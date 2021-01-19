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АПЛ-2020/21: кто получит «Золотую бутсу»? Салах – фаворит букмекеров, но у него два конкурента из «Тоттенхэма»

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Английская Премьер-лига завершится только 23 мая, но букмекеры уже открыли линию на лучшего бомбардира сезона-2020/21. 

Вот как их аналитики оценили шансы игроков на «Золотую бутсу» АПЛ:

  1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 3.00 (вероятность с учетом маржи – 33.33%);
  2. Харри Кейн («Тоттенхэм») –  4.00 (25.00%);
  3. Джейми Варди («Лестер») – 5.50 (18.18%);
  4. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 8.50 (11.76%);
  5. Бруну Фернандеш («МЮ») – 15.00 (6.67%);
  6. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»)  – 15.00 (6.67%);
  7. Маркус Рэшфорд («МЮ») – 40.00 (2.50%);
  8. Садьо Мане («Ливерпуль») – 40.00 (2.50%);
  9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 50.00 (2.00%);
  10. Тимо Вернер («Челси») – 50.00 (2.00%).

Напомним, на данный момент топ-10 лучших бомбардиров АПЛ выглядит так:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 13 голов, 17 матчей;
2. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 12 голов, 18 матчей;
2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 12 голов, 18 матчей;
4. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»)  – 11 голов, 16 матчей;
4. Бруну Фернандеш («МЮ») – 11 голов, 18 матчей;
4. Джейми Варди («Лестер») – 11 голов, 17 матчей;
7. Патрик Бэмфорд («Лидс») – 10 голов, 18 матчей;
8. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 8 голов, 16 матчей;
8. Каллум Уилсон («Ньюкасл») – 8 голов, 16 матчей;
10. Маркус Рэшфорд («МЮ») – 7 голов, 18 матчей;
10. Александр Ляказетт («Арсенал») – 7 голов, 16 матчей;
10. Дэнни Ингз («Саутгемптон») – 7 голов, 13 матчей;
10. Нил Мопе («Брайтон») – 7 голов, 17 матчей.

В сезоне-2019/20 обладателем «Золотую бутсы» стал Джейми Варди. В 35 матчах он забил 23 гола. Его ближайшие преследователи – Дэнни Ингз и Пьер-Эмерик Обамеянг забили по 22 мяча.

Кто выиграет «Золотую бутсу» АПЛ? Пишите в комментариях!

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• не более 100% от суммы ставки;
• минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
• условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
• начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.

Комментарии
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Vasya12345 Vasil
43.5% WR-7.67% ROI
варди Лестеееееер
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Daniel Ortegа
51.7% WR-5.06% ROI
кореец из тоттика,если Мауриньо дополнительно мотивирует его и настроит,пообещав лучшие условия . напомню- ещё он лучший футболист азии 2020...
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FACE
65.2% WR-1.1% ROI
Daniel Ortegакореец из тоттика,если Мауриньо дополнительно мотивирует его и настроит,пообещав лучшие условия . напомню- ещё он лучший футболист азии 2020...
И автор самого красивого гола прошлого года, кстати! Корейский Криш! В Реал бы его)
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J.Gatsby
35.3% WR-3.86% ROI
Vasya12345 Vasilварди Лестеееееер
И даже голом уже не назовешь того, кто за Лестер топит) Думаешь Салах до конца сезона поломается и не затащит?
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J.Gatsby
35.3% WR-3.86% ROI
Vasya12345 Vasilварди Лестеееееер
Глором* – опечаталлся)
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Daniel Ortegа
51.7% WR-5.06% ROI
J.GatsbyИ даже голом уже не назовешь того, кто за Лестер топит) Думаешь Салах до конца сезона поломается и не затащит?
За игру и голы Салаха тоже очень рад! Сколько было разговоров о его первом "случайном" сезоне и о дальнейшем его провале. Египтянин всё доказал своей игрой!!! красава!!!
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J.Gatsby
35.3% WR-3.86% ROI
Daniel OrtegаЗа игру и голы Салаха тоже очень рад! Сколько было разговоров о его первом "случайном" сезоне и о дальнейшем его провале. Египтянин всё доказал своей игрой!!! красава!!!
И не поспоришь! 111 голов в 178 матчах (0,62 мяча за игру – лучший на пару с Суаресом по этому показателю, если брать тех, кто много голов забил). Интересно, долго ли еще за «Ливер» будет бегать или уйдет куда-то
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Упоминания о Бундеслиги сразу наталкивает на мысль о множестве голов и как раз сегодняшнее противостояние должно подтвердить эту закономерность!

Байер из своих последних 10 игр закончил 8 с общим тоталом мячей больше 2,5, хозяева этот сезон проводят действительно прилично и заслуженно находятся в лидирующей пятёрки.
Ещё бы не мучали Байер кадровые проблемы, уж много игроков находятся в лазарете. Дортмунд тоже не досчитыается по разным причинам нескольких ключевых игроков ( Азар, Витцель,Загаду, Шмельцер), но главный герой Холанд в строю который может поспособствовать проходу нашей ставки!

Последнии 5 личных встреч закончились верхом и сегодня я ожидаю продолжения тенденции!
Всем удачи!!
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1.81Сток Сити фора ()
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Обе команды достаточно мотивированы: Ротерхэм в зоне вылета, Сток Сити, в случае отсутствия победы в данной игре, рискует всерьёз отстать от зоны переходных игр за повышение в классе, отставание сейчас 4 очка, однако Сток имеет на игру больше соперников. Ротерхэм на своём поле в сезоне выиграл 30 % игр, проиграл 50 %. Сток на выездах уступил в 16 с небольшим % встреч, выиграл в 33 % случаев. Сток, на первый взгляд, в январе плох, однако, в этих трёх играх январских команда уступила конкуренту Борнмуту, в кубке гораздо более классному Лестеру, была ещё выездная ничья с Блэкберном. Нынешний соперник Сток Сити рангом ниже, вполне пора выиграть. Но подстрахуюсь форой, поскольку Ротерхэм, похоже, всерьёз настроен остаться в лиге, в январе обыграли конкурента Дерби Каунти, плюс упирались в кубке с Эвертоном.
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