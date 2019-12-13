🎁 Розыгрыш 5000 рублей в нашей инсте – с тебя подписка и прогноз!

УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
📷 Что за инста?
Недавно мы перезапустили аккаунт в Instagram, там уже больше 2000 подписчиков – залетай и ты! Зачем?
- Море статистики и мощной инфографики
- Советы по ставкам и прогнозы экспертов
- Постоянные конкурсы
🎁 Как участвовать в конкурсе?
1. Подписаться на аккаунт Betting Insider в Instagram
2. Оставить комментарий в Instagram под последним постом
3. Дождаться результатов, итоги подведем 16 декабря. Вперед!
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
Любите цифры и инфографику о футболе? У нас полно таких материалов в блоге!
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