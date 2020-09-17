Betting Insider

Parimatch и «Ювентус» подписали соглашение о сотрудничестве

Parimatch объявил о подписании спонсорского соглашения с «Ювентусом».

Букмекер станет официальным беттинг-партнером чемпиона Серии А везде,  кроме Италии и Южной Азии. Помимо этого, логотипы букмекера будут размещены на LED бортах во время трансляций Серии А и Кубка Италии. 

По словам представителя компании, Ивана Ляшенко, соглашение о сотрудничестве Parimatch и «Ювентуса», рассчитаное на 2 года, станет флагманским спонсорством для букмекерской компании.

Parimatch также получил возможность использовать образы игроков клуба, официальный нейминг, символику клуба и другие объекты интеллектуальной собственности.

Сообщается, что Parimatch и «Ювентус» проведут онлайн пресс-конференцию в начале октября, на которой детальнее расскажут об условиях партнерства.

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Виталий Малышев58.6% WR11.97% ROI
1.53Обе команды забьют - Да
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Ставка с небольшим коэффициентом, но лучше придумать сложно. Челси больше всех в Англии потратил летом, были сделаны дорогие и качественные приобретения, которые конечно повлияют на итоговый результат сезона. Ливерпуль покупок не делал, решив полностью оставить чемпионский состав

Исходы противостояния предугадать сложно, но на мой взгляд будет ничья. Не видно на данный момент сильного перевеса в чью-то сторону, небольшое преимущество Ливерпуля компенсируется домашним полем Челси, на котором последние личные встречи команд проходят как угодно. Победы и тех и тех чередуются с ничьими. Думаю будет закрытый футбол и града голов как в прошлом очном противостоянии (5:3 в пользу Ливерпуля) ждать не стоит

Прогноз: 1:1
0
Повторить за 1.53
ShamaN82.9% WR7.14% ROI
1.67Астерас фора (2)
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
“Астерас” не проиграл ни одного из десяти последних матчах
Хоть и матч состоится в туре, между чемпионом прошлого сезона Олимпиакосом и Астерас. Гости явно на ходу, что говорят нам о последних их играх, команда забивает, выигрывает, и набрала приличный ход. Хозяева сейчас не в лучшем состоянии,хоть и считаются фаворитами данного матча, что не удивительно. Я бы оттолкнулся от результатов гостей. Гости давно не проигрывали крупно, всегда в атаке находят свои шансы. Поэтому есть резон сыграть на гостей. Поэтому мой прогноз на матч - победа гостей с форой(+2) .
0
Повторить за 1.67
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