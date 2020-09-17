«Крылья Советов» отвергли предложение студии Quberten по улучшению логотипа

Агентство Quberten предложило «Крыльям Советов» улучшить логотип – клуб отказался. Об этом стало известно на бизнес-завтраке «Я - Parimatch».

Quberten рекомендовало сделать логотип клуба более симметричным и мягким: избавиться от замятой и бесформенной «петли» и отцентрировать знак. Также было предложено видоизменить стойку буквы «К», расположив ее вертикально.

Quberten – студия спортивного дизайна, проводящая ребрендинг многих российских и зарубежных топ-клубов, а также спортивных федераций. Среди клиентов дизайнерской студии ХК «Авангард», ХК «Ак Барс», ХК «Динамо», ФК «Тамбов», Московская федерация футбола.

Напомним, что Parimatch является титульным спонсором ФК «Крылья Советов».

Читайте еще больше эксклюзивов от Betting Insider в специальном разделе блога