Студия Quberten показала дизайн формы «Крыльев Советов», которую клуб планирует реализовать в будущем

Betting Insider уже рассказал о том, что «Крылья Советов» отклонил предложение студии Quberten по улучшению логотипа. Стало известно, что по инициативе беттинг-партнера команды, букмекерской компании Parimatch, в рамках ребрендинга также был разработан вариант альтернативной игровой формы.

Изначально был выбран концепт (слева), наполненный градиентом ночного неба наряду с узором стилизованных в виде звезд ромбов. Команда студии Quberten решила сделать форму более заметной и фактурной (посередине).

В основном предложенном варианте была использована цветовая гамма с отказом от «родного» синего, благодаря чему контрасты стали заметнее. Одной из особенностей данного решения, является прием duotone, заменяющий все цвета на два оттенка, после чего форма становится максимально стильной и трендовой.

Что касается третьего варианта – это фейк комплект, созданный на базе классической формы известной художницы-авангардистки начала 20-го века Варвары Степановой. Здесь использовался узор в виде ромба самой эмблемы в родных цветах «ФК Крылья Советов».

Руководство «Крыльев Советов» решило отложить решение по ребрендингу до возвращения в РПЛ.

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