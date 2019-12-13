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Коэффициент на увольнение Гвардиолы упал перед матчем с «Арсеналом». Отставание от «Ливерпуля» – 14 очков

После сообщения о том, что у Пепа Гвардиолы есть пункт в контракте о возможности досрочного расторжения, букмекеры обновили коэффициенты на следующее увольнение в АПЛ. По их мнению, у испанского специалиста больше шансов покинуть команду, чем у остальных:

  1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 7.7 (до 16-го тура коэффициент был 14.3);
  2. Даниэль Фарке («Норвич Сити») – 10;
  3. Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») – 10;
  4. Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 12.5;
  5. Эдди Хау («Борнмут») – 13;
  6. Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») – 21;
  7. Дин Смит («Астон Вилла») – 26;
  8. Шон Дайч («Бернли») – 34;
  9. Никакой тренер не уйдет – 34;
  10. Стив Брюс («Ньюкасл Юнайтед») – 41;
  11. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 51;
  12. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») – 51;
  13. Фрэнк Лэмпард («Челси») – 67;
  14. Грейам Поттер («Брайтон») – 67;
  15. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 101;
  16. Жозе Моуринью («Тоттенхэм») – 101.

Напомним, что в последнем матче АПЛ «Сити» проиграл «МЮ» со счетом 1:2 и к 17-му туру идет на третьем месте, набрав 32 очка. Отставание от лидера чемпионата «Ливерпуля» составляет 14 очков – команда Клоппа набрала уже 46.

Кого из тренеров уволят в АПЛ следующим и почему? Пишите в комментарии

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