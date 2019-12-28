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Алексей Хобленко перейдет в «Днепр-1». Контракт рассчитан на 1.5 года

Украинский форвард Алексей Хобленко перейдет в «Днепр-1». Об этом Betting Insider стало известно из надежного источника в брестском «Динамо» – бывшем клубе Хобленко. Форвард принял решение не продлевать контракт и покинуть «Динамо». 

Срок контракта с «Днепром-1» из УПЛ составит 1.5 года.

Хобленко выступал за «Динамо» с 2018 года, проведя 37 матчей. Форвард забил 13 голов за клуб, став в минувшем сезоне чемпионом Беларуси и обладателем Суперкубка страны.

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