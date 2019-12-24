🎁 Розыгрыш 10 000 рублей в самом мощном телеграме о ставках на хоккей – с тебя подписка!

Betting Insider

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Комментарии
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Вы мне за прошлый конкурс не заплатили, я угадал счёт в матче Барселона _Реал!!! СВЕРХНЕПОРЯДОЧНО!!!
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Ответ на комментарий 1877833 
Аналогично братан раз 5 им писал, вообще игнорят
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А чё так
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Ответ на комментарий Lacromente 
Надо пустить спам, что это мошенники
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Ответ на комментарий 1877833 
Ну как бы не мошенники, а просто болоболы, которые не отвечают за свои слова, они вроде деньги не сдирают с тебя за это, но все равно неприятно)
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Ответ на комментарий 1877833 
Мне сейчас наверно бан дадут, за клевету сервиса, так что, скажу тебе, что не рад конечно что тебе тоже не дали этот д*******й фрибет в 2к) мне просто легче стало, что я не один такой)
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Ответ на комментарий Lacromente 
Думаю, что нас гораздо больше..
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Ответ на комментарий 1877833 
Ну думаю не много таких кто до 30 минуты предположил что 0-0 будет в том матче)
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