Betting Insider

Еще 2 часа интервью вместо новогодних фильмов: различия ставок и онлайн-казино, как продать название клуба букмекеру, и арбитраж трафика на беттинге

Как Parimatch привезли Макгрегора в Москву? Что такое арбитраж трафика на беттинге простыми словами? Как продать название любительского клуба букмекеру? 

Вторая часть нашего дайджеста с видео-интервью. Кстати, обязательно ознакомьтесь с первой! Мы продолжаем разбираться в беттинге и тонкостях этого бизнеса, общаясь с экспертами в сфере.

🥊 Макгрегор в Москве и реклама букмекера в Тиндере

Директор по коммуникациям Parimatch в России Алексей Бабичев поговорил с нами о том, как компания выбирает амбассадоров, а какие каналы для промо букмекера неэффективны.

Главные таймкоды:

  • 4:55 – Амбассадоры Париматч
  • 12:03 – Как посчитать эффективность приезда Конора в Москву
  • 20:21 – Продвижение букмекера в Tinder

🏄 Арбитраж трафика на беттинге: как заработать, какую партнерку выбрать

Чтобы узнать, как лить трафик профессионально, мы решили поговорить с одним из самых медийных арбитражников России – Денисом Конотопом. Он объяснил нам, что такое арбитраж трафика, сколько можно заработать на нем и какую букмекерскую компанию стоит выбрать в качестве affiliate-партнера.

Главные таймкоды:

  • 1:08 – Кто такой арбитражник
  • 18:28 – Перспективы работы в арбитраже
  • 27:40 – Сколько зарабатывают арбитражники
  • 31:32 – Как выбрать букмекера для арбитража трафика

🎰 Онлайн-казино в Беларуси, беттинг и VR в гэмблинге

Андрей Бейербах – глава маркетинга Parimatch в Беларуси, рассказал нам о разнице в аудитории между гэмблингом и беттингом,  а также о новом амбассадоре Parimatch из Голливуда!

Главные таймкоды:

  • 5:50 – Различия беттинга и гэмблинга
  • 09:53 – Почему государству выгодно разрешить онлайн-казино
  • 21:57 – Почему Конор Макгрегор не будет рекламировать казино

💸 Как продать название клуба букмекеру?

Минский гандбольный клуб «Витязь» стремительно вышел из любителей в топ-лигу и привлек БК Leon в качестве спонсора. Как это случилось?

Главные таймкоды:

  • 7:35 – Как «Витязь» подписался с БК «Леон»
  • 10:20 – Как студенческая команда стала профессиональным клубом
  • 18:22 – Может ли спортивный клуб в Беларуси быть самоокупаемым?

Друзья! Вы также можете стать одним из героев нашего интервью. Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).

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Серый Сс 20% WR-2.58% ROI
1.63Маккаби Тель-Авив фора (-1)
Маккаби Тель-Авив — Бней-Иегуда| Чемпионат Израиля
Маккаби Тель-Авив — Бней-Иегуда| Чемпионат Израиля
Хозяева отлично выступают при родных трибунах, оступившись последний раз в стартовом туре чемпионата, а с нынешним состоянием - 3 успеха кряду на различных стадионах, фаворит без трудностей должен обыгрывать сегодняшнего оппонента. Сражения на «Блумфилде» в крайних поединках шли в сторону Бней Иегуды, забравших победу и ничью, но отвратительная форма «гостей» не позволяет рассчитывать на приемлемое завершение матча - 5 провалов подряд на чужих газонах, и шансов выйти из неприятного водоворота не видно. Думаю Тель-Авивское дерби окончится уверенным триумфом вышестоящего клуба, поставлю Ф1(-1).
0
Повторить за 1.63
Asmodek 22.8% WR-7.92% ROI
2.49Аль-Масри фора (-0.25)
Аль-Иттихад — Аль-Масри| Чемпионат Египта
Аль-Иттихад — Аль-Масри| Чемпионат Египта
0********* Чемпионат Египта 🇪🇬
Аль-Иттихад-Аль-Масри
Лично я взял "Победа гостей в 1 мяч или ничья"
Данная ставка в матах с участием гостей-заходит довольно регулярно-особенно в поединках с командами примерно одного уровня.
Шансы на победу 50/50 - но гости выглядят более стабильно(за 10 последних встреч- не одного поражения)
История личных противостояний - наглядно доказывает в правильности такого выбора. (последнее поражения Аль-Масри в гостях у Аль-Иттихада было в далёком 2011 году)
Так что и сегодня гости врятли проиграют.
0
Повторить за 2.49
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