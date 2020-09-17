«Крылья Советов» отвергли предложение студии Quberten по улучшению логотипа

Агентство Quberten предложило «Крыльям Советов» улучшить логотип – клуб отказался. Об этом стало известно на бизнес-завтраке «Я - Parimatch».
Quberten рекомендовало сделать логотип клуба более симметричным и мягким: избавиться от замятой и бесформенной «петли» и отцентрировать знак. Также было предложено видоизменить стойку буквы «К», расположив ее вертикально.
Quberten – студия спортивного дизайна, проводящая ребрендинг многих российских и зарубежных топ-клубов, а также спортивных федераций. Среди клиентов дизайнерской студии ХК «Авангард», ХК «Ак Барс», ХК «Динамо», ФК «Тамбов», Московская федерация футбола.
Напомним, что Parimatch является титульным спонсором ФК «Крылья Советов».