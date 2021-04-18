Прогноз на матч «Наполи» – «Интер»: сумеет ли команда Конте приблизиться к чемпионству?

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Сегодня «Наполи» примет «Интер». Встреча состоится в рамках 31 тура Серии А. Время начала матча – 21:45 (МСК). Pin-Up.ru оценивает победу «Наполи» коэффициентом 3.09, победу «Интера» – 2.47, ничью – 3.54. Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Наполи»: форма, ставки и прогноз

«Наполи» идет на пятом месте в Серии А. В 30 играх набрано 59 очков. Поражение в предстоящем матче не изменит место в таблице, но отрыв уменьшится, если его ближайший преследователь «Лацио» выиграет свой матч против «Беневенто». Победа в матче может позволить ворваться в зону Лиги Чемпионов.

В Серии А из пяти последних игр «Наполи» выиграл четыре. В последнем поединке Чемпионата Италии была обыграна в гостях «Сампдория» (2:0).

В предстоящем матче «Наполи» не смогут помочь:

Лоссано, из-за перебора желтых карточек;

Гулям (травма колена);

Оспина (травма бедра).

Ознакомиться с предварительными составами команд мы можете здесь.

На победу «Наполи» свой прогноз оставили 11% наших пользователей.

«Интер»: форма, ставки и прогноз

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 74 очками. За 30 матчей команда уступила лишь дважды. Отрыв от идущего вторым – «Милана» одиннадцать очков.

У миланцев 11-матчевая серия из побед в Чемпионате Италии. В последнем матче Серии А они выиграли «Кальяри» (1:0).

В предстоящем матче «Интеру» не смогут помочь:

Видаль (травма колена);

Коларов (мышечная травма).

Произвести обзор состава команд вы можете здесь на нашем сайте, в разделе «Состав».

На победу «Интера» свой прогноз оставили 29% наших пользователей. Один из наших капперов RusMirov_Bet сделал такой прогноз:





«Наполи» – «Интер»: счет в последних матчах

«Наполи» и «Интер» в последних пяти матчах Серии А без гола с поля не уходили. Поэтому есть большая доля вероятности на проход события «Обе забьют». Такой исход на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.71.

«Наполи» – «Интер»: статистика личных встреч

В последних пяти очных встречах лишь один раз было забито более трех голов. В связи с этим просматривается ставка на ТМ (3). Если будет забито три гола, мы вернем себе сумму ставки. Такой исход на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.53.

В последних двух матчах «Интер» побеждал «Наполи». А из пяти последних очных игр команда Конте уступила только в одной. Можно сделать ставку на Фору2 (0). Такой исход на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.80.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Наполи» – «Интер» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир».

Автор прогноза: Денис Антипов