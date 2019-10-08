Сезон «Далласа» – провал, но «Вашингтон» они победили в 9 последних гостевых встречах из 11. Прервется ли тренд сегодня?

Сегодня ночью в 2:00 (по мск.) состоится матч, в котором вернется на лед Евгений Кузнецов – очень трудно быть к нему равнодушным, даже если вы не интересуетесь хоккеем. Потому что скандал, в котором он был замешан – не хоккейный, а общеспортивный. Это будет его первая игра после трех-матчевой дисквалификации за употребление кокаина.

Без Кузнецова в составе «Вашингтон» успел набрал пять очков из шести возможных:

Победа в гостях над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ);

Победа над «Айлендерс» (2:1);

И поражение дома от «Каролины» (2:3 ОТ).

В преддверии матча чемпионата НХЛ с «Далласом» Евгений Кузнецов высказался о дисквалификации:

«Я с нетерпением жду, когда вернусь, — сказал Кузнецов после тренировки, которая состоялась в Арлингтоне в понедельник. – Тяжело смотреть хоккей со стороны.

Лето у меня получилось непростым. И я очень хочу снова окунуться в эту предматчевую рутину, вернуть этот процесс, по которому так скучаю. Да, это были всего три пропущенных матча. Но я уже несколько месяцев без хоккея. Последние часы тянулись бесконечно. Но такова жизнь, мне надо пройти через это.

Моя задача – не навредить, и я буду делать все, что мне скажет тренер. Каким бы ни был план, мне надо просто его выполнить».

Cвои мысли о предстоящем матче высказал известный хоккейный журналист Павел Лысенков, вот его доводы:

Эксперт отмечает, Евгений Кузнецов достаточно мотивирован после своей дисквалификации и может набрать пару очков за матч. Ожидается, что Кузнецов будет играть в третьем звене с Карлом Хагелином и Рихардом Паником – это только усилит «Вашингтон». Лысенков также считает, что второе звено хорошо укрепил Ларс Эллер, который набрал 3 (0+3) очка и выступает с Якубом Враной (2+1) и Ти Джеем Оши (2+1). У «Кэпиталз» смогут забить все три тройки, а также важно, что защитник Джон Карлсон (0+3) в порядке. Александр Овечкин играет неплохо – у него один гол в трех матчах, но эксперт уверен, что он еще свое забьет.

Ноль очков в трех матчах и покер от Манта

Три поражения «Далласа» в трех матчах на старте – ноль очков. Все три матча они проиграли с разницей в одну шайбу. Но Павел Лысенков считает, что «Старз» не так плохи. Тем не менее, «Даллас» обыграли «Вашингтон» в 9 личных гостевых встречах из последних 11. Эксперт отмечает, что пока себя плохо проявляют лидеры: Александр Радулов, Тайлер Сегин и Джейми Бенн. На троих они набрали лишь одно очко. Все три матча они проиграли с разницей в одну шайбу. А в третьей встрече их раздавил «Детройт», где покер сделал Энтони Манта.

Ставка эксперта: «Предполагаю, что «Вашингтон» не проиграет в этом матче, а общий тотал составит больше (4,5). Я верю в энтузиазм Кузнецова и в то, что задремавшие форварды Овечкин с Радуловым покажут себя здесь и сейчас».

Источник: РБ

Также к матчу прогноз дал известный видеоблогер Александр Малыхин:

«В целом, неплохо все у столичной команды, идут, лучше, чем предполагалось. Но есть предположение, что ребятки совсем скоро устанут, потому что длинной скамейки там нет.

Радует, что в «Вашингтоне» дают шанс российскому киперу Самсонову. Он очень даже хорошо сыграл против «Айлендерс» в дебютном матче.

В остальном у «Вашингтона» вообще никаких проблем нет. Пока хоккеисты находятся в достаточно хорошей форме и могут использовать все свои козыри.

«Даллас» стартовал в регулярке просо невероятно плохо. Никто от них не ожидал трех поражений подряд на старте, но при этом можно сказать, что они не очень то и виноваты в этих неудачах. Играет то "Даллас" хорошо, просто так складываются обстоятельства, что в одну шайбу команда проигрывает.

Думаю, что в этом матче можно рассчитывать на то, что «Даллас», который уже достаточно нахлебался от этих поражений, постарается поправить ситуацию. Давайте рискнем и зарядим на победу «Далласа» с коэффициентом 2,82».

Источник: Ставка ТВ

Пишите, как вы относитесь к трехматчевой дисквалификации Кузнецова? А также делитесь своими прогнозами на игру в комментариях

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