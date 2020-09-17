БК «ВулканБЕТ» стал генеральным спонсором трансляции турнира OGA Dota PIT Season 3 для Европы и СНГ

Букмекерская компания «ВулканБЕТ» стала генеральным спонсором русскоязычной трансляции турнира OGA Dota PIT Season 3 для Европы и СНГ. Организатором трансляции выступила студия Maincast.

Турнир пройдет с 20 по 26 сентября в онлайн-формате. Призовой фонд, за который сразятся восемь топовых команд из Европы и СНГ, составит 170 000 долларов. По приглашению в турнире примут участие такие команды, как:

OG

Team Nigma

Alliance

Team Liquid

VP.Prodigy

Team Secret.

Имена последних двух команд станут известны после закрытой квалификации 20-22 сентября, где выступят:

FlyToMoon

5men

Vikin.gg

Ninjas in Pyjamas.

Плей-офф OGA Dota PIT Season 3: Europe/CIS состоится 23-26 сентября по системе double-elimination. Все матчи турнира, кроме Гранд-финала, будут сыграны в формате Bo3, а итоговый матч — Bo5.

«ВулканБЕТ» впервые сотрудничает с турниром уровня тир-1. Мы рады стать частью такого масштабного киберспортивного события и оказать спонсорскую поддержку трансляции турнира в достаточно непростое время» — прокомментировала Анна Дмитриева, директор по коммуникациям «ВулканБЕТ».

К турниру OGA Dota PIT Season 3: Europe/CIS БК «ВулканБЕТ» запустила специальный бонус. По промокоду DOTAPIT каждый желающий получит 200% на депозит и кэшбэк на любую ставку по Dota 2. Бонус распространяется на все матчи турнира.

Трансляции матчей пройдут на https://www.twitch.tv/dota2mc_ru и на сайте букмекера «ВулканБЕТ».