)
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FACE
65.9% WR-0.9% ROI
Кузя КузьминаторА что по зарплате?)
Беткоины и фрибеты)
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Навальный Рома
66.7% WR-0.23% ROI
Just a catА чего именно хотелось бы? Разработчики активно дорабатывают проект и прислушиваются к пользователям. Если есть идеи или предпочтения, то можно отписать к ним на почту или писать в комментариях к блогам, уверен что они прочтут. 
Кот, разрабы каждый год, а то и ни раз опросы устраивают. У них есть я инфа, но на деле нет ничего. Не оправдывай их, Володя
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1.78Рома тотал больше 2
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Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5
0
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Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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