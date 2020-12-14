Betting Insider открывает вакансию главного редактора

Мы открываем вакансию главного редактора Betting Insider – человека, который поможет нам сделать The Athletic о ставках на спорт.
Что предстоит делать
- Создавать редакцию, отбирать авторов, редактировать тексты, писать стилистические гайдлайны, формировать контент-стратегию.
- Выстраивать процессы сдачи текстов, работы с правками, формировать контент-стратегию и выполнения контент-плана.
- Быть погруженным в спортивную и медийную повестку: нужен ли формат карточек на Betting Insider? Что нужно знать ставочнику перед матчами Лиги чемпионов?
- Выстраивать редакционную политику. Какие темы для наших читателей наиболее интересны? Какую ценность наш контент дает пользователям?
Что мы хотим от вас
- Быть перфекционистом: лишняя точка в супертопе вызывает неймаровские страдания.
- Высокая грамотность и понимание стилистики: предстоит вычитывать множество текстов.
- Проактивность и нешаблонность, желание пробовать новые форматы и выбивать под них необходимые ресурсы.
- Data driven: чувство прекрасного важно, но качество контента можно посчитать.
- Знание английского на уровне, необходимом для понимания материалов о спорте и беттинге.
- Разбираться в базовых ставочных терминах и способен объяснить международной аудитории разницу между «тоталом» и «форой»;
- Готовность работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;
Что мы можем вам дать
- Комфортные условия работы: новый стильный офис в центре Москвы, «белую» заработную плату, бесплатную медстраховку, гибкий график работы с возможностью иногда делать это удаленно, корпоративную скидку в спорт-зал и на занятия английским языком, финансовую помощь при переезде из другого города.
- Возможности для профессионального развития: опытных коллег, готовых заниматься вашим ростом, сложные задачи, новые технологии, помощь с выступлениями и профильным образованием.
- Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере.