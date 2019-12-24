🎁 Розыгрыш 10 000 рублей в самом мощном телеграме о ставках на хоккей – с тебя подписка!

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❄️ Что за канал?
Недавно мы создали канал с прогнозами на хоккей, и там уже больше 400 подписчиков – залетай и ты! Зачем?
- Топ-аналитика к матчам с настоящими цифрами
- Вдохновенные прогнозы на игры NHL, KHL и матчей сборных
- Овечкин, Кучеров, Тарасенко, Панарин
Канал просто создан для тебя, если ты любишь красивые трехи и смачные биты!
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1. Подписаться на канал Betting Insider Hockey
2. Найти пост с розыгрышем и нажать «Участвовать»
3. Дождаться результатов, итоги подведут 31 декабря – осталось мало времени! Вперед!
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