🤫 Получи секретный промокод для бесплатной ставки на топ-матч уикенда в Серии А! 🇮🇹

Наконец-то, в этом сезоне спор о том, как называть стадион, будет происходить в интересной игре на поле! Конте закупил в «Интер» топов из АПЛ, в «Милан» вернулся Златан – заряженные новички обязательно устроят шоу.

Чтобы получить еще больше эмоций от просмотра футбола, сделайте ставку. А мы приготовили для вас полезные факты к матчу, чтобы было проще выбрать:

Как минимум одна команда не забивала в 3 из 4 последних личных встреч в чемпионате;

Ромелу Лукаку забил 6 голов в 6 последних матчах чемпионата;

«Интер» забивал больше 1 гола в 5 из 7 последних личных встреч в Серии А.

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