Betting Insider

Студия Quberten показала дизайн формы «Крыльев Советов», которую клуб планирует реализовать в будущем

Betting Insider уже рассказал о том, что «Крылья Советов» отклонил предложение студии Quberten по улучшению логотипа. Стало известно, что по инициативе беттинг-партнера команды, букмекерской компании Parimatch, в рамках ребрендинга также был разработан вариант альтернативной игровой формы. 

Изначально был выбран концепт (слева), наполненный градиентом ночного неба наряду с узором стилизованных в виде звезд ромбов. Команда студии Quberten решила сделать форму более заметной и фактурной (посередине). 

В основном предложенном варианте была использована цветовая гамма с отказом от «родного» синего, благодаря чему контрасты стали заметнее. Одной из особенностей данного решения, является прием duotone, заменяющий все цвета на два оттенка, после чего форма становится максимально стильной и трендовой.

Что касается третьего варианта – это фейк комплект, созданный на базе классической формы известной художницы-авангардистки начала 20-го века Варвары Степановой. Здесь использовался узор в виде ромба самой эмблемы в родных цветах «ФК Крылья Советов»

Руководство «Крыльев Советов» решило отложить решение по ребрендингу до возвращения в РПЛ.

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Алексей Андронов44.9% WR-6.81% ROI
1.84Обе команды забьют - Да
Гент — Динамо Киев|Лига чемпионов УЕФА
Гент — Динамо Киев|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Гент — Динамо Киев. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что в составе бельгийского клуба выступает Роман Яремчук, который ранее был в системе Динамо. Это придает еще больший интерес этому противостоянию.

Мирча Луческу серьезно готовится к предстоящей встрече, поэтому в последнем тура чемпионата Украины он дал отдохнуть сразу нескольким игрокам основного состава.

Важнейшая задача для киевлян - забить гол на выезде. Даже поражение 1:2 для Динамо будет хорошим результатом.

Киевляне имеют молодую и не самую опытную защитную линию, поэтому команда может пропустить. Но и свой шанс у чужих ворот динамовцы должны найти. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют, должна сыграть.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.86
Константин Генич55.9% WR-2.27% ROI
2.03Обе команды забьют - Да
Славия — Мидтьюлланд|Лига чемпионов УЕФА
Славия — Мидтьюлланд|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Славия — Мидтьюлланд. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Славия - главное открытие прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Это крайне интересная команда, многие из футболистов которой выступают за сборную Чехии.

Мидтьюлланд забивал в последних 7 из 8 матчей Лиги чемпионов. Команда умеет реализовывать свои шансы у чужих ворот.

Вполне возможно, что в этом матче команды обменяются голами. Славия дома должна забивать, а Мидтьюлланд может поймать соперника на контратаках.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.06
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