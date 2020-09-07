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Самый дорогой трансфер «Челси»! Что ждет Хаверца в команде Лэмпарда? Коэффициенты на будущее игрока

4 сентября «Челси» официально объявил о покупке Кая Хаверца из леверкузенского «Байера». Многообещающий 21-летний немец стал самым дорогим трансфером для синих и присоединится к своему партнеру по сборной Тимо Вернеру уже в ближайшее время.

Учитывая траты «Челси» в это, пожалуй, самое удивительное трансферное окно за последнее время – достаточно трудно спрогнозировать, где Лэмпард будет использовать немца при наличии таких игроков, как Зиеш и Маунт.

Тем не менее покупка игрока за сумасшедшие €80 млн без учета будущих бонусов говорит нам о том, что синие делают большую ставку на АПЛ и хотят составить конкуренцию таким гигантам, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

21-летний Хаверц долгое время был лидером немецкого «Байера», зачастую вытаскивая команду на собственных плечах. В рамках сезона 19/20 в бундеслиге немец сыграл 30 матчей, 29 из которых начал в стартовом составе. Он забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Продемонстриров не самую лучшую игру во время группового этапа лиги чемпионов, Хаверц смог дотащить Байер до ¼ финала лиги европы, успев забить 4 гола и отдать 2 голевые передачи.

Букмекеры уже принимают ставки на статистику Хаверца в грядущем сезоне. Полная линия выглядит следующим образом:

  • Отдаст минимум пять голевых передач в АПЛ – 2
  • Отдаст минимум десять голевых передач в АПЛ – 8
  • Станет лучшим ассистентом АПЛ  – 26
  • Сделает голевую передачу в первых трех турах АПЛ – 51
  • Забьет минимум десять мячей в АПЛ – 2,2
  • Забьет минимум 15 мячей в АПЛ – 9
  • Забьет больше Кевина Де Брейне в АПЛ –
  • Забьет больше Бруну Фернандеша в АПЛ  – 4
  • Забьет больше Тимо Вернера в АПЛ  – 5,5
  • Забьет в первых трех турах АПЛ – 17
  • Станет лучшим бомбардиром АПЛ – 51
  • Забьет в финале ЛЧ за Челси – 34
  • Выиграет с Челси АПЛ и Евро с Германией в ближайшие 10 месяцев – 101
  • Станет лучшим бомбардиром чемпионата Англии и Евро-2020 – 501

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Источник главного изображения: ФК «Челси»

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Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить П2 в матче Дания — Англия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что сборная Англии имеет очень большой потенциал. Не стоит обращать внимание на не самую убедительную игру в матче с исландцами. Ко второму матчу игра у команды должна наладиться.

Сборная Дании по делу проиграла бельгийцам, хотя и имела преимущество по владению мячом. Но главное - датчане показывают футбол, который крайне удобен для сборной Англии.

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Привет, друзья. Я Александр Шмурнов. Еще один прогноз на матчи сборных, на Лигу наций. Франция сыграет с Хорватией.

Казалось бы, что это супервывеска, повторение финала ЧМ-2018, но мы увидели Хорватию очень скромную, это еще мягко сказано. Команда без Ракитича и Модрича, команда, где Перишич и Брозович большую часть времени проводят на скамейке запасных. В общем, счет 4:1 в пользу Португалии в предыдущем матче оказался совершенно логичным. Ну а Франция хоть и выиграла у Швеции всего 1:0, но все же потенциал французской атаки в любом составе не вызывает сомнений.

И полагаю, что с такой хорватской обороной шансов у французов будет предостаточно. Лучшие годы Деяна Ловрена позади, рядом с ним в центре обороны играет Домогая Вида, он тоже никогда не был надежным. Франция должна забивать больше, чем в ворота шведов. Ну а Хорватия, если наконец захочет поиграть в активный и по-настоящему яркий футбол, то у нее все для этого есть - отдохнувшие Перишич, Брозович, Ребич.

Если Хорватия забьет, то нам будет легче дойти до выигрыша. Моя ставка - победа Франции + тотал больше 2,5. На мой взгляд, это самый логичный из вариантов.

Источник: Ставка ТВ
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