Parimatch и «Ювентус» подписали соглашение о сотрудничестве

Parimatch объявил о подписании спонсорского соглашения с «Ювентусом».

Букмекер станет официальным беттинг-партнером чемпиона Серии А везде, кроме Италии и Южной Азии. Помимо этого, логотипы букмекера будут размещены на LED бортах во время трансляций Серии А и Кубка Италии.

По словам представителя компании, Ивана Ляшенко, соглашение о сотрудничестве Parimatch и «Ювентуса», рассчитаное на 2 года, станет флагманским спонсорством для букмекерской компании.

Parimatch также получил возможность использовать образы игроков клуба, официальный нейминг, символику клуба и другие объекты интеллектуальной собственности.

Сообщается, что Parimatch и «Ювентус» проведут онлайн пресс-конференцию в начале октября, на которой детальнее расскажут об условиях партнерства.



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