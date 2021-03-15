Игрока нидерландского «АЗ Алкмар» дисквалифицировали из-за ставок

Футболист, чье имя не называется, дисквалифицирован на 3 матча из-за ставок в БК.

Стоит заметить, что игрок не ставил на матчи «АЗ», однако это его не спасает: в Нидерландах профессиональным спортсменам не разрешается делать ставки.

Как отмечается, с декабря 2019-го по март 2020-го с его аккаунта было сделано 17 ставок: 14 на Эредивизие, 2 на Кубок Нидерландов и 1 на матч второй дивизион Нидерландов. Адвокаты пытались убедить суд в том, что ставки делал его друг, однако этого оказалось недостаточно.

В итоге футболист получил дисквалификацию на 3 матча, среди которых одна игра условно. Примечательно, что это первый случай в Нидерландах, когда профессиональный футболист был наказан за ставки. Даже учитывая тот факт, что фамилия игрока не сообщается, уже известно, что наказание игрок отбыл. Многие эксперты сходятся во мнении, что этим игроком является норвежский легионер Фредрик Мидтшё, так как в марте он пропустил 2 матча, по официальным данным — из-за травмы.

Напомним, что за подобные нарушения в свое время были дисквалифицированы Джоуи Бартон (на полтора года), и румынский футболист Михай Водуц (на два года).

А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли разрешить профессиональным спортсменам делать ставки?