Уже завтра, 7 сентября, октагон в Абу-Даби ненадолго станет главной точкой планеты – на свой 28-й бой выйдет непобедимый Хабиб Нурмагомедов, уничтоживший в предыдущей драке своего главного врага из Ирландии. Уложить Хабиба на канвас в этот раз попытается американец Дастин Порье, полная противоположность Макгрегора.

Прямая трансляция «Первого канала»

Собираешься ставить на бой? Лучшие кэфы и линия – в букмекерской компании Winline. А еще фрибет 1000 рублей на ставку: будь непобедимым как Хабиб.

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

Хабиб Нурмагомедов

Кажется, действующий чемпион UFC в легком весе уже прошел эту игру до конца, эффективно разделавшись со своим личным главным боссом как на октагоне, так и вне его.

И речь сейчас не о заварушке, случившейся сразу после предыдущего Main Event, а о том, что Макгрегор после того поражения дерется в пабе со стариком, а букмекеры открывают линию на его возвращение к битвам с засорами, в то время как сам Хабиб после той победы спокойно готовится к защите чемпионского пояса.





Однако в этом и есть главное опасение поклонников Нурмагомедова перед боем – трудно крушить мир, когда ты уже на его вершине, а тело твоего главного врага лежит под ногами.



И все же букмекеры верят в то, что «орел» в этот вечер заберет добычу. Коэффициент на победу Хабиба – 1.222, а на победу с нокаутом – 2.00.

Дастин Порье

Порье – полная противоположность Макгрегора.

Он не устраивает шоу из взвешивания, дерется только в пределах октагона, держит рот на замке и тратит заработанные деньги на собственный благотворительный фонд – черт возьми, он наверняка еще и хороший друг.

Несмотря на то, что «свой парень» Дастин провел в UFC уже 22 боя (в два раза больше, чем Хабиб), титульным оказался лишь последний из них – против Макса Холлоуэя. Прошедший к нему через поражения (в том числе от Макгрегора) и победы (на данный момент в семи боях подряд) Порье победил своего соотечественника и получил временный чемпионский пояс.





И все же букмекеры считают, что у Порье не получится уничтожить очередного фаворита. Кэф на его победу составляет 4.40, а на победу нокаутом – 6.95.

Прогнозы экспертов

Экс-чемпион Bellator MMA Александр Шлеменко считает, что интриги в противостоянии немного, победа Хабиба более чем очевидна

считает, что интриги в противостоянии немного, победа Хабиба более чем очевидна Боец UFC Колби Ковингтон заявил, что Порье разберет Хабиба на кусочки.

заявил, что Порье разберет Хабиба на кусочки. Легковес UFC Джастин Гэтжи на днях заявил, что надеется на потерю титула Нурмагомедовым

на днях заявил, что надеется на потерю титула Нурмагомедовым Конор Макгрегор пообещал пристально следить за этим боем.

А за кого в этой мясорубке будешь болеть ты?

Надоело читать про футбол? Мы пишем и про другие виды спорта:

Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: прогноз на бой, коэффициенты и ставки на бой UFC 242



Букмекеры: «Конор Макгрегор может возобновить карьеру в ближайшее время»

Джокович и Уильямс могут стать следующими победителями US Open