«ПСЖ» или «МЮ»: куда уйдет Гризманн? После конфликта с Сетьеном букмекеры обновили коэффициенты

Окружение Антуана Гризманна недовольно статусом игрока в «Барселоне». В последних четырех матчах Ла Лиги француз провел 87 минут, один раз выйдя в стартовом составе.

При Сетьене на посту главного тренера Гризманн сыграл 5 полных матчей из 18. После нескольких заявлений окружения игрока о недовольстве ситуацией, букмекеры обновили коэффициенты на новый клуб игрока в следующем сезоне:

«ПСЖ» – 2.62 ;

; «МЮ» – 7.00 ;

; «Сити» – 10.00 ;

; «Челси» – 13.00.

Антуан Гризман перешел в «Барселону» летом 2019 года. За неполный сезон в Ла Лиге он провел 32 матча, в которых забил 8 голов. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 96 млн евро.

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