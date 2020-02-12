🎁 1000 рублей уже зачислена на твой счет – жми по ссылке, чтобы сделать бесплатную ставку! ➡️

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Футбольный ренессанс итальянского футбола! В этом сезоне за Серией А и Кубком Италии следить гораздо интереснее, чем за последние годы, когда во всех турнирах доминировал «Юве». Сегодня за право выйти в финал кубка сыграют «Интер» и «Наполи».
Мы для вас собрали факты к матчу и уникальную статистику, которые помогут выбрать ставку:
- Команды не забивали больше 2 голов в 4 предыдущих личных встречах в Серии А на поле «Интера». Коэффициент на ставку «Тотал меньше 2,5» в этой игре – 1,9;
- «Наполи» не забивал больше 1 мяча в 5 из 6 последних очных противостояний в чемпионате. Сделать ставку «Наполи ИТМ 1,5» в предстоящем поединке можно с коэффициентом 1,4;
- «Интер» не забивал больше 1 гола в 6 из 7 последних личных встреч в Серии А;
- Как минимум одна команда не забивала в 7 из 9 последних личных встреч в Серии А и Кубке Италии.
ТОП-5 ставок:
- ОЗ (да) – 30%
- П1 – 26%
- ИТ2Б (1) – 7%
- ОЗ (да) + ТБ (2,5) – 4%
- П2 – 4%
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