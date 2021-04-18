Прогноз на матч «Наполи» – «Интер»: сумеет ли команда Конте приблизиться к чемпионству?
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Сегодня «Наполи» примет «Интер». Встреча состоится в рамках 31 тура Серии А. Время начала матча – 21:45 (МСК). Pin-Up.ru оценивает победу «Наполи» коэффициентом 3.09, победу «Интера» – 2.47, ничью – 3.54. Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.
«Наполи»: форма, ставки и прогноз
«Наполи» идет на пятом месте в Серии А. В 30 играх набрано 59 очков. Поражение в предстоящем матче не изменит место в таблице, но отрыв уменьшится, если его ближайший преследователь «Лацио» выиграет свой матч против «Беневенто». Победа в матче может позволить ворваться в зону Лиги Чемпионов.
В Серии А из пяти последних игр «Наполи» выиграл четыре. В последнем поединке Чемпионата Италии была обыграна в гостях «Сампдория» (2:0).
В предстоящем матче «Наполи» не смогут помочь:
- Лоссано, из-за перебора желтых карточек;
- Гулям (травма колена);
- Оспина (травма бедра).
Ознакомиться с предварительными составами команд мы можете здесь.
На победу «Наполи» свой прогноз оставили 11% наших пользователей.
«Интер»: форма, ставки и прогноз
«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 74 очками. За 30 матчей команда уступила лишь дважды. Отрыв от идущего вторым – «Милана» одиннадцать очков.
У миланцев 11-матчевая серия из побед в Чемпионате Италии. В последнем матче Серии А они выиграли «Кальяри» (1:0).
В предстоящем матче «Интеру» не смогут помочь:
- Видаль (травма колена);
- Коларов (мышечная травма).
Произвести обзор состава команд вы можете здесь на нашем сайте, в разделе «Состав».
На победу «Интера» свой прогноз оставили 29% наших пользователей. Один из наших капперов RusMirov_Bet сделал такой прогноз:
«Наполи» – «Интер»: счет в последних матчах
«Наполи» и «Интер» в последних пяти матчах Серии А без гола с поля не уходили. Поэтому есть большая доля вероятности на проход события «Обе забьют». Такой исход на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.71.
«Наполи» – «Интер»: статистика личных встреч
В последних пяти очных встречах лишь один раз было забито более трех голов. В связи с этим просматривается ставка на ТМ (3). Если будет забито три гола, мы вернем себе сумму ставки. Такой исход на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.53.
В последних двух матчах «Интер» побеждал «Наполи». А из пяти последних очных игр команда Конте уступила только в одной. Можно сделать ставку на Фору2 (0). Такой исход на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.80.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
В прямом эфире трансляцию матча «Наполи» – «Интер» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир».
Автор прогноза: Денис Антипов