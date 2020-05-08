Современные технологии и, в частности, искусственный интеллект, уже повсюду вокруг нас. Улетающая в космос букмекерская индустрия также берет на вооружение самые новые технологии, способные вывести бизнес на новый уровень.

Нейронные сети – очень популярное средство в области разработок искусственного интеллекта, которое позволяет создавать системы, решающие широкий круг задач – таких как компьютерное зрение (распознавание объектов, прогнозирование, классификация/кластеризация объектов или явлений, оптимизация (математика, медицина, техника, экономика)

Рассмотрим ниже основные преимущества внедрения ПО в деятельность букмекерских контор.

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От ручного труда к машинному

Первым плюсом внедрения искусственного интеллекта в работу букмекерских контор является сокращение штата и замена рутинного ручного труда машинным. Очевидно, что программе проще обрабатывать большие массивы информации и делать на их основе выводы. Программы имеют свойство масштабироваться, нейронные сети – обучаться.

Три наглядных преимущества искусственного интеллекта над наемным работником:

повышение эффективности

минимизация человеческого фактора

экономия в перспективе

Формирование линии

На данный момент не зафиксировано обширного применения нейронных сетей для формирования линий букмекерских контор. Если такие кейсы уже и есть, то пока это точечная история – однако мало сомнений, что такое будущее уже близко. Анализ больших массивов данных превратился в целую сложную науку, способную находить невидимые человеческому глазу закономерности. Прогнозирование является одним из самых популярных направлений в применении нейронных сетей.

Самые ценные сотрудники контор уже давно не крепкие ребята с оружием, а программисты и аналитики, которые участвуют в разработках сложных программных систем.

Категоризация игроков и минимизация убытков

Нейронные сети способны обучаться самым разным вещам. Уже известно, что искусственный интеллект способен сделать некоторый портрет человека на основе его действий в интернете. Программа учитывает личную информацию о пользователе, посещенные им страницы, сделанные покупки. Это может использоваться для поиска потенциальных клиентов для абсолютно любого бизнеса, и букмекерский – не исключение. При более точном определении целевой аудитории сокращаются расходы на рекламу.





Помимо поиска новых клиентов БК всегда стремятся и к удержанию старых – алгоритмы могут правильно и вовремя подбирать бонусы на основе анализа предпочтений игроков.

Портрет любителя ставок также способен минимизировать убытки букмекеров от профессиональных капперов. Почти все букмекерские конторы не слишком жалуют плюсовых клиентов, подкидывая им препятствия в виде различных ограничений на счета.

Итоги

Внедрение искусственного интеллекта в букмекерский бизнес – вопрос времени. Большая автоматизация ведет к большей эффективности.

Основным недостатком является стоимость внедрения и обслуживания таких систем. Также пока вызывает сложность прогнозирование сроков окупаемости. Весь современный бизнес автоматизируется там, где это возможно. Мимо букмекерских компании эта тенденция мимо точно не пройдет.

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