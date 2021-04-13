Холанд забил 32 гола в этом сезоне – cколько забьет еще? Мы изучили XG игрока

Эрлинг Холанд забил 32 гола в 33 матчах этого сезона: 21 – в Бундеслиге, 10 – в ЛЧ, один – в Кубке Германии.

Норвежец является лучшим бомбардиром ЛЧ (10 голов). На строчку ниже находится Килиан Мбаппе (8 голов). В списке бомбардиров Бундеслиги Холанд находится на третьем месте (21 гол). Выше него расположились Андре Силва (23 гола) и Роберт Левандовски (35 голов).

Какие у Холанда показатели по XG?

Вот показатели футболиста в Бундеслиге и ЛЧ.

ЛЧ – 6.5 XG (забил 10 голов).

Бундеслига – 17.7 XG (забил 21 гол).

Как мы видим, в каждом из этих турниров, футболист забил на 4 гола больше, чем от него ожидали.

Уже завтра Холанд проведет свой очередной матч в ЛЧ: в ответной игре 1/4 финала его «Боруссия» Дортмунд встретится с «Манчестер Сити». Первый матч Холанд и компания проиграли на выезде (1:2).

Какие есть линии на статистику Холанда?

Вот актуальные линии на статистику норвежского нападающего.

Забьет в ворота «Сити» – 2.26.

Сделает хет-трик в матче против «Сити» – 30.0.

Станет лучшим бомбардиром ЛЧ – 1.45.

Забьет в ближайшем туре Бундеслиги против «Вердера» – 1.43.

Напомним, что ранее Холанда связывали с переходом в «Манчестер Сити». Агент Мино Райола намерен сделать норвежца первым футболистом в истории, который будет зарабатывать 1 млн. фунтов в неделю.

Как Холанд себя проявит в оставшихся матчах? Пишите свое мнение в комментариях!