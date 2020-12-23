Что изменится для букмекеров и капперов в 2021-м? Отвечаем на главные вопросы о «Едином регуляторе азартных игр»

Государственная дума РФ приняла законопроект о реформе рынка букмекеров в третьем чтении. 30 декабря 2020 года Президент РФ подписал федеральный закон.

Напомним, что после обсуждений депутатов на первом заседании 8 декабря представители сферы выступили против инициативы и говорили о риске создания монополии. Позже букмекеры направляли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложением собирать отчисления с помощью банков, а не через «единый регулятор».

Главное о финальном варианте законопроекта

В документе законопроекта говорится, что «Единый регулятор азартных игр» создан с целью повышения эффективности контроля проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта.

Размер отчислений на развитие спорта теперь составит 1,5% от всех принятых пари, но при этом это должно быть не менее 30 млн рублей в квартал (правило вступит в силу с осени 2021).

Как средства будут распределены по федерациям определится в течение 270 дней с дня публикации закона (1 января).

Что и когда изменится для букмекеров?

Мы связались с юристом в области игорного бизнеса Марией Лепщиковой, чтобы подробно разобраться, как изменится законодательство:

Как происходит все сейчас (и будет до осени 2021-го)? Букмекеры каждый квартал отчисляют на развитие спорта 5% от дохода (разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами), но не менее 15 млн.

Как предлагали изменить законодательство? На первом чтении предлагали, чтобы каждый квартал это был 1% от входа (все принятые ставки без учета выигрышей), но не менее 5 млн в сторону каждого вида спорта, по которому принимались ставки.

Какое решение приняли в итоге? Во втором и третьем чтении депутаты остановились на 1,5% от принятых ставок, но при этом сумма должна быть не менее 30 млн в квартал.

Что произойдет 1 января?

1. Создается организация «единый регулятор». Параллельно решается, что дальше будет с двумя ЦУПИСами – их заменят на один монопольный орган.

2. Начинают готовить софт для контроля за букмекерами (пример: в Беларуси все казино привязаны к Минфину, а в России БК будут подключены к регулятору).

3. Начинают разрабатывать документы по распределению отчислений. Уже известно, что в наблюдательный совет будут входить руководители спортивных федераций, а сам процесс вряд ли сильно изменится. Обязательств по привлечению букмекеров к обсуждениям – нет.

Еще раз: новый процент и правила отчислений вступят в силу для букмекеров только осенью 2021 года. Таким образом для перестройки процессов будет выделен переходный период в 9 месяцев.

Что изменится для капперов?

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Напомним, что деятельность в России уже приостановила БК «ВулканБет». По словам гендиректора БК Tennisi Руслана Сулейманова есть еще несколько компаний, которые думают об уходе с российского рынка.

Как ставки будут помогать развитию спорта?

Пока до конца не понятно, но суммы будут больше, чем раньше (по крайней мере так обещают). Как именно будет построен процесс – узнаем до осени 2021-го.

Фото: сайт Госдумы РФ