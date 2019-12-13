🎁 Розыгрыш 5000 рублей в нашей инсте – с тебя подписка и прогноз!

Betting Insider

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Комментарии
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супер
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Классное предложение всем советую, всему научат.,,,,по теме футбола!!!!!
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как участвовать подскажите
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всем удачного дня хороших ставок
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Ответ на комментарий Костя Данилов 
заходишь в инсту BI, под последним постом оставляешь свой список пар. Типо Реал - Аталанта Барселона - Лион и т.д Если угадаешь больше пар, чем другие то получаешь 5000 фрибетом
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Хороших ставок всем
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Понту?
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Хороших ставок всем
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Приложение супер
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хорошая ставка
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