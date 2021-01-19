АПЛ-2020/21: кто получит «Золотую бутсу»? Салах – фаворит букмекеров, но у него два конкурента из «Тоттенхэма»

Английская Премьер-лига завершится только 23 мая, но букмекеры уже открыли линию на лучшего бомбардира сезона-2020/21.

Вот как их аналитики оценили шансы игроков на «Золотую бутсу» АПЛ:

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 3.00 (вероятность с учетом маржи – 33.33%); Харри Кейн («Тоттенхэм») – 4.00 (25.00%); Джейми Варди («Лестер») – 5.50 (18.18%); Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 8.50 (11.76%); Бруну Фернандеш («МЮ») – 15.00 (6.67%); Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон») – 15.00 (6.67%); Маркус Рэшфорд («МЮ») – 40.00 (2.50%); Садьо Мане («Ливерпуль») – 40.00 (2.50%); Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 50.00 (2.00%); Тимо Вернер («Челси») – 50.00 (2.00%).

Напомним, на данный момент топ-10 лучших бомбардиров АПЛ выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 13 голов, 17 матчей;

2. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 12 голов, 18 матчей;

2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 12 голов, 18 матчей;

4. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон») – 11 голов, 16 матчей;

4. Бруну Фернандеш («МЮ») – 11 голов, 18 матчей;

4. Джейми Варди («Лестер») – 11 голов, 17 матчей;

7. Патрик Бэмфорд («Лидс») – 10 голов, 18 матчей;

8. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 8 голов, 16 матчей;

8. Каллум Уилсон («Ньюкасл») – 8 голов, 16 матчей;

10. Маркус Рэшфорд («МЮ») – 7 голов, 18 матчей;

10. Александр Ляказетт («Арсенал») – 7 голов, 16 матчей;

10. Дэнни Ингз («Саутгемптон») – 7 голов, 13 матчей;

10. Нил Мопе («Брайтон») – 7 голов, 17 матчей.

В сезоне-2019/20 обладателем «Золотую бутсы» стал Джейми Варди. В 35 матчах он забил 23 гола. Его ближайшие преследователи – Дэнни Ингз и Пьер-Эмерик Обамеянг забили по 22 мяча.



Кто выиграет «Золотую бутсу» АПЛ? Пишите в комментариях!

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