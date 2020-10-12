Почеттино – фаворит на пост главного тренера «МЮ» (Букмекеры). Коэффициент на увольнение Сульшера упал в 8 раз

Неубедительный старт «МЮ» в новом сезоне АПЛ снова вызвал слухи о возможной отставке Сульшера.

«МЮ» дважды проиграл в трех турах:

в первом туре уступил дома «Кристал Пэласу» (1:3);

во втором туре «Манчестер» одержал победу на выезде над «Брайтоном» (2:3);

в третьем туре «МЮ» проиграл «Тоттенхэму» (1:6).

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал команду за разгромное поражение от «Тоттенхэма» – Рой Кин предполагает, что данный проигрыш «может стоить Сульшеру работы». После поражения букмекеры обновили котировки на следующее увольнение главного тренера в Англии – коэффициент на Сульшера упал почти в 8 раз (с 19 до 2.25).

Кто станет следующим тренером «МЮ»?

Главным фаворитом на замену является бывший тренер «Тоттенхэма»:

Маурисио Почеттино – 1.4 ;

; Массимилиано Аллегри – 6 ;

; Юлиан Нагельсманн – 26 ;

; Луис Энрике – 34 ;

; Эрик тен Хаг – 34 ;

; Ральф Рангник – 34 ;

; Крис Уайлдер – 34 ;

; Лоран Блан – 34.

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