🎁 1000 рублей уже зачислена на твой счет – жми по ссылке, чтобы сделать бесплатную ставку! ➡️

Betting Insider

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Футбольный ренессанс итальянского футбола! В этом сезоне за Серией А и Кубком Италии следить гораздо интереснее, чем за последние годы, когда во всех турнирах доминировал «Юве». Сегодня за право выйти в финал кубка сыграют «Интер» и «Наполи».

Мы для вас собрали факты к матчу и уникальную статистику, которые помогут выбрать ставку:

  1. Команды не забивали больше 2 голов в 4 предыдущих личных встречах в Серии А на поле «Интера». Коэффициент на ставку «Тотал меньше 2,5» в этой игре – 1,9;
  2. «Наполи» не забивал больше 1 мяча в 5 из 6 последних очных противостояний в чемпионате. Сделать ставку «Наполи ИТМ 1,5» в предстоящем поединке можно с коэффициентом 1,4;
  3. «Интер» не забивал больше 1 гола в 6 из 7 последних личных встреч в Серии А;
  4. Как минимум одна команда не забивала в 7 из 9 последних личных встреч в Серии А и Кубке Италии.

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Комментарии
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П2%
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п2
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п 2
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спасибо
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п2%
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оба заб думаю
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п2
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тоталь 3,5 меньше
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П1 2-1
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где бабло как можно ставку зделать и какои букмекер
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