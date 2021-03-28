Куда перейдет Дэнни Ингз? Букмекеры назвали фаворитов в борьбе за англичанина

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Контракт нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингза расчитан до лета 2022 года, однако продлевать он его пока не намерен. Такой фактор устраивает многие топ-клубы, которые уже выстроились в очередь за главной атакующей силой «Саутгемптона». Ингз хорошо проявляет себя в стане «святых» после перехода из «Ливерпуля» в 2019 году. Кроме того, ему удалось вернуться в сборную Англии.



Как пишут многие СМИ, главным претендентом на Ингза является «Манчестер Сити», который ищет центрального нападающего на замену Серхио Агуэро, который может покинуть клуб этим летом. Еще одним ключевым фактором является то, что приобретение форварда – одна из главных целей манчестерского клуба в ближайшее трансферное окно.

Букмекеры уже открыли линию на следующий возможный клуб англичанина. Топ-7 претендентов выглядит следующим образом:

«Манчестер Сити» – 4.33 ( вероятность – 23% );

( ); «Челси» – 6.50 ( 15% );

( ); «Ман Юнайтед» – 6.50 ( 15% );

( ); «Тоттенхэм» – 6.50 ( 15% );

( ); «Вест Хэм» – 12.00 ( 8 %);

( %); «Лестер» – 13.00 ( 7 %);

( %); «Ливерпуль» – 14.00 (6%).

А если вы верите, что Ингз поедет со сборной Англии на ЕВРО, то на данный исход можно поставить с кэфом 9.00.

В этом сезоне Ингз провел 22 игры в АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи.

Как думаете, в какой клуб лучше перейти Ингзу? Пишите в комментариях!