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БК «ВулканБЕТ» стал генеральным спонсором трансляции турнира OGA Dota PIT Season 3 для Европы и СНГ

Букмекерская компания  «ВулканБЕТ» стала генеральным спонсором русскоязычной трансляции турнира OGA Dota PIT Season 3 для Европы и СНГ. Организатором трансляции выступила студия Maincast.

Турнир пройдет с 20 по 26 сентября в онлайн-формате. Призовой фонд, за который сразятся восемь топовых команд из Европы и СНГ, составит 170 000 долларов. По приглашению в турнире примут участие такие команды, как:

  • OG
  • Team Nigma
  • Alliance
  • Team Liquid
  • VP.Prodigy
  • Team Secret.

Имена последних двух команд станут известны после закрытой квалификации 20-22 сентября, где выступят:

  • FlyToMoon
  • 5men
  • Vikin.gg
  • Ninjas in Pyjamas.

Плей-офф OGA Dota PIT Season 3: Europe/CIS состоится 23-26 сентября по системе double-elimination. Все матчи турнира, кроме Гранд-финала, будут сыграны в формате Bo3, а итоговый матч — Bo5.

«ВулканБЕТ» впервые сотрудничает с турниром уровня тир-1. Мы рады стать частью такого масштабного киберспортивного события и оказать спонсорскую поддержку трансляции турнира в достаточно непростое время» — прокомментировала Анна Дмитриева, директор по коммуникациям «ВулканБЕТ».

К турниру OGA Dota PIT Season 3: Europe/CIS БК «ВулканБЕТ» запустила специальный бонус. По промокоду DOTAPIT каждый желающий получит 200% на депозит и кэшбэк на любую ставку по Dota 2. Бонус распространяется на все матчи турнира.

Трансляции матчей пройдут на https://www.twitch.tv/dota2mc_ru и на сайте букмекера «ВулканБЕТ».

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Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Виталий Малышев58.6% WR11.97% ROI
1.53Обе команды забьют - Да
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Ставка с небольшим коэффициентом, но лучше придумать сложно. Челси больше всех в Англии потратил летом, были сделаны дорогие и качественные приобретения, которые конечно повлияют на итоговый результат сезона. Ливерпуль покупок не делал, решив полностью оставить чемпионский состав

Исходы противостояния предугадать сложно, но на мой взгляд будет ничья. Не видно на данный момент сильного перевеса в чью-то сторону, небольшое преимущество Ливерпуля компенсируется домашним полем Челси, на котором последние личные встречи команд проходят как угодно. Победы и тех и тех чередуются с ничьими. Думаю будет закрытый футбол и града голов как в прошлом очном противостоянии (5:3 в пользу Ливерпуля) ждать не стоит

Прогноз: 1:1
0
Повторить за 1.53
ShamaN82.9% WR7.14% ROI
1.67Астерас фора (2)
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
“Астерас” не проиграл ни одного из десяти последних матчах
Хоть и матч состоится в туре, между чемпионом прошлого сезона Олимпиакосом и Астерас. Гости явно на ходу, что говорят нам о последних их играх, команда забивает, выигрывает, и набрала приличный ход. Хозяева сейчас не в лучшем состоянии,хоть и считаются фаворитами данного матча, что не удивительно. Я бы оттолкнулся от результатов гостей. Гости давно не проигрывали крупно, всегда в атаке находят свои шансы. Поэтому есть резон сыграть на гостей. Поэтому мой прогноз на матч - победа гостей с форой(+2) .
0
Повторить за 1.67
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