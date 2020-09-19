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Холанд – фаворит на Golden Boy. В тройке еще два топа из Бундеслиги

В отличие от France Football, которые отменили в этом году вручение «Золотого мяча», Tuttosport решили не отказываться от награды Golden Boy – 2020 (самая престижная награда для футболиста не старше 21 года) . 

Список из 100 претендентов уже сократили до 40 фамилий. По данным букмекеров, всерьез можно рассматривать только трех футболистов:

  • Эрлинг Холанд (20 лет, «Боруссия» Дортмунд) — коэффициент 1.82
  • Альфонсо Дэвис (19 лет, «Бавария») — 2.35
  • Джейдон Санчо (20 лет, «Боруссия» Дортмунд) — 3.2

Отметим, что в числе 40 лучших не оказалось места для российских футболистов. Однако в списке присутствует 20-летний форвард киевского «Динамо» – Владислав Супряга.

Источник: https://www.ua-football.com/foreign/germany/1600532408-dortmund.html

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Цель "Милана" - попадание в четвёрку, цель "Болоньи" - первая десятка плюс несколько больших "скальпов". На своём поле "Милан" будет фаворитом.
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