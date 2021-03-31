Интервью с каппером Gagik: 50 тысяч рублей на матче «Реала», ставки в лайве и маркетплейс

Главная ценность Betting Insider – это комьюнити. Мы хотим рассказывать больше историй пользователей, и поэтому сделали интервью с продавцом маркетплейса Gagik'ом. Вот его статистика:

ROI – 9.81%;

Банк – 40 789;

Количество ставок – 375.

Чтобы узнать больше, мы задали ему 14 вопросов.

1. Что тебя привело к ставкам?

Все было спонтанно. Мой первый опыт в ставках был в 2012 году. Будучи юным мальцом, я зарегистрировал себе Qiwi-кошелек, через который пополнил счет в «Марафоне». На момент когда я сделал первую ставку, мне был 21 год, по нынешним меркам это очень много, ведь сейчас есть случаи, когда и в 15-16 лет начинают заниматься беттингом в поиске легких денег.

Тогда я поставил на исход команды, за которую болел, и выиграл свои первые деньги! Сумма была небольшой – поставил 97 рублей на победу «Юве» с кэфом 1.62.



После победы эмоций было много. Тогда я не вел никакую аналитику, просто ставил по фану на любимый клуб. Так и началось мое первое знакомство со ставками.

2. Чем для тебя являются ставки?

Средством дополнительного дохода. Просто нужно правильно и грамотно пользоваться всеми источниками, которые могут приносить тот самый доход, это:

правильная аналитика,

контроль банка,

и, наверное, вовремя уйти с игры – ведь бывают такие дни, что просто не идет. В такие моменты нужно вовремя остановиться.

При учете всех этих факторов, можно ставки превратить в дополнительный доход.

3. Как управляешь банком?

Советую всем ставить 5-10% от банка. Если же есть внутреннее чутье, что ставка зайдет, можно процент и повысить. Никогда не ставлю ва-банк или же половину от банка. Даже если очень уверен в ставке, я не ставлю больше 25% от суммы.

4. Максимальный коэффициент, который зашел? Что это была за ставка?

Это был экспресс на матчи ЛЧ и ЛЕ. Тогда кэф составил 147. Это самый большой кэф, который у меня заходил. Сейчас я также ставлю экспрессы, но реже. Обычно коэффициенты ниже, чем тот выигрышный.

5. Самая большая сумма, которую ты выигрывал в БК? На что потартил?

Выиграл около 50 тысяч рублей на матче «Реал» – «Аякс». Увы, потратить я его не смог. БК в которой я ставил просто напросто не произвела мне выплату и заморозила мой игровой счет.

6. А самый большой проигрыш?

Проиграл 12 тысяч рублей на матче «Аякс» – «Тоттэнхэм». И все это в одном и том же сезоне Лиги чемпионов. Это была моя самая большая сумма, которую я когда-то ставил.

7. Как справляешься с проигрышами?

Стараюсь не думать об этом. Анализирую где и как я просчитался, анализирую почему взял этот исход ,а не тот, который сыграл. Провожу полный анализ своего поражения. Это как на войне: проиграл битву — не значит проиграл войну. Иногда, когда я проигрываю, я стараюсь отвлечь себя обычной прогулкой, во время которой стараюсь перенести свое внимание на другие вещи. Я уже научился не думать о проигрышах.



8. Как родственники относятся к тому, что ты играешь на ставках?

Нормально, даже разделяют со мной радость в моих некоторых победах. Я не зависим от ставок. Мне не сносит голову, когда проигрываю. Я не бегу обратно отыгрываться, не прошу ни у кого в долг на ставку. Такого нет.

И поэтому никогда ни я, ни моя семья не сталкивались с такой мыслью, что ставки меня могут превратить в лудомана, который вынесет все из дома, как это бывает у других.

9. Что для тебя является показателем успешности игрока?

Дистанция. Если игрок три месяца стабильно показывает плюс к банку, то можно с уверенностью сказать, что это плюсовой игрок. Я думаю, чтобы быть успешным в ставках, надо также обладать не только знаниями в сфере беттинга, но еще и человеческими качествами, такими как:

харизматичность,

ответственность

и дисциплина.

Вот эти три качества – дополнение к финансовой успешности в ставках.

Под знаком харизматичности я еще использую в себе такое качество как жизненный оптимизм. Без особого настроя не будет ничего: ни побед ни результатов. Если человек с холодной головой и рассудком подходит к ставкам, то я думаю, что его ждет положительный результат. Но опять же, на одних жизненных качествах не обыграть букмекера, также нужно уметь разбираться в беттинге.

10. Какой статистикой пользуешься для выбора ставки?

Я использую свои фишки в вычислении тотала ударов и тотала голов в матче.

Смотрю статистику прошлых игр: как команды играли между собой.

Потом сравниваю атакующий потенциал команды, есть ли в составе игроки, которые сейчас на голевом подъеме.

Сравниваю прогрузы на исходы ТБ или ТМ, слежу за движением кэфов до самой игры, как ведут себя цифры. Ведь они могут подсказывать нам заранее какой исход может быть в игре.

Ну, а за движением кэфов я наблюдаю на ресурсе NB-Bet. Очень удобный и простой ресурс в использовании.

11. Прематч или лайв? Как ставишь чаще и почему?

Больше предпочтение отдаю лайву, но также анализирую матчи и для того, чтобы делать ставки по линии в прематче.

Исходя из своих наблюдений по матчу, я заранее выбираю исход, на который буду заходить. К примеру, до матча на ставлю на ТБ (2,5), и в первом тайме команды отыгрывают 1:0, или 1:1. Я уже во втором тайме догружаю на ТБ (2,5). И также делаю по исходам: если в перерыве 0:0, то ставлю с форой (0) или же П1, но уже на маленькую сумму от банка.



Иногда бывает такое, что лайв не заходит, а ставка сделанная по линии за долгое время до начала матча, заходит успешно.

12. Что думаешь о Маркетплейсе?

Маркетплейс — это хорошая возможность для того, чтобы заработать денег. Главное правильно и рационально его использовать: с умом и по назначению. Много видел подобных сервисов, но на опыте пользователя говорю – это лучший на данный момент для продажи прогнозов.

13. Насколько важны описания к ставкам? Какие полезные сервисы или инструменты помогают тебе сформировать свои мысли?

Правильное и грамотное описание – это некий положительный залог в ставках. Я использую очень много спортивных ресурсов для анализа матчей:

14. Какую долю твоего заработка составляют продажи прогнозов?

В среднем от продажи прогнозов в месяц я имею около 10-15 тыс рублей.

Друзья! Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).