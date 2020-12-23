Betting Insider

Что изменится для букмекеров и капперов в 2021-м? Отвечаем на главные вопросы о «Едином регуляторе азартных игр»

Государственная дума РФ приняла законопроект о реформе рынка букмекеров в третьем чтении. 30 декабря 2020 года Президент РФ подписал федеральный закон.

Напомним, что после обсуждений депутатов на первом заседании 8 декабря представители сферы выступили против инициативы и говорили о риске создания монополии. Позже букмекеры направляли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложением собирать отчисления с помощью банков, а не через «единый регулятор».

Главное о финальном варианте законопроекта

В документе законопроекта говорится, что «Единый регулятор азартных игр» создан с целью повышения эффективности контроля проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта.

  • Размер отчислений на развитие спорта теперь составит 1,5% от всех принятых пари, но при этом это должно быть не менее 30 млн рублей в квартал (правило вступит в силу с осени 2021).
  • Как средства будут распределены по федерациям определится в течение 270 дней с дня публикации закона (1 января).

Что и когда изменится для букмекеров?

Мы связались с юристом в области игорного бизнеса Марией Лепщиковой, чтобы подробно разобраться, как изменится законодательство:

  • Как происходит все сейчас (и будет до осени 2021-го)? Букмекеры каждый квартал отчисляют на развитие спорта 5% от дохода (разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами), но не менее 15 млн.
  • Как предлагали изменить законодательство? На первом чтении предлагали, чтобы каждый квартал это был 1% от входа (все принятые ставки без учета выигрышей), но не менее 5 млн в сторону каждого вида спорта, по которому принимались ставки.
  • Какое решение приняли в итоге? Во втором и третьем чтении депутаты остановились на 1,5% от принятых ставок, но при этом сумма должна быть не менее 30 млн в квартал.

Что произойдет 1 января? 

1. Создается организация «единый регулятор». Параллельно решается, что дальше будет с двумя ЦУПИСами – их заменят на один монопольный орган.
2. Начинают готовить софт для контроля за букмекерами (пример: в Беларуси все казино привязаны к Минфину, а в России БК будут подключены к регулятору).
3. Начинают разрабатывать документы по распределению отчислений. Уже известно, что в наблюдательный совет будут входить руководители спортивных федераций, а сам процесс вряд ли сильно изменится. Обязательств по привлечению букмекеров к обсуждениям – нет.

Еще раз: новый процент и правила отчислений вступят в силу для букмекеров только осенью 2021 года. Таким образом для перестройки процессов будет выделен переходный период в 9 месяцев.

Что изменится для капперов?

😩 Букмекеры повысят маржу

Теперь выигрывать станет сложнее, ведь гарантированная прибыль компаний увеличится за счет уменьшения коэффициентов.

👋 Выручка букмекеров упадет, а какие-то из них закроются

Напомним, что деятельность в России уже приостановила БК «ВулканБет». По словам гендиректора БК Tennisi Руслана Сулейманова есть еще несколько компаний, которые думают об уходе с российского рынка.

Как ставки будут помогать развитию спорта? 

Пока до конца не понятно, но суммы будут больше, чем раньше (по крайней мере так обещают). Как именно будет построен процесс – узнаем до осени 2021-го.

Фото: сайт Госдумы РФ

Комментарии
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katyushaa29
0% WR0% ROI
Интересно, а кто следующий уйдет с рынка?
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Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
katyushaa29Интересно, а кто следующий уйдет с рынка?
Явных претендентов пока не видно. Но вообще удивляет вся эта ситуация. Букмекеры - далеко не самые бедные люди.
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Манкунианец
50% WR-0.17% ROI
Играйте на com. конторах и будет вам счастье😉
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George11
100% WR6.15% ROI
Выигрыши теперь будут ещё более случайным явлением, нежели ранее. Все просто. Они закручивают гайки.
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#️⃣LIAR✔✔✔✔
58.8% WR-3.46% ROI
МанкунианецИграйте на com. конторах и будет вам счастье😉
это что за com. конторы?
Ответить
Манкунианец
50% WR-0.17% ROI
#️⃣LIAR✔✔✔✔это что за com. конторы?
Это не Российские. Например есть Winline.ru а есть Winline.com.
Ответить
#️⃣LIAR✔✔✔✔
58.8% WR-3.46% ROI
МанкунианецЭто не Российские. Например есть Winline.ru а есть Winline.com.
а там регистрация возможна для граждан РФ например, ну там же нужны документы
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Манкунианец
50% WR-0.17% ROI
#️⃣LIAR✔✔✔✔а там регистрация возможна для граждан РФ например, ну там же нужны документы
Конечно. Без проблем. Правда наши всё время их блокируют, но это беспонту, столько обходов блокировок есть разных.
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Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
МанкунианецИграйте на com. конторах и будет вам счастье😉
Не самый лучший совет. Заблокируют и никогда ничего не докажете.
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Манкунианец
50% WR-0.17% ROI
FlanagunНе самый лучший совет. Заблокируют и никогда ничего не докажете.
8 лет на Winline.com и пока ни каких проблем.
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Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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