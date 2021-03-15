Betting Insider

Игрока нидерландского «АЗ Алкмар» дисквалифицировали из-за ставок

автор Михаил Даньшин

Футболист, чье имя не называется, дисквалифицирован на 3 матча из-за ставок в БК.

Стоит заметить, что игрок не ставил на матчи «АЗ», однако это его не спасает: в Нидерландах профессиональным спортсменам не разрешается делать ставки.

Как отмечается, с декабря 2019-го по март 2020-го с его аккаунта было сделано 17 ставок: 14 на Эредивизие, 2 на Кубок Нидерландов и 1 на матч второй дивизион Нидерландов. Адвокаты пытались убедить суд в том, что ставки делал его друг, однако этого оказалось недостаточно.

В итоге футболист получил дисквалификацию на 3 матча, среди которых одна игра условно. Примечательно, что это первый случай в Нидерландах, когда профессиональный футболист был наказан за ставки. Даже учитывая тот факт, что фамилия игрока не сообщается, уже известно, что наказание игрок отбыл. Многие эксперты сходятся во мнении, что этим игроком является норвежский легионер Фредрик Мидтшё, так как в марте он пропустил 2 матча, по официальным данным — из-за травмы.

Напомним, что за подобные нарушения в свое время были дисквалифицированы Джоуи Бартон (на полтора года), и румынский футболист Михай Водуц (на два года).

А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли разрешить профессиональным спортсменам делать ставки?

Комментарии
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
Думаю, если спортсмен ставит не на свои игры или не на свою команду, то почему бы и нет) Такие же люди .
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Ставочный футбольчик
66.7% WR1.76% ROI
StavkaIgraДумаю, если спортсмен ставит не на свои игры или не на свою команду, то почему бы и нет) Такие же люди .
Но у него могут быть договоренности с игроками других клубов)
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Средство Победы
66.1% WR-4.56% ROI
Ставочный футбольчикНо у него могут быть договоренности с игроками других клубов)
действительно. а если они договорятся на удаление, например. или с вратарём на пенальти
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
Ставочный футбольчикНо у него могут быть договоренности с игроками других клубов)
Да думаю для них риск потерять карьеру более значителен и любые договорённости думаю раскусят и это они изначально понимают.
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Капперник
84.6% WR3.77% ROI
StavkaIgraДумаю, если спортсмен ставит не на свои игры или не на свою команду, то почему бы и нет) Такие же люди .
Условный Месси договорится с Агуэро, что тот получит Желтую или удаление. Или куча таких историй. Вопрос спорный
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Средство Победы
66.1% WR-4.56% ROI
StavkaIgraДа думаю для них риск потерять карьеру более значителен и любые договорённости думаю раскусят и это они изначально понимают.
хорошо. а если мелкие футболисты из мелких клубов? те же низшие дивизионы той же Польши. там спокойно можно провернуть. если уметь
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
Средство Победыхорошо. а если мелкие футболисты из мелких клубов? те же низшие дивизионы той же Польши. там спокойно можно провернуть. если уметь
Да там и без ставок спортсменов итак проворачивают на изи)
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Николай Спесивцев
50% WR-3.75% ROI
StavkaIgraДа там и без ставок спортсменов итак проворачивают на изи)
С другой стороны, пусть придумают специальный закон для спортсменов. И пусть ставят.
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
Средство Победыхорошо. а если мелкие футболисты из мелких клубов? те же низшие дивизионы той же Польши. там спокойно можно провернуть. если уметь
Я думаю, что многие знают ,что в какой-нибудь Индонезии сыграть договорняк дело обычное и ставок спортсменов не требуется)
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Николай Спесивцев
50% WR-3.75% ROI
КапперникУсловный Месси договорится с Агуэро, что тот получит Желтую или удаление. Или куча таких историй. Вопрос спорный
Думаю, тот же условный Месси или Агуэро такими вещами не будут баловаться.)))
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Константин Генич 54.7% WR-4.75% ROI
1.56Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Комментатор и телеведущий Константин Генич оценил шансы команд в матче Реал Мадрид - Аталанта. Он ставит на ОЗ-ДА и аргументирует свой прогноз:

«Как мы помним, три недели назад в Бергамо все испортило удаление Фройлера в начале игры. Да, «Реал» в тот матч вошел лучше, но мне кажется, что «Аталанта» могла предложить контригру или что-то свое, если бы не было удаления. В итоге «Аталанта» окопалась у себя сзади, а «Реал» не знал, как взломать эту бергамскую стену. В итоге все решил дальний удар Менди в самом конце матча.

Счет 1:0 — это еще не приговор для «Аталанты». Если посмотреть на прошлые встречи бергамского клуба, то на выезде она играет лучше, чем дома. В Бергамо вообще не было побед, а на выезде и с «Мидтьюлланном» сыграли удачно, и «Ливерпуль» победили. Думаю, что в этом матче у «Аталанты» будут шансы. Поверить в то, что «Аталанта» и «Реал» снова сыграют низ, сложно. Не думаю, что команды снова нас «порадуют» низкой результативностью.

«Аталанте» надо рисковать, лезть вперед, а «Реал» вполне этим может воспользоваться. У «Реала» не сыграет Каземиро, а если посмотреть статистику мадридцев с Каземиро и без него, то это две большие разницы. Болельщики «Реала» не дадут соврать, что это системообразующий игрок нынешнего «Реала». Вернется Серхио Рамос, а это большое подспорье, но вряд ли можно сказать, что «Реал» в последнее время надежно играет в обороне.

В этой встрече я бы рассмотрел вариант «обе забьют», который можно даже усилить и тоталом больше 2,5, но основной вариант все же «обе забьют» за коэффициент 1,60. Кроме того, рассмотрел бы тотал 2-го тайма больше 1-го. Мне не кажется, что «Аталанта» сразу побежит и начнет прессинговать «Реал», который вполне может поймать на контратаке. Если «Аталанта» пропустит первой, то придется еще раскрываться и забивать уже минимум два.

Исходя из этого, я думаю, что первый тайм может быть осторожным с обеих сторон, а во втором уже больше риска и больше авантюры. Рассмотрите этот вариант. Как правило, в плей-офф в еврокубках этот вариант очень часто доезжает».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Дениса Казанского
13
Повторить за 1.533
Александр Данилин2 53.2% WR3.91% ROI
1.97Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Обе забьют,так бы я назвал больше это прогноз,но рискну и возьму плюсом ТБ 2.5
В 4-х играх, из крайних 5-и на выездах в ЛЧ, Аталанте удавалось забивать минимум по 2 гола в ворота соперников.

В 6-и играх, из 7-и последних на своем поле, Реал Мадрид пробивали индивидуальный тотал больше 1,5.

4 из 5-и предыдущих игр Реала в ЛЧ, закончились с проходом ставки "обе забьют - да".

14 из 15-и последних домашних матчей Реала, завершились через тотал больше 2,5.

Аталанта оказалась в таком положении, когда нужно с первых минут браться за дело, и пытаться распечатать ворота соперника. Учитывая умение бергамасков атаковать, я думаю, свой гол они умеют забить. Тем более, одного мяча им будет более чем достаточно для перевода матча в овертайм.

В пользу гола гостей говорит и тот факт, что в нынешней ЛЧ оборона "галактикос" не отличается надежностью - 9 пропущенных голов только на групповой стадии.

Но и сами хозяева поля, я уверен, гол забьют. Тем более от повреждения оправился Карим Бензема, оформивший дубль в крайнем туре Примеры.

Тем кто не хочет рисковать можно просто взять ОЗ,но я все же рискну и возьму ОЗ + ТБ 2.5
3
Повторить за 1.86