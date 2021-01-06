Еще 2 часа интервью вместо новогодних фильмов: различия ставок и онлайн-казино, как продать название клуба букмекеру, и арбитраж трафика на беттинге

Как Parimatch привезли Макгрегора в Москву? Что такое арбитраж трафика на беттинге простыми словами? Как продать название любительского клуба букмекеру?
Вторая часть нашего дайджеста с видео-интервью. Кстати, обязательно ознакомьтесь с первой! Мы продолжаем разбираться в беттинге и тонкостях этого бизнеса, общаясь с экспертами в сфере.
🥊 Макгрегор в Москве и реклама букмекера в Тиндере
Директор по коммуникациям Parimatch в России Алексей Бабичев поговорил с нами о том, как компания выбирает амбассадоров, а какие каналы для промо букмекера неэффективны.
Главные таймкоды:
- 4:55 – Амбассадоры Париматч
- 12:03 – Как посчитать эффективность приезда Конора в Москву
- 20:21 – Продвижение букмекера в Tinder
🏄 Арбитраж трафика на беттинге: как заработать, какую партнерку выбрать
Чтобы узнать, как лить трафик профессионально, мы решили поговорить с одним из самых медийных арбитражников России – Денисом Конотопом. Он объяснил нам, что такое арбитраж трафика, сколько можно заработать на нем и какую букмекерскую компанию стоит выбрать в качестве affiliate-партнера.
Главные таймкоды:
- 1:08 – Кто такой арбитражник
- 18:28 – Перспективы работы в арбитраже
- 27:40 – Сколько зарабатывают арбитражники
- 31:32 – Как выбрать букмекера для арбитража трафика
🎰 Онлайн-казино в Беларуси, беттинг и VR в гэмблинге
Андрей Бейербах – глава маркетинга Parimatch в Беларуси, рассказал нам о разнице в аудитории между гэмблингом и беттингом, а также о новом амбассадоре Parimatch из Голливуда!
Главные таймкоды:
- 5:50 – Различия беттинга и гэмблинга
- 09:53 – Почему государству выгодно разрешить онлайн-казино
- 21:57 – Почему Конор Макгрегор не будет рекламировать казино
💸 Как продать название клуба букмекеру?
Минский гандбольный клуб «Витязь» стремительно вышел из любителей в топ-лигу и привлек БК Leon в качестве спонсора. Как это случилось?
Главные таймкоды:
- 7:35 – Как «Витязь» подписался с БК «Леон»
- 10:20 – Как студенческая команда стала профессиональным клубом
- 18:22 – Может ли спортивный клуб в Беларуси быть самоокупаемым?
Друзья! Вы также можете стать одним из героев нашего интервью. Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).