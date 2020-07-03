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«ПСЖ» или «МЮ»: куда уйдет Гризманн? После конфликта с Сетьеном букмекеры обновили коэффициенты

Окружение Антуана Гризманна недовольно статусом игрока в «Барселоне». В последних четырех матчах Ла Лиги француз провел 87 минут, один раз выйдя в стартовом составе.

При Сетьене на посту главного тренера Гризманн сыграл 5 полных матчей из 18. После нескольких заявлений окружения игрока о недовольстве ситуацией, букмекеры обновили коэффициенты на новый клуб игрока в следующем сезоне:

  • «ПСЖ» – 2.62;
  • «МЮ» – 7.00;
  • «Сити» – 10.00;
  • «Челси» – 13.00.

Антуан Гризман перешел в «Барселону» летом 2019 года. За неполный сезон в Ла Лиге он провел 32 матча, в которых забил 8 голов. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 96 млн евро.

Куда уйдет Гризманн? Пишите в комментариях

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Динамо Киев — Шахтер|Чемпионат Украины
Динамо Киев — Шахтер|Чемпионат Украины
К сожалению в главном матче УПЛ🇺🇦 уже нет интриги для нейтрального болельщика, и для фанатов Динамо в частности в разрезе борьбы за титул.
Но дело в том, что киевляне всё ещё продолжают бороться за второе место и соответственно за билет в ЛЧ.
🧡⚒🖤
Шахтёр уверенно, с большим отрывом добыл звание чемпиона ещё в позапрошлом туре против Александрии, и поединок с Зарёй получился вполне ожидаем в плане итогового результата.
Луиш Каштру сказал, что под конец сезона предоставит больше игрового времени молодым игрокам и тем, кто просто играл меньше. Но и в то же время подчеркнул, что никто просто так не получит место в старте.

Появились перед игрой некоторые проблемы с составом. И если травмы например Коваленко, Хочолавы, Бондаря не так критичны, то отсутствие Патрика и дисквалифицированного Тете могут доставить проблем. Про травму Исмаили уже всем известно, увидим его ещё не скоро.
Одно из главных преимуществ Шахтёра над Динамо это, как раз качество и длина скамейки запасных, особенно с учётом 5-ти разрешённых замен.

Ещё главный тренер заверил о том, что ни о какой игре "спустя рукава" и речи не идёт. Вопрос в том смогут ли игроки это до конца понять? Есть у горняков давняя проблема - далеко не важные матчи, и даже с главным соперником часто заканчиваются не в их пользу. Видимо действительно менталитет такой у бразильцев.
Тяжело их заставить играть на полную там где оно особо не нужно.
🤍🚨💙
Алексей Михайличенко похоже окончательно "поплыл". После поражения от Десны ему не понравилась то, что в комнате арбитров он якобы услышал радостный смех😂. И что самое интересное судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль отработали практически идеально.
Можно его и понять, это такой защитный механизм. Когда не можешь взять на себя ответственность и всё не получается, а в себе ошибку найти и признать её, не хватает мужества.
Динамо без вопросов будет сверхмотивированы даже беря во внимание скорый финал кубка.
С таким же запалом они подошли и к недавней игре с Шахтёром. Атаковали прессинговали в бешеном темпе первую половину тайма, а потом...потом просто "умирали" на поле. Учёл эти ошибки тренерский штаб? Скорее всего да.
Есть и у киевлян тоже проблемы с составом. Весь удар приходится на оборону - Попов и Миколенко не успеют восстановиться.

Обе команды являются достаточно результативными. У Шахтёра в последние годы самая слабая линия это как раз защита. Но стоит сказать и о том, что пропускают горняки скорее от некоторой расслабленности после уже сделанного результата как с Зарёй. Могут и пенальти подарить легко. Николай Матвиенко в этом стал прям "специалистом"😄.
У Динамо легче перечислить где нет проблем. Дирижёра в команде по-прежнему нет, мячи доставлять нападающим некому, оборона и вратарская позиция хромает на обе ноги. Вся надежда на вингеров в лице Цыганкова, Вербича, Цитаишвили и Де Пены.

Свой гол хозяева должны забить, а вот Шахтёр сыграет наверняка опять, как пойдёт. После подаренной ничьей луганчанам я надеюсь на хорошую самоотдачу и желание победить в статусе чемпиона главного соперника многих лет. Не имея груза ответственности за результат и большие проблемы в обороне бело-голубых, дончане должны поразить ворота уж явно не раз⚽️⚽️

Об исходе матча судить не возьмусь, очень сложно угадать, что будет.
💋💋
13
Повторить за 1.71
Владислав Радимов40.9% WR-13.59% ROI
2.29Победит Сельта
Сельта — Бетис|Ла Лига
Сельта — Бетис|Ла Лига
Эксперт сайта Legalbet Владислав Радимов предлагает две ставки на матч чемпионата Испании.

В этом противостоянии однозначно тотал больше. Можно назвать безобразием, как «Бетис» играет в обороне. Я смотрел его матч с «Вильярреалом» – так играть нельзя! А вот «Сельта» должна победить.

Почему я ставлю на тотал больше? «Сельта» получила пять мячей от «Мальорки». Кроме того, во всех матчах она дает возможность соперникам создавать моменты, а у «Бетиса» достаточно футболистов, которые могут их реализовать. У севильянцев почти нет шансов подняться выше. Команде сейчас практически все равно, и она играет в свое удовольствие, хотя без зрителей это абсолютно неинтересно.

Что касается «Сельты», то для нее это один из ключевых матчей. В случае выигрыша команда гарантирует себе сохранение пропуска в Ла Лигу. Помимо высокой мотивации, на своем стадионе она выглядит гораздо лучше, чем в гостях, поэтому ставлю на победу «Сельты» и большое количество голов.
2
Повторить за 2.26
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