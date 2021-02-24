Betting Insider

Анри может возглавить «Борнмут». Но кроме него есть еще 3 легендарных игрока, претендующих на должность

автор Юрий Еремичев

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Как сообщают СМИ, «Борнмут» активно ищет себе нового тренера после недавнего увольнения Джейсона Тиндолла. До конца сезона временным тренером назначен Джонатан Вудгейт, но англичанин вряд ли останется на постоянной основе. В шорт-листе у клуба находится 5 имен, 4 из них – легендарные в прошлом игроки.

Кто фаворит?

Главным фаворитом называют Тьерри Анри, который ныне возглавляет «Монреаль Импакт». Букмекерская контора Coral дает коэффициент 1.5 на его назначение. Вот полный список претендентов на эту должность.

  • Тьерри Анри – 1.50

  • Дэвид Вагнер – 3.50

  • Джон Терри – 9.00

  • Фрэнк Лэмпард – 17.00

  • Патрик Виейра – 19.00

Напомним, что Анри начал свою тренерскую карьеру в «Монако», где проработал всего 3 месяца. Борнмут идет сейчас на 6-м месте в Чемпионшипе, что позволяет им сыграть в плэй-офф и побороться за возвращение в АПЛ.

Как думаете, кто лучше справится с этой должностью? Пишите свое мнение в комментариях!

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1.6Победит Наполи
Наполи — Гранада| Лига Европы УЕФА
Наполи — Гранада| Лига Европы УЕФА
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🔵«Наполи» проиграл «Гранаде» в первом матче. Многих это удивило, но вовсе не меня. Ведь у подопечных Гаттузо был тяжёлый матч с Ювентусом ,к тому же много основных игроков остались в лазарете.
🔵Дома неаполитанцы играют довольно мощно и частенько побеждают – отыграть два гола у находящейся не в лучшей форме «Гранады» им вполне по силам.

Вероятные исходы:

🟡Победа 1
🟡ТБ 2.5
🟡П1+ТБ 1.5

Предлагаю ТС: 🟡2-0🟡
4
Повторить за 1.6
КСК 50% WR3.76% ROI
2.91Аякс фора (-1)
Аякс — Лилль| Лига Европы УЕФА
Аякс — Лилль| Лига Европы УЕФА
Считаю что Доги сольются! Когда Лиль выходил в весеннюю стадию ЛЕ, никто и предположить не мог, что они будут идти к 27 туру Лиги 1 на первом месте. Сейчас им ЛЕ ни к селу ни к городу. Это огромное бремя от которого они попытались избавится уже в первом матче. Аякс весь матч атаковал и если бы не подарок Тальяфико, то у Догов то и опасных моментов то не было. неожиданно поведя в счёте Галтье бросился делать замены доламывая игру своей команды. А у Аякса ну не шёл мяч в ворота и всё. Тогда Саншеш просто на ровном месте привозит пенальти, для приличия поспорив с судьёй. Вы скажете я драматизирую, нет это лёгкая ирония . Ну а если серьёзно, то у Лиля нет никакой мотивации от совсем. Это конечно не значит, что они обязаны проиграть. Ничья была бы для них лучшим результатом. Да и футбол это такая штука, что когда у тебя нет настроя побеждать матч тебе легко даётся собственно так и было до 87 минуты первого матча.
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