Коэффициент на увольнение Гвардиолы упал перед матчем с «Арсеналом». Отставание от «Ливерпуля» – 14 очков

После сообщения о том, что у Пепа Гвардиолы есть пункт в контракте о возможности досрочного расторжения, букмекеры обновили коэффициенты на следующее увольнение в АПЛ. По их мнению, у испанского специалиста больше шансов покинуть команду, чем у остальных:
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 7.7 (до 16-го тура коэффициент был 14.3);
- Даниэль Фарке («Норвич Сити») – 10;
- Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») – 10;
- Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 12.5;
- Эдди Хау («Борнмут») – 13;
- Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») – 21;
- Дин Смит («Астон Вилла») – 26;
- Шон Дайч («Бернли») – 34;
- Никакой тренер не уйдет – 34;
- Стив Брюс («Ньюкасл Юнайтед») – 41;
- Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 51;
- Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») – 51;
- Фрэнк Лэмпард («Челси») – 67;
- Грейам Поттер («Брайтон») – 67;
- Юрген Клопп («Ливерпуль») – 101;
- Жозе Моуринью («Тоттенхэм») – 101.
Напомним, что в последнем матче АПЛ «Сити» проиграл «МЮ» со счетом 1:2 и к 17-му туру идет на третьем месте, набрав 32 очка. Отставание от лидера чемпионата «Ливерпуля» составляет 14 очков – команда Клоппа набрала уже 46.
Кого из тренеров уволят в АПЛ следующим и почему? Пишите в комментарии
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