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Почеттино – фаворит на пост главного тренера «МЮ» (Букмекеры). Коэффициент на увольнение Сульшера упал в 8 раз

Неубедительный старт «МЮ» в новом сезоне АПЛ снова вызвал слухи о возможной отставке Сульшера. 

«МЮ» дважды проиграл в трех турах:

  • в первом туре уступил дома «Кристал Пэласу» (1:3);
  • во втором туре «Манчестер» одержал победу на выезде над «Брайтоном» (2:3);
  • в третьем туре «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» (1:6).

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал команду за разгромное поражение от «Тоттенхэма» – Рой Кин предполагает, что данный проигрыш «может стоить Сульшеру работы». После поражения букмекеры обновили котировки на следующее увольнение главного тренера в Англии – коэффициент на Сульшера упал почти в 8 раз19 до 2.25).

Кто станет следующим тренером «МЮ»?

Главным фаворитом на замену является бывший тренер «Тоттенхэма»:

  • Маурисио Почеттино – 1.4;
  • Массимилиано Аллегри – 6;
  • Юлиан Нагельсманн –  26;
  • Луис Энрике –  34;
  • Эрик тен Хаг – 34;
  • Ральф Рангник – 34;
  • Крис Уайлдер  – 34;
  • Лоран Блан – 34.

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