Betting Insider

«Крылья Советов» отвергли предложение студии Quberten по улучшению логотипа

Агентство Quberten предложило «Крыльям Советов» улучшить логотип – клуб отказался. Об этом стало известно на бизнес-завтраке «Я - Parimatch».

Quberten рекомендовало сделать логотип клуба более симметричным и мягким: избавиться от замятой и бесформенной «петли» и отцентрировать знак. Также было предложено видоизменить стойку буквы «К», расположив ее вертикально.

Quberten – студия спортивного дизайна, проводящая ребрендинг многих российских и зарубежных топ-клубов, а также спортивных федераций. Среди клиентов дизайнерской студии ХК «Авангард», ХК «Ак Барс», ХК «Динамо», ФК «Тамбов», Московская федерация футбола.

Напомним, что Parimatch является титульным спонсором ФК «Крылья Советов».

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Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Виталий Малышев58.6% WR11.97% ROI
1.53Обе команды забьют - Да
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Ставка с небольшим коэффициентом, но лучше придумать сложно. Челси больше всех в Англии потратил летом, были сделаны дорогие и качественные приобретения, которые конечно повлияют на итоговый результат сезона. Ливерпуль покупок не делал, решив полностью оставить чемпионский состав

Исходы противостояния предугадать сложно, но на мой взгляд будет ничья. Не видно на данный момент сильного перевеса в чью-то сторону, небольшое преимущество Ливерпуля компенсируется домашним полем Челси, на котором последние личные встречи команд проходят как угодно. Победы и тех и тех чередуются с ничьими. Думаю будет закрытый футбол и града голов как в прошлом очном противостоянии (5:3 в пользу Ливерпуля) ждать не стоит

Прогноз: 1:1
0
Повторить за 1.53
ShamaN82.9% WR7.14% ROI
1.67Астерас фора (2)
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
“Астерас” не проиграл ни одного из десяти последних матчах
Хоть и матч состоится в туре, между чемпионом прошлого сезона Олимпиакосом и Астерас. Гости явно на ходу, что говорят нам о последних их играх, команда забивает, выигрывает, и набрала приличный ход. Хозяева сейчас не в лучшем состоянии,хоть и считаются фаворитами данного матча, что не удивительно. Я бы оттолкнулся от результатов гостей. Гости давно не проигрывали крупно, всегда в атаке находят свои шансы. Поэтому есть резон сыграть на гостей. Поэтому мой прогноз на матч - победа гостей с форой(+2) .
0
Повторить за 1.67
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