Самый дорогой трансфер «Челси»! Что ждет Хаверца в команде Лэмпарда? Коэффициенты на будущее игрока

4 сентября «Челси» официально объявил о покупке Кая Хаверца из леверкузенского «Байера». Многообещающий 21-летний немец стал самым дорогим трансфером для синих и присоединится к своему партнеру по сборной Тимо Вернеру уже в ближайшее время.
Учитывая траты «Челси» в это, пожалуй, самое удивительное трансферное окно за последнее время – достаточно трудно спрогнозировать, где Лэмпард будет использовать немца при наличии таких игроков, как Зиеш и Маунт.
Тем не менее покупка игрока за сумасшедшие €80 млн без учета будущих бонусов говорит нам о том, что синие делают большую ставку на АПЛ и хотят составить конкуренцию таким гигантам, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
21-летний Хаверц долгое время был лидером немецкого «Байера», зачастую вытаскивая команду на собственных плечах. В рамках сезона 19/20 в бундеслиге немец сыграл 30 матчей, 29 из которых начал в стартовом составе. Он забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Продемонстриров не самую лучшую игру во время группового этапа лиги чемпионов, Хаверц смог дотащить Байер до ¼ финала лиги европы, успев забить 4 гола и отдать 2 голевые передачи.
Букмекеры уже принимают ставки на статистику Хаверца в грядущем сезоне. Полная линия выглядит следующим образом:
- Отдаст минимум пять голевых передач в АПЛ – 2
- Отдаст минимум десять голевых передач в АПЛ – 8
- Станет лучшим ассистентом АПЛ – 26
- Сделает голевую передачу в первых трех турах АПЛ – 51
- Забьет минимум десять мячей в АПЛ – 2,2
- Забьет минимум 15 мячей в АПЛ – 9
- Забьет больше Кевина Де Брейне в АПЛ – 3
- Забьет больше Бруну Фернандеша в АПЛ – 4
- Забьет больше Тимо Вернера в АПЛ – 5,5
- Забьет в первых трех турах АПЛ – 17
- Станет лучшим бомбардиром АПЛ – 51
- Забьет в финале ЛЧ за Челси – 34
- Выиграет с Челси АПЛ и Евро с Германией в ближайшие 10 месяцев – 101
- Станет лучшим бомбардиром чемпионата Англии и Евро-2020 – 501
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