Betting Insider

136 минут интервью о ставках на YouTube: секреты топ-каппера, разоблачение мошенников, мифы о букмекерах и бизнес в беттинге

Как мошенники в ставках cмогли привлечь к рекламе Аршавина и Кержакова? Сколько букмекеры платят топ-клубам РПЛ? Как БК изменили свою работу в пандемию?

Во всех этих вопросах мы пытались разобраться на нашем YouTube-канале. В 2020-м мы запустили там формат интервью и приглашали крутых гостей: от разоблачителя мошенников Андрея Алистарова и про-каппера Никиты Харькова до топ-менеджеров букмекерских компаний BetBoom и Parimatch.

Надоело пересматривать «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера»? Мы собрали ссылки на главные интервью за прошлый год. 136 минут про беттинг – наслаждайтесь!

🤑 Как заработать на квартиру и выиграть на одном матче 755 тысяч рублей – интервью с про-каппером 

Никита Харьков, каппер со стажем более 10 лет, раскрыл все свои секреты за 26 минут.

Главные таймкоды:

  • 7:33 – 755 000 рублей с одного аккаунта и как заработать ставками на квартиру
  • 10:27 – Букмекеры смогут определять стиль игры по движению мышки
  • 18:50 – Как организовать договорняк и ставка 10 000 рублей, чтобы проверить инсайд

💸 Спонсорство клубов РПЛ и мифы о букмекерах

Об этом нам в двух интервью рассказал Петр Кипа – СМО BetBoom. А еще – о роли маркетинга в беттинге, самых красивых болельщицах в России и многом другом! Собрали лучшие моменты сразу из двух видео.

  • 3:26 – Как футбольному клубу стать партнером BingoBoom
  • 15:43 – Мифы о беттинге: киберспорт – это новый футбол?
  • 18:07 – Ставки на специальные события и политику – очень популярны?

🔥 20:07 – «Самая красивая болельщица России»

  • 1:33 – Типичный рабочий день букмекера
  • 7:59 – На работу к букмекеру не принимают, если у тебя есть аккаунт в другой БК?
  • 9:20 – Когда ставки на 100% уйдут в онлайн?

🕵 Вся правда о миллионных долгах Гафарова и рекламе фонда от легенд российского футбола

Кержаков, Аршавин и Тихонов рекламировали сомнительный фонд «Гафаров и партнеры». Создатель блога «Железная ставка» Андрей Алистаров рассказал нам о всех схемах и о том, как это повлияло на отношение людей к беттингу.

Главные таймкоды:

  • 12:04 – Как в фонде оказались футболисты?
  • 17:30 – Фонду жертвуют миллионы рублей – почему так происходит?
  • 22:14 – Что будет с футболистами?

🥊 Маркетинг в спорте и беттинге

Почему в России нет индустрии спорта, как посчитать успешность рекламного контракта, и как БК изменила работу из-за коронавируса? Мы поговорили с заместителем генерального директора компании «Лига Ставок» Игорем Столяровым.

Самое важное:

  • 10:16 – Три главных проблемы спортивного бизнеса в России
  • 16:57 – Индустрия спорта и индустрия беттинга – в чем отличия?
  • 29:56 – Что такое сила бренда?

В 2021 году мы продолжим выпускать видео-интервью с новыми гостями. Кстати! Вы также можете стать одним из гостей нашего канала. Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).

Кто должен стать следующим гостем на нашем YouTube-канале? Пишите в комментариях!

Комментарии
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Max S
50% WR-1.83% ROI
Хочу увидеть в кресле у Миши Даньшина – Александра Кокорина. Я думаю он расскажет всем, как надо уметь делать бабки
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Daniel Ortegа
52% WR-4.43% ROI
пересмотрите внимательно "назад в будущее2" !!! И !!! сделайте выводы...
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💥Match Analytic💥
56.4% WR5.68% ROI
это интересный пост
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«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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