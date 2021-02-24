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Как сообщают СМИ, «Борнмут» активно ищет себе нового тренера после недавнего увольнения Джейсона Тиндолла. До конца сезона временным тренером назначен Джонатан Вудгейт, но англичанин вряд ли останется на постоянной основе. В шорт-листе у клуба находится 5 имен, 4 из них – легендарные в прошлом игроки.

Кто фаворит?

Главным фаворитом называют Тьерри Анри, который ныне возглавляет «Монреаль Импакт». Букмекерская контора Coral дает коэффициент 1.5 на его назначение. Вот полный список претендентов на эту должность.

Тьерри Анри – 1.50

Дэвид Вагнер – 3.50

Джон Терри – 9.00

Фрэнк Лэмпард – 17.00

Патрик Виейра – 19.00

Напомним, что Анри начал свою тренерскую карьеру в «Монако», где проработал всего 3 месяца. Борнмут идет сейчас на 6-м месте в Чемпионшипе, что позволяет им сыграть в плэй-офф и побороться за возвращение в АПЛ.

Как думаете, кто лучше справится с этой должностью? Пишите свое мнение в комментариях!