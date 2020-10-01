Дзюба стал амбассадором букмекера. Это нарушение?

Артем Дзюба стал амбассадором букмекерской компании PIN-UP.RU. Об этом футболист «Зенита» и сборной России сообщил на своей официальной странице в инстаграме.

Что написано в регламентах РФС и ФИФА?

В Регламенте РФС по этике от 20 мая 2020 года, который сейчас размещен на официальном сайте указано:



1. Субъектам футбола запрещается принимать участие, прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями.



2. Субъектам футбола запрещается иметь заинтересованность, прямо или косвенно (через или совместно с третьими лицами), в организациях, компаниях и т.д., которые занимаются продвижением, посредничеством, организацией или проведением ставок, азартных игр, пари, лотерей или иных подобных мероприятиях, связанных с футбольными матчами и соревнованиями. В рамках настоящей статьи под заинтересованностью понимается получение любого возможного преимущества лично для субъекта футбола и/или для связанных с ним лиц.

В кодексе по этике ФИФА предусмотрено наказание за нарушение подобной статьи:

Штраф в размере не менее 100 000 швейцарских франков;

И запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом, на срок не более трех лет.

Это нарушение?

«Если бы нам принесли контракт действующего игрока, он бы не прошел по критериям. Тут вопрос в том, чтобы не подставить действущего футболиста, который согласно кодексам не может представлять интересы БК и быть каким-либо образом вовлечен в активности букмекеров. Странно, что клуб на это закрывает глаза, при том, что он сотрудничает с другим букмекером (Winline – прим. Betting Insider). Но не факт, что футболист об этом знает – есть ощущение, что Артем не особо в это погружен», – прокомментировал ситуацию представитель одной из легальных букмекерских контор.



Другую оценку ситуации дал Всеволод Рожков, директор спортивно-правовой компании Game-in-Law. По его словам, футбольные нормы, устанавливающие ограничения, касаются непосредственного участия субъекта футбола в деятельности букмекера: например, запрета самостоятельно или через третьих лиц делать ставки, а также иметь заинтересованность в работе конторы. При этом заинтересованность в регламенте трактуется неоднозначно, как получение любого преимущества для субъекта.

«С этой точки зрения, полагаю, нельзя с точностью говорить о том, что в действиях Артема есть прямые нарушения регламента», – прокомментировал Рожков.

Также стоит отметить, что субъекты футбола в части взаимодействия с букмекерами Кодексом этики РФС не разделяются. Футбольные клубы, как известно, имеют спонсорские договоры с букмекером, а значит и футболист, с точки зрения регламента, может теоретически заключить такой контракт.

В случае с Дзюбой и букмекером ситуация несколько иная, так как речь идет о прямом амбассадорстве беттинг-бренда. Однако оценка ситуации, в любом случае, остается на Комитете РФС по этике. Производство в комитете может быть начато только при поступлении письменного обращения от:

Президента РФС; Исполкома (Бюро Исполкома) РФС; Президентов РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и АМФР; Генерального секретаря РФС.

Поэтому для того, чтобы ситуацию перевести в официальный статус, необходимо обращение кого-то из перечисленных субъектов.

Что касается законодательного регулирования вопроса, то следует отметить, что в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 27 ФЗ «О рекламе» реклама азартных игр в принципе не может допускать использования образов людей.

Согласно положениям закона о рекламе ответственность за подобные нарушения несет рекламодатель; в нашей ситуации это букмекерская контора PIN-UP.RU. За подобные нарушения КоАП предусмотрены наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей;

на должностных лиц – от 4 000 до 20 000 рублей;

на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей.

«Таким образом, ФАС может применить соответствующие санкции в случае, если обнаружит в партнерстве Артема с букмекером признаки нарушения закона. Но теоретически позиция букмекера может заключаться в том, что объектом рекламирования выступает не букмекерская контора, а некая команда амбассадоров», – объяснил Рожков.

Чтобы выяснить, на каких условиях было заключено соглашение, Betting Insider сделал запрос в пресс-службу «Зенита», РФС, а также самому футболисту.

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