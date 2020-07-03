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«ПСЖ» или «МЮ»: куда уйдет Гризманн? После конфликта с Сетьеном букмекеры обновили коэффициенты

Окружение Антуана Гризманна недовольно статусом игрока в «Барселоне». В последних четырех матчах Ла Лиги француз провел 87 минут, один раз выйдя в стартовом составе.

При Сетьене на посту главного тренера Гризманн сыграл 5 полных матчей из 18. После нескольких заявлений окружения игрока о недовольстве ситуацией, букмекеры обновили коэффициенты на новый клуб игрока в следующем сезоне:

  • «ПСЖ» – 2.62;
  • «МЮ» – 7.00;
  • «Сити» – 10.00;
  • «Челси» – 13.00.

Антуан Гризман перешел в «Барселону» летом 2019 года. За неполный сезон в Ла Лиге он провел 32 матча, в которых забил 8 голов. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 96 млн евро.

Куда уйдет Гризманн? Пишите в комментариях

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он игрок средняк не более
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Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
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