Холанд забил 32 гола в этом сезоне – cколько забьет еще? Мы изучили XG игрока
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Эрлинг Холанд забил 32 гола в 33 матчах этого сезона: 21 – в Бундеслиге, 10 – в ЛЧ, один – в Кубке Германии.
Норвежец является лучшим бомбардиром ЛЧ (10 голов). На строчку ниже находится Килиан Мбаппе (8 голов). В списке бомбардиров Бундеслиги Холанд находится на третьем месте (21 гол). Выше него расположились Андре Силва (23 гола) и Роберт Левандовски (35 голов).
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Какие у Холанда показатели по XG?
Вот показатели футболиста в Бундеслиге и ЛЧ.
- ЛЧ – 6.5 XG (забил 10 голов).
- Бундеслига – 17.7 XG (забил 21 гол).
Как мы видим, в каждом из этих турниров, футболист забил на 4 гола больше, чем от него ожидали.
Уже завтра Холанд проведет свой очередной матч в ЛЧ: в ответной игре 1/4 финала его «Боруссия» Дортмунд встретится с «Манчестер Сити». Первый матч Холанд и компания проиграли на выезде (1:2).
Какие есть линии на статистику Холанда?
Вот актуальные линии на статистику норвежского нападающего.
- Забьет в ворота «Сити» – 2.26.
- Сделает хет-трик в матче против «Сити» – 30.0.
- Станет лучшим бомбардиром ЛЧ – 1.45.
- Забьет в ближайшем туре Бундеслиги против «Вердера» – 1.43.
Напомним, что ранее Холанда связывали с переходом в «Манчестер Сити». Агент Мино Райола намерен сделать норвежца первым футболистом в истории, который будет зарабатывать 1 млн. фунтов в неделю.