Холанд – фаворит на Golden Boy. В тройке еще два топа из Бундеслиги

В отличие от France Football, которые отменили в этом году вручение «Золотого мяча», Tuttosport решили не отказываться от награды Golden Boy – 2020 (самая престижная награда для футболиста не старше 21 года) .

Список из 100 претендентов уже сократили до 40 фамилий. По данным букмекеров, всерьез можно рассматривать только трех футболистов:

Эрлинг Холанд (20 лет, «Боруссия» Дортмунд) — коэффициент 1.82

Альфонсо Дэвис (19 лет, «Бавария») — 2.35

Джейдон Санчо (20 лет, «Боруссия» Дортмунд) — 3.2

Отметим, что в числе 40 лучших не оказалось места для российских футболистов. Однако в списке присутствует 20-летний форвард киевского «Динамо» – Владислав Супряга.

Источник: https://www.ua-football.com/foreign/germany/1600532408-dortmund.html