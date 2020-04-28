30 апреля в 15:00 (по мск.) пройдет киберматч между Александром Головиным («Монако») и Федором Чаловым (ЦСКА). Прямая трансляция матча будет вестись на YouTube-канале, а комментатором выступит известный киберфутболист Максим Good Max Гутник.

Кстати, парни будут играть в эксклюзивных поло, которые наши друзья из BetCity потом разыграют в официальном сообществе во Вконтакте.

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