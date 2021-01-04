136 минут интервью о ставках на YouTube: секреты топ-каппера, разоблачение мошенников, мифы о букмекерах и бизнес в беттинге

Как мошенники в ставках cмогли привлечь к рекламе Аршавина и Кержакова? Сколько букмекеры платят топ-клубам РПЛ? Как БК изменили свою работу в пандемию?

Во всех этих вопросах мы пытались разобраться на нашем YouTube-канале. В 2020-м мы запустили там формат интервью и приглашали крутых гостей: от разоблачителя мошенников Андрея Алистарова и про-каппера Никиты Харькова до топ-менеджеров букмекерских компаний BetBoom и Parimatch.

Надоело пересматривать «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера»? Мы собрали ссылки на главные интервью за прошлый год. 136 минут про беттинг – наслаждайтесь!

🤑 Как заработать на квартиру и выиграть на одном матче 755 тысяч рублей – интервью с про-каппером

Никита Харьков, каппер со стажем более 10 лет, раскрыл все свои секреты за 26 минут.

Главные таймкоды:



7:33 – 755 000 рублей с одного аккаунта и как заработать ставками на квартиру

10:27 – Букмекеры смогут определять стиль игры по движению мышки

18:50 – Как организовать договорняк и ставка 10 000 рублей, чтобы проверить инсайд

💸 Спонсорство клубов РПЛ и мифы о букмекерах

Об этом нам в двух интервью рассказал Петр Кипа – СМО BetBoom. А еще – о роли маркетинга в беттинге, самых красивых болельщицах в России и многом другом! Собрали лучшие моменты сразу из двух видео.

3:26 – Как футбольному клубу стать партнером BingoBoom

15:43 – Мифы о беттинге: киберспорт – это новый футбол?

18:07 – Ставки на специальные события и политику – очень популярны?

🔥 20:07 – «Самая красивая болельщица России»

1:33 – Типичный рабочий день букмекера

7:59 – На работу к букмекеру не принимают, если у тебя есть аккаунт в другой БК?

9:20 – Когда ставки на 100% уйдут в онлайн?

🕵 Вся правда о миллионных долгах Гафарова и рекламе фонда от легенд российского футбола

Кержаков, Аршавин и Тихонов рекламировали сомнительный фонд «Гафаров и партнеры». Создатель блога «Железная ставка» Андрей Алистаров рассказал нам о всех схемах и о том, как это повлияло на отношение людей к беттингу.

Главные таймкоды:

12:04 – Как в фонде оказались футболисты?

17:30 – Фонду жертвуют миллионы рублей – почему так происходит?

22:14 – Что будет с футболистами?

🥊 Маркетинг в спорте и беттинге

Почему в России нет индустрии спорта, как посчитать успешность рекламного контракта, и как БК изменила работу из-за коронавируса? Мы поговорили с заместителем генерального директора компании «Лига Ставок» Игорем Столяровым.

Самое важное:

10:16 – Три главных проблемы спортивного бизнеса в России

16:57 – Индустрия спорта и индустрия беттинга – в чем отличия?

29:56 – Что такое сила бренда?

В 2021 году мы продолжим выпускать видео-интервью с новыми гостями. Кстати! Вы также можете стать одним из гостей нашего канала. Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).

Кто должен стать следующим гостем на нашем YouTube-канале? Пишите в комментариях!