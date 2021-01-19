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АПЛ-2020/21: кто получит «Золотую бутсу»? Салах – фаворит букмекеров, но у него два конкурента из «Тоттенхэма»

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Английская Премьер-лига завершится только 23 мая, но букмекеры уже открыли линию на лучшего бомбардира сезона-2020/21. 

Вот как их аналитики оценили шансы игроков на «Золотую бутсу» АПЛ:

  1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 3.00 (вероятность с учетом маржи – 33.33%);
  2. Харри Кейн («Тоттенхэм») –  4.00 (25.00%);
  3. Джейми Варди («Лестер») – 5.50 (18.18%);
  4. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 8.50 (11.76%);
  5. Бруну Фернандеш («МЮ») – 15.00 (6.67%);
  6. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»)  – 15.00 (6.67%);
  7. Маркус Рэшфорд («МЮ») – 40.00 (2.50%);
  8. Садьо Мане («Ливерпуль») – 40.00 (2.50%);
  9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 50.00 (2.00%);
  10. Тимо Вернер («Челси») – 50.00 (2.00%).

Напомним, на данный момент топ-10 лучших бомбардиров АПЛ выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 13 голов, 17 матчей;
2. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 12 голов, 18 матчей;
2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 12 голов, 18 матчей;
4. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»)  – 11 голов, 16 матчей;
4. Бруну Фернандеш («МЮ») – 11 голов, 18 матчей;
4. Джейми Варди («Лестер») – 11 голов, 17 матчей;
7. Патрик Бэмфорд («Лидс») – 10 голов, 18 матчей;
8. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 8 голов, 16 матчей;
8. Каллум Уилсон («Ньюкасл») – 8 голов, 16 матчей;
10. Маркус Рэшфорд («МЮ») – 7 голов, 18 матчей;
10. Александр Ляказетт («Арсенал») – 7 голов, 16 матчей;
10. Дэнни Ингз («Саутгемптон») – 7 голов, 13 матчей;
10. Нил Мопе («Брайтон») – 7 голов, 17 матчей.

В сезоне-2019/20 обладателем «Золотую бутсы» стал Джейми Варди. В 35 матчах он забил 23 гола. Его ближайшие преследователи – Дэнни Ингз и Пьер-Эмерик Обамеянг забили по 22 мяча.

Кто выиграет «Золотую бутсу» АПЛ? Пишите в комментариях!

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• не более 100% от суммы ставки;
• минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
• условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
• начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.

Комментарии
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Vasya12345 Vasil
43.6% WR-7.47% ROI
варди Лестеееееер
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Daniel Ortegа
51.7% WR-5.09% ROI
кореец из тоттика,если Мауриньо дополнительно мотивирует его и настроит,пообещав лучшие условия . напомню- ещё он лучший футболист азии 2020...
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FACE
66.7% WR1.77% ROI
Daniel Ortegакореец из тоттика,если Мауриньо дополнительно мотивирует его и настроит,пообещав лучшие условия . напомню- ещё он лучший футболист азии 2020...
И автор самого красивого гола прошлого года, кстати! Корейский Криш! В Реал бы его)
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J.Gatsby
45.5% WR-4.4% ROI
Vasya12345 Vasilварди Лестеееееер
И даже голом уже не назовешь того, кто за Лестер топит) Думаешь Салах до конца сезона поломается и не затащит?
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J.Gatsby
45.5% WR-4.4% ROI
Vasya12345 Vasilварди Лестеееееер
Глором* – опечаталлся)
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Daniel Ortegа
51.7% WR-5.09% ROI
J.GatsbyИ даже голом уже не назовешь того, кто за Лестер топит) Думаешь Салах до конца сезона поломается и не затащит?
За игру и голы Салаха тоже очень рад! Сколько было разговоров о его первом "случайном" сезоне и о дальнейшем его провале. Египтянин всё доказал своей игрой!!! красава!!!
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J.Gatsby
45.5% WR-4.4% ROI
Daniel OrtegаЗа игру и голы Салаха тоже очень рад! Сколько было разговоров о его первом "случайном" сезоне и о дальнейшем его провале. Египтянин всё доказал своей игрой!!! красава!!!
И не поспоришь! 111 голов в 178 матчах (0,62 мяча за игру – лучший на пару с Суаресом по этому показателю, если брать тех, кто много голов забил). Интересно, долго ли еще за «Ливер» будет бегать или уйдет куда-то
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Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Не удивлюсь, если Бруну Фернандеш сможет всех удивить.
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Жан Поль Беспольто
33.1% WR-14.47% ROI
Варди
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Safar Sharipov
50% WR0.58% ROI
Мухамед Салох
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Eugen Astakhov. 61.1% WR2.67% ROI
1.42Тотал больше 3
Аугсбург — Бавария| Бундеслига
Аугсбург — Бавария| Бундеслига
Бавария в последние матчи (после ничейного противостояния с Вердером 1:1) напоминает машину, которая периодически испытывает неполадки.

Главной проблемой мюнхенцев является защита, пропуская практически в каждой игре - они стали зеркально напоминать о царящем хаосе в защите другого суперклуба - Барселоны.
Ворота Нойера давненько были "сухими".

Все клубы расположившиеся за Аусбургом (кроме последнего Шальке) неизменно забивали Баварии.

С другой стороны атака по прежнему представляет серьёзную мощь. Но многое зависит от Левандовски, который порой (несмотря на рекламу) выпадает как в ничейных матчах с Вердером или РБ Лейпцигом.

После сенсационного вылета из Кубка мюнхенцы должны собраться. Но ровно также они должны были собраться и на кубок после поражения Боруссии, когда вели в счёте 2:0.

Похоже кризис игровой концепции все громче говорит о себе - а соперники все лучше знают как вертикальными пасами проходить защиту или насыщать центр штрафной и опррную зону. Это такой-же рецепт успеха как и против Барселоны, к слову.

Самый вероятный вариант - это голы. Минимум их будет 3, и вплоть до 7. Тут парни могут удивить, при чем любые.
2
Повторить за 1.26
KorbenTeam 0% WR0% ROI
1.6Победит Манчестер Юнайтед
Фулхэм — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Фулхэм — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Кортавым привет,👋 остальным соболезную! 😁Кто понял тот понял.
Итак к прогнозу.
Сегодня матч Фулхем-МЮ.
Долго писать не буду... Ибо сам в футболе не шарю)) Но коэффициентный анализ показывает что МЮ не должен проиграть... Кэф конечно не очень, и вынуждает грузить на минусовую фору, но с большой вероятность матч окончится с минимальным счётом 0-1 либо же 1-2. Лично я считаю что ТС 0-1 более вероятен!
Всем фарта!
За нами победа - с нами Бог!!
0
Повторить за 1.6
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