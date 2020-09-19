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Холанд – фаворит на Golden Boy. В тройке еще два топа из Бундеслиги

В отличие от France Football, которые отменили в этом году вручение «Золотого мяча», Tuttosport решили не отказываться от награды Golden Boy – 2020 (самая престижная награда для футболиста не старше 21 года) . 

Список из 100 претендентов уже сократили до 40 фамилий. По данным букмекеров, всерьез можно рассматривать только трех футболистов:

  • Эрлинг Холанд (20 лет, «Боруссия» Дортмунд) — коэффициент 1.82
  • Альфонсо Дэвис (19 лет, «Бавария») — 2.35
  • Джейдон Санчо (20 лет, «Боруссия» Дортмунд) — 3.2

Отметим, что в числе 40 лучших не оказалось места для российских футболистов. Однако в списке присутствует 20-летний форвард киевского «Динамо» – Владислав Супряга.

Источник: https://www.ua-football.com/foreign/germany/1600532408-dortmund.html

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1.61Победит Милан
Милан — Болонья|Чемпионат Италии
Милан — Болонья|Чемпионат Италии
"Милан" не проигрывает в 14 играх во всех соревнованиях (10 побед и 4 ничьи). Это самая длинная беспроигрышная серия россонери с ноября 2008-го года, когда тренером был Карло Анчелотти (16 матчей). Как показывает практика, команды Пиоли начинают валиться только с появлением первых поражений. Пока "Милан" не попадёт в "центр урагана", проблемы ему не грозят, команда будет выступать более-менее стабильно.
Красно-чёрные проиграли в первом туре в двух последних сезонах против "Удинезе" и "Наполи", но ни разу в своей истории не проигрывали в дебютных турах трижды подряд.
Цель "Милана" - попадание в четвёрку, цель "Болоньи" - первая десятка плюс несколько больших "скальпов". На своём поле "Милан" будет фаворитом.
0
Повторить за 1.57
Александр Шахин52.2% WR6.65% ROI
2.19Победа Милан и тотал больше 2.5 - Да
Милан — Болонья|Чемпионат Италии
Милан — Болонья|Чемпионат Италии
Доброго времени суток, итак у нас Италия Серия А
Милан - Болонья
Милан в прошлом сезоне, выдал очень мощную концовку. Остановились они на 6 строчке, за 38 игр 19 побед, 9 ничьи и 10 поражений. При разнице мячей 63-46.
Милан это атакующая команда, которая бывает забывает о обороне. Забивается клубом в среднем 2 мяча, пропускают 1,3.
Милан провёл 4 товарищеские встречи, и все выиграли с большим количеством голов, но и пропустили также в каждом.
Далее отыграли в лиге Европы второго раунда, где разобрались с Шэмрок Роверс 2-0, при этом по игре было заметно, что силы берегут, но при этом нанесли 21 удар в сторону ворот и 7 ударов в створ.
Милан укрепился молодым перспективным защитником. Кадровых потерь нету, вся линия атаки в строю.

Болонья закончила чемпионат на 12 строчке, за 38 игр было зафиксировано 12 побед, 11 ничьи и 15 поражений, при разнице мячей 52-65. Клуб строит атакующий футбол, совершенно забыв про оборону, в среднем забивается 1,3 а пропускают 1,8 мяча за игру.
Болонья провела 2 товарищеских матча, где в одном одержала победу, и одна ничья. Трансферных компаний не проводилось, остались все кто был в прошлом сезоне, критичных кадровых потерь тоже нету.

За последние 10 личных встреч, Милан одержал победу в 8 матчах, одна ничья и одна победа у Болоньи. С 2017 года клубы встречались 7 раз и в 6-ти из них был пробит Тотал Б.
Для меня тут все прозрачно, Милан сейчас в очень хорошей форме, связки наиграны, игровой практики хватает. Болонья тоже хороша, но все же «мастеровитости» до Милана им не хватает. Первая игра в Чемпионате, и будет ли пробит Тотал сказать трудно, но команды в каждом матче друг другу забивают. Милан должен сегодня забирать 3 очка.

В БК я беру П1 + ТБ 1,5
Тут нету
0
Повторить за 2.14
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