10 вопросов победителю ежемесячного конкурса: об успешности, доходах и статистике

Помните Юрия Тимошина? В январе он выиграл наш конкурс прогнозистов. Ранее мы уже рассказывали о его экспрессе на 114 000 рублей, который не зашел из-за незабитого пенальти на 93 минуте. Сегодня мы взяли у него интервью, в котором он поделился с нами своим опытом в беттинге.

1. Что привело к ставкам? Сколько уже ты в ставках?

В ставках я с момента появления социальной сети Вконтакте (13 лет назад). Именно тогда я начал делать прогнозы и ставить «голоса» на различные исходы. Еще участвовал в конкурсах от Sportbox, где нужно было предсказать точный счет во всех матчах тура. Именно тогда и проявилась моя привязанность к ставкам.

2. Сколько максимум получалось за раз угадать? Ставил когда-то реальные деньги на точный счет? Как выбирал ставку? Зашла?

Однажды в чемпионате Испании удалось предсказать ТС в первых четырех матчах тура. В остальных даже победителя не предсказал. Сам на точный счет не ставлю, делаю прогноз ТС, чтобы от него отталкиваться выбирая основную ставку. Предсказывая ТС, использую статистический анализ и внутреннее чутье.

3. Чем являются для тебя ставки?

На данный момент, это просто развлечение, которое позволяет сгладить свой азарт и немного подзаработать. Раньше на выигранные деньги можно было жить.

4. Сколько поднимаешь в месяц?

Не более 5000 рублей. Сейчас все силы брошены на основную работу и воспитание сына.



5. Какие самые большие суммы ты выигрывал в БК? А самая большая сумма, которую проигрывал?

Самый большой выигрыш: приблизительно 700 000 рублей. Он же и стал моим самым большим проигрышем. Проиграл на матче НХЛ, а поднимал в основном на баскетболе и волейболе.

6. Самый большой коэффициент, который зашел? Что это была за ставка?

Я не любитель экспрессов, но помню, что как-то давно поставил экспресс на 12 событий с исходом ТБ (1,5), с итоговым кэфом 26. Он прошел еле-еле, потому что в 12-м матче («Атлетико» играл с кем-то) до 80 минуты был счет 0:0 и в последние минуты они вырвали победу 2:0.

7. Какой статистикой пользуешься для выбора ставки?

В основном использую статистику последних матчей и личных встреч. Личные наблюдения за игрой некоторых команд, чужие прогнозы читаю и что-то для себя беру.

8. На что обращаешь внимание в чужих прогнозах?

В основном на сведения о составах и какую-нибудь редкую информацию. Анализ веду по большей части статистический. Потом смотрю на мотивацию команд, а уже перед матчем переанализирую свои мысли, когда узнаю составы. Валуйность определяю на глаз, когда считаю что кэф слишком завышен.

Когда сам пишу прогнозы, мысли стараюсь излагать сам, поэтому у меня это очень плохо получается. Писать описание нужно обязательно, потому что во время этого процесса ты еще раз взвешиваешь все «за» и «против».



9. Что для тебя является показателем успешности игрока?

Конечно же, величина банка. Отчасти и ROI. Процент проходимости не считаю важным, потому что и при 40% проходимости можно идти в плюсе. Если говорить о дистанции, то на мой взгляд, в каждом случае это индивидуально. Но в среднем 2-3 месяца и 100-150 прогнозов.

10. Прематч или лайв? Как ставишь чаще и почему?

95% прематч, а на лайв просто не остается времени. Да и затягивает лайв. Иногда лезу туда, поставить тоже самое, что хотел до матча, но по более высокому кэфу.

Если вам есть что рассказать по поводу ставок (интересные истории, выигрышные стратегии, инсайды и т. д.) – пишите на почту ryabkin@sports.ru или в телеграм (@sergeiryabkin).