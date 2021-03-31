Интервью с каппером Gagik: 50 тысяч рублей на матче «Реала», ставки в лайве и маркетплейс
Главная ценность Betting Insider – это комьюнити. Мы хотим рассказывать больше историй пользователей, и поэтому сделали интервью с продавцом маркетплейса Gagik'ом. Вот его статистика:
- ROI – 9.81%;
- Банк – 40 789;
- Количество ставок – 375.
Чтобы узнать больше, мы задали ему 14 вопросов.
1. Что тебя привело к ставкам?
Все было спонтанно. Мой первый опыт в ставках был в 2012 году. Будучи юным мальцом, я зарегистрировал себе Qiwi-кошелек, через который пополнил счет в «Марафоне». На момент когда я сделал первую ставку, мне был 21 год, по нынешним меркам это очень много, ведь сейчас есть случаи, когда и в 15-16 лет начинают заниматься беттингом в поиске легких денег.
Тогда я поставил на исход команды, за которую болел, и выиграл свои первые деньги! Сумма была небольшой – поставил 97 рублей на победу «Юве» с кэфом 1.62.
После победы эмоций было много. Тогда я не вел никакую аналитику, просто ставил по фану на любимый клуб. Так и началось мое первое знакомство со ставками.
2. Чем для тебя являются ставки?
Средством дополнительного дохода. Просто нужно правильно и грамотно пользоваться всеми источниками, которые могут приносить тот самый доход, это:
- правильная аналитика,
- контроль банка,
- и, наверное, вовремя уйти с игры – ведь бывают такие дни, что просто не идет. В такие моменты нужно вовремя остановиться.
При учете всех этих факторов, можно ставки превратить в дополнительный доход.
3. Как управляешь банком?
Советую всем ставить 5-10% от банка. Если же есть внутреннее чутье, что ставка зайдет, можно процент и повысить. Никогда не ставлю ва-банк или же половину от банка. Даже если очень уверен в ставке, я не ставлю больше 25% от суммы.
4. Максимальный коэффициент, который зашел? Что это была за ставка?
Это был экспресс на матчи ЛЧ и ЛЕ. Тогда кэф составил 147. Это самый большой кэф, который у меня заходил. Сейчас я также ставлю экспрессы, но реже. Обычно коэффициенты ниже, чем тот выигрышный.
5. Самая большая сумма, которую ты выигрывал в БК? На что потартил?
Выиграл около 50 тысяч рублей на матче «Реал» – «Аякс». Увы, потратить я его не смог. БК в которой я ставил просто напросто не произвела мне выплату и заморозила мой игровой счет.
6. А самый большой проигрыш?
Проиграл 12 тысяч рублей на матче «Аякс» – «Тоттэнхэм». И все это в одном и том же сезоне Лиги чемпионов. Это была моя самая большая сумма, которую я когда-то ставил.
7. Как справляешься с проигрышами?
Стараюсь не думать об этом. Анализирую где и как я просчитался, анализирую почему взял этот исход ,а не тот, который сыграл. Провожу полный анализ своего поражения. Это как на войне: проиграл битву — не значит проиграл войну. Иногда, когда я проигрываю, я стараюсь отвлечь себя обычной прогулкой, во время которой стараюсь перенести свое внимание на другие вещи. Я уже научился не думать о проигрышах.
8. Как родственники относятся к тому, что ты играешь на ставках?
Нормально, даже разделяют со мной радость в моих некоторых победах. Я не зависим от ставок. Мне не сносит голову, когда проигрываю. Я не бегу обратно отыгрываться, не прошу ни у кого в долг на ставку. Такого нет.
И поэтому никогда ни я, ни моя семья не сталкивались с такой мыслью, что ставки меня могут превратить в лудомана, который вынесет все из дома, как это бывает у других.
9. Что для тебя является показателем успешности игрока?
Дистанция. Если игрок три месяца стабильно показывает плюс к банку, то можно с уверенностью сказать, что это плюсовой игрок. Я думаю, чтобы быть успешным в ставках, надо также обладать не только знаниями в сфере беттинга, но еще и человеческими качествами, такими как:
- харизматичность,
- ответственность
- и дисциплина.
Вот эти три качества – дополнение к финансовой успешности в ставках.
Под знаком харизматичности я еще использую в себе такое качество как жизненный оптимизм. Без особого настроя не будет ничего: ни побед ни результатов. Если человек с холодной головой и рассудком подходит к ставкам, то я думаю, что его ждет положительный результат. Но опять же, на одних жизненных качествах не обыграть букмекера, также нужно уметь разбираться в беттинге.
10. Какой статистикой пользуешься для выбора ставки?
Я использую свои фишки в вычислении тотала ударов и тотала голов в матче.
- Смотрю статистику прошлых игр: как команды играли между собой.
- Потом сравниваю атакующий потенциал команды, есть ли в составе игроки, которые сейчас на голевом подъеме.
- Сравниваю прогрузы на исходы ТБ или ТМ, слежу за движением кэфов до самой игры, как ведут себя цифры. Ведь они могут подсказывать нам заранее какой исход может быть в игре.
Ну, а за движением кэфов я наблюдаю на ресурсе NB-Bet. Очень удобный и простой ресурс в использовании.
11. Прематч или лайв? Как ставишь чаще и почему?
Больше предпочтение отдаю лайву, но также анализирую матчи и для того, чтобы делать ставки по линии в прематче.
Исходя из своих наблюдений по матчу, я заранее выбираю исход, на который буду заходить. К примеру, до матча на ставлю на ТБ (2,5), и в первом тайме команды отыгрывают 1:0, или 1:1. Я уже во втором тайме догружаю на ТБ (2,5). И также делаю по исходам: если в перерыве 0:0, то ставлю с форой (0) или же П1, но уже на маленькую сумму от банка.
Иногда бывает такое, что лайв не заходит, а ставка сделанная по линии за долгое время до начала матча, заходит успешно.
12. Что думаешь о Маркетплейсе?
Маркетплейс — это хорошая возможность для того, чтобы заработать денег. Главное правильно и рационально его использовать: с умом и по назначению. Много видел подобных сервисов, но на опыте пользователя говорю – это лучший на данный момент для продажи прогнозов.
13. Насколько важны описания к ставкам? Какие полезные сервисы или инструменты помогают тебе сформировать свои мысли?
Правильное и грамотное описание – это некий положительный залог в ставках. Я использую очень много спортивных ресурсов для анализа матчей:
14. Какую долю твоего заработка составляют продажи прогнозов?
В среднем от продажи прогнозов в месяц я имею около 10-15 тыс рублей.