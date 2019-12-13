🎁 Розыгрыш 5000 рублей в нашей инсте – с тебя подписка и прогноз!

📷 Что за инста?

Недавно мы перезапустили аккаунт в Instagram, там уже больше 2000 подписчиков – залетай и ты! Зачем?

Море статистики и мощной инфографики

Советы по ставкам и прогнозы экспертов

Постоянные конкурсы

🎁 Как участвовать в конкурсе?

1. Подписаться на аккаунт Betting Insider в Instagram

2. Оставить комментарий в Instagram под последним постом

3. Дождаться результатов, итоги подведем 16 декабря. Вперед!

Любите цифры и инфографику о футболе? У нас полно таких материалов в блоге!

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