Уже завтра, 7 сентября, октагон в Абу-Даби ненадолго станет главной точкой планеты – на свой 28-й бой выйдет непобедимый Хабиб Нурмагомедов, уничтоживший в предыдущей драке своего главного врага из Ирландии. Уложить Хабиба на канвас в этот раз попытается американец Дастин Порье, полная противоположность Макгрегора.
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Хабиб Нурмагомедов
Кажется, действующий чемпион UFC в легком весе уже прошел эту игру до конца, эффективно разделавшись со своим личным главным боссом как на октагоне, так и вне его.
И речь сейчас не о заварушке, случившейся сразу после предыдущего Main Event, а о том, что Макгрегор после того поражения дерется в пабе со стариком, а букмекеры открывают линию на его возвращение к битвам с засорами, в то время как сам Хабиб после той победы спокойно готовится к защите чемпионского пояса.
Однако в этом и есть главное опасение поклонников Нурмагомедова перед боем – трудно крушить мир, когда ты уже на его вершине, а тело твоего главного врага лежит под ногами.
И все же букмекеры верят в то, что «орел» в этот вечер заберет добычу. Коэффициент на победу Хабиба – 1.222, а на победу с нокаутом – 2.00.
Дастин Порье
Порье – полная противоположность Макгрегора.
Он не устраивает шоу из взвешивания, дерется только в пределах октагона, держит рот на замке и тратит заработанные деньги на собственный благотворительный фонд – черт возьми, он наверняка еще и хороший друг.
Несмотря на то, что «свой парень» Дастин провел в UFC уже 22 боя (в два раза больше, чем Хабиб), титульным оказался лишь последний из них – против Макса Холлоуэя. Прошедший к нему через поражения (в том числе от Макгрегора) и победы (на данный момент в семи боях подряд) Порье победил своего соотечественника и получил временный чемпионский пояс.
И все же букмекеры считают, что у Порье не получится уничтожить очередного фаворита. Кэф на его победу составляет 4.40, а на победу нокаутом – 6.95.
Прогнозы экспертов
- Экс-чемпион Bellator MMA Александр Шлеменко считает, что интриги в противостоянии немного, победа Хабиба более чем очевидна
- Боец UFC Колби Ковингтон заявил, что Порье разберет Хабиба на кусочки.
- Легковес UFC Джастин Гэтжи на днях заявил, что надеется на потерю титула Нурмагомедовым
- Конор Макгрегор пообещал пристально следить за этим боем.
А за кого в этой мясорубке будешь болеть ты?
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