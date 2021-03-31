Betting Insider

Интервью с каппером Gagik: 50 тысяч рублей на матче «Реала», ставки в лайве и маркетплейс

автор Сергей Рябкин

Главная ценность Betting Insider – это комьюнити. Мы хотим рассказывать больше историй пользователей, и поэтому сделали интервью с продавцом маркетплейса Gagik'ом. Вот его статистика:

  • ROI – 9.81%;
  • Банк – 40 789;
  • Количество ставок – 375.

Чтобы узнать больше, мы задали ему 14 вопросов.

1. Что тебя привело к ставкам?

Все было спонтанно. Мой первый опыт в ставках был в 2012 году. Будучи юным мальцом, я зарегистрировал себе Qiwi-кошелек, через который пополнил счет в «Марафоне». На момент когда я сделал первую ставку, мне был 21 год, по нынешним меркам это очень много, ведь сейчас есть случаи, когда и в 15-16 лет начинают заниматься беттингом в поиске легких денег.

Тогда я поставил на исход команды, за которую болел, и выиграл свои первые деньги! Сумма была небольшой – поставил 97 рублей на победу «Юве» с кэфом 1.62.

После победы эмоций было много. Тогда я не вел никакую аналитику, просто ставил по фану на любимый клуб. Так и началось мое первое знакомство со ставками. 

2. Чем для тебя являются ставки?

Средством дополнительного дохода. Просто нужно правильно и грамотно пользоваться всеми источниками, которые могут приносить тот самый доход, это: 

  • правильная аналитика, 
  • контроль банка, 
  • и, наверное, вовремя уйти с игры – ведь бывают такие дни, что просто не идет. В такие моменты нужно вовремя остановиться. 

При учете всех этих факторов, можно ставки превратить в дополнительный доход.

3. Как управляешь банком?

Советую всем ставить 5-10% от банка. Если же есть внутреннее чутье, что ставка зайдет, можно процент и повысить. Никогда не ставлю ва-банк или же половину от банка. Даже если очень уверен в ставке, я не ставлю больше 25% от суммы. 

4. Максимальный коэффициент, который зашел? Что это была за ставка?

Это был экспресс на матчи ЛЧ и ЛЕ. Тогда кэф составил 147. Это самый большой кэф, который у меня заходил. Сейчас я также ставлю экспрессы, но реже. Обычно коэффициенты ниже, чем тот выигрышный. 

5. Самая большая сумма, которую ты выигрывал в БК? На что потартил?

Выиграл около 50 тысяч рублей на матче «Реал» – «Аякс». Увы, потратить я его не смог. БК в которой я ставил просто напросто не произвела мне выплату и заморозила мой игровой счет.

6. А самый большой проигрыш?

Проиграл 12 тысяч рублей на матче «Аякс» – «Тоттэнхэм». И все это в одном и том же сезоне Лиги чемпионов. Это была моя самая большая сумма, которую я когда-то ставил.

7. Как справляешься с проигрышами?

Стараюсь не думать об этом. Анализирую где и как я просчитался, анализирую почему взял этот исход ,а не тот, который сыграл. Провожу полный анализ своего поражения. Это как на войне: проиграл битву — не значит проиграл войну. Иногда, когда я проигрываю, я стараюсь отвлечь себя обычной прогулкой, во время которой стараюсь перенести свое внимание на другие вещи. Я уже научился не думать о проигрышах.

8. Как родственники относятся к тому, что ты играешь на ставках?

Нормально, даже разделяют со мной радость в моих некоторых победах. Я не зависим от ставок. Мне не сносит голову, когда проигрываю. Я не бегу обратно отыгрываться, не прошу ни у кого в долг на ставку. Такого нет.

И поэтому никогда ни я, ни моя семья не сталкивались с такой мыслью, что ставки меня могут превратить в лудомана, который вынесет все из дома, как это бывает у других.

9. Что для тебя является показателем успешности игрока?

Дистанция. Если игрок три месяца стабильно показывает плюс к банку, то можно с уверенностью сказать, что это плюсовой игрок. Я думаю, чтобы быть успешным в ставках, надо также обладать не только знаниями в сфере беттинга, но еще и человеческими качествами, такими как: 

  • харизматичность, 
  • ответственность 
  • и дисциплина. 

Вот эти три качества – дополнение к финансовой успешности в ставках. 

Под знаком харизматичности я еще использую в себе такое качество как жизненный оптимизм. Без особого настроя не будет ничего: ни побед ни результатов. Если человек с холодной головой и рассудком подходит к ставкам, то я думаю, что его ждет положительный результат. Но опять же, на одних жизненных качествах не обыграть букмекера, также нужно уметь разбираться в беттинге.

10. Какой статистикой пользуешься для выбора ставки?

Я использую свои фишки в вычислении тотала ударов и тотала голов в матче. 

  • Смотрю статистику прошлых игр: как команды играли между собой.
  • Потом сравниваю атакующий потенциал команды, есть ли в составе игроки, которые сейчас на голевом подъеме. 
  • Сравниваю прогрузы на исходы ТБ или ТМ, слежу за движением кэфов до самой игры, как ведут себя цифры. Ведь они могут подсказывать нам заранее какой исход может быть в игре.

Ну, а за движением кэфов я наблюдаю на ресурсе NB-Bet. Очень удобный и простой ресурс в использовании.

11. Прематч или лайв? Как ставишь чаще и почему?

Больше предпочтение отдаю лайву, но также анализирую матчи и для того, чтобы делать ставки по линии в прематче. 

Исходя из своих наблюдений по матчу, я заранее выбираю исход, на который буду заходить. К примеру, до матча на ставлю на ТБ (2,5), и в первом тайме команды отыгрывают 1:0, или 1:1. Я уже во втором тайме догружаю на ТБ (2,5). И также делаю по исходам: если в перерыве 0:0, то ставлю с форой (0) или же П1, но уже на маленькую сумму от банка.

Иногда бывает такое, что лайв не заходит, а ставка сделанная по линии за долгое время до начала матча, заходит успешно. 

12. Что думаешь о Маркетплейсе?

Маркетплейс — это хорошая возможность для того, чтобы заработать денег. Главное правильно и рационально его использовать: с умом и по назначению. Много видел подобных сервисов, но на опыте пользователя говорю – это лучший на данный момент для продажи прогнозов. 

13. Насколько важны описания к ставкам? Какие полезные сервисы или инструменты помогают тебе сформировать свои мысли?

Правильное и грамотное описание – это некий положительный залог в ставках. Я использую очень много спортивных ресурсов для анализа матчей: 

14. Какую долю твоего заработка составляют продажи прогнозов?

В среднем от продажи прогнозов в месяц я имею около 10-15 тыс рублей.

Друзья! Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).

Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
В просторах Betting Insider, конечно, замечал профиль Gagik'a) и пересекались естественно наглядно)
Сам я функционал -"Маркетплейс" знаю ещё со времён его тестирования (так как участвовал в числе первых тестировщиков) и согласен, что функционал отличный👍
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Gagik
57.1% WR9.46% ROI
StavkaIgraВ просторах Betting Insider, конечно, замечал профиль Gagik'a) и пересекались естественно наглядно) Сам я функционал -"Маркетплейс" знаю ещё со времён его тестирования (так как участвовал в числе первых тестировщиков) и согласен, что функционал отличный👍
спасибо большое за оценку👍да функционал отличный можно с ним работать и при этом хорошо зарабатывать
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ЗаРуСь
33.9% WR-3.69% ROI
очень интересно
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Gagik
57.1% WR9.46% ROI
ЗаРуСьочень интересно
может интервью получилось не таким развернутым в плане общения, но первый опыт в таком амплуа состоялся
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Cheers!
42.3% WR1.01% ROI
Gagikможет интервью получилось не таким развернутым в плане общения, но первый опыт в таком амплуа состоялся
отличное интервью! удачи
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Gagikспасибо большое за оценку👍да функционал отличный можно с ним работать и при этом хорошо зарабатывать
А реальные ставки насколько часто совершаешь?В большей части ежедневно или намного реже?
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Gagik
57.1% WR9.46% ROI
Cheers!отличное интервью! удачи
спасибо большое🙏взаимно
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Gagik
57.1% WR9.46% ROI
StavkaIgraА реальные ставки насколько часто совершаешь?В большей части ежедневно или намного реже?
ежедневно 1-2 ставки но уверенные и на крупные суммы что бы выход был примерно 5-10 тыс рублей с одного захода.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Gagikежедневно 1-2 ставки но уверенные и на крупные суммы что бы выход был примерно 5-10 тыс рублей с одного захода.
На какой-то определённый вид спорта или чередуешь?
И какие маркеты больше предпочитаешь (биг,смол)?
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Максим Воронин13
20% WR-2.24% ROI
Gagikспасибо большое за оценку👍да функционал отличный можно с ним работать и при этом хорошо зарабатывать
Хорошее интервью 👌😁👍
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