Коэффициент на увольнение Гвардиолы упал перед матчем с «Арсеналом». Отставание от «Ливерпуля» – 17 очков

После сообщения о том, что у Пепа Гвардиолы есть пункт в контракте о возможности досрочного расторжения, букмекеры обновили коэффициенты на следующее увольнение в АПЛ. По их мнению, испанский специалист второй в списке на то, чтобы покинуть команду:

Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») – 4.5; Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 7.7 (до 16-го тура коэффициент был 14.3); Дин Смит («Астон Вилла») – 11; Даниэль Фарке («Норвич Сити») – 13; Найджел Пирсон («Уотфорд») – 17; Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 20; Эдди Хау («Борнмут») – 26; Никакой тренер не уйдет – 33; Брендан Роджерс – 34; Шон Дайч («Бернли») – 34; Стив Брюс («Ньюкасл Юнайтед») – 34; Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») – 34; Фрэнк Лэмпард («Челси») – 51; Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 51; Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») – 51; Грейам Поттер («Брайтон») – 67; Жозе Моуринью («Тоттенхэм») – 88. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 101;

Напомним, что в последнем матче АПЛ «Сити» проиграл «МЮ» со счетом 1:2 и к 17-му туру идет на третьем месте, набрав 32 очка. Отставание от лидера чемпионата «Ливерпуля» составляет 14 очков – команда Клоппа набрала уже 46.

Кого из тренеров уволят в АПЛ следующим и почему? Пишите в комментарии

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