Можно ли обмануть букмекерскую компанию в онлайне? Интервью президента БК «Лига Ставок»
Юрий Красовский – президент букмекерской компании «Лига Ставок». Он рассказал о том, какими цифрами обладает экономика бизнеса, как открыть БК в России и о работе с зарубежными регуляторами.
Мы посмотрели видео за вас и коротко пересказали главные моменты.
Соотношение онлайн и офлайн ставок сейчас
Юрий Красовский: Объем онлайн ставок превышает объем офлайн ставок. Соотношение 80% на 20%. Можно сказать, что ниша офлайн ставок умирает.
Какими цифрами обладает экономика бизнеса? Если брать процентное соотношение: сколько людей выигрывает и сколько наоборот, проигрывает?
Экономика – это не прогноз. Это точная математика. Вероятности любого исхода высчитываются на основании статистики, включая травмы и состояние игроков, составы. Все это высчитывается людьми, беря за основу последние матчи. На любые вероятности устанавливается маржа: это комиссия, которая и является прибылью букмекеров. Российские букмекеры работают на марже 5-7% – это и есть их доход в целом за год.
Перейдем к теме недобросовестных игроков и компаний. Не секрет, что такие существуют. Как Вы вычисляете их?
Все довольно просто. Приведу пример. Играют две команды, условные ЦСКА и «Спартак». Если есть договорной матч, то мы видим, что на какую-то из команд, которая очевидно выиграет, на нее начинают ставить крупные суммы. И мы это сразу видим. Линия создается примерно так, чтобы на выигрыш каждой из команд были поставлены примерно одинаковые суммы.
Можно ли успеть обмануть БК или нет? Есть ли процент погрешности?
Когда появляется определенная мошенническая модель, вернее, как только она появляется, то да. В таких случаях обмануть можно. До тех пор, пока мы не найдем способ противостоять им.
Скажите, есть ли какая-то цифра, сколько стоит открыть БК в России?
Конечно, стандартной цифры нет, ведь это зависит от целей БК.
Открыть компанию может любой человек?
Да, практически. Конечно, есть определенные условия в законодательстве: отсутствие судимостей, наличие высшего образования у директора и бухгалтера. В общем, обычные стандартные условия и ограничения. А если говорить о конкретной сумме, то сейчас, чтобы выйти на российский рынок и не обанкротиться, нужно порядка 1 млрд рублей. Ведь это реклама, маркетинг, платформы с огромным блоком функций и тому подобное.
Касательно «Лиги Ставок». В интернете есть информация, что владельцами являются 5 физических лиц и три юридических. Так ли это?
Так компания, которую вы видите в реестре – это компания моей семьи. На данный момент у нас 2 акционера имеют маленькие доли, это наши операционные менеджеры.
Тема спонсорства – важна. Можете ли Вы назвать сумму контракта с РПЛ и федерацией хокккея?
Ну, всю сумму я назвать не могу, но с РПЛ – около 600 млн рублей. С федерацией хоккея чуть поменьше.
С точки зрения маркетинга, такие отдачи хороши или не очень?
У нас с ними коммерческие контракты. Конечно, мы получаем прибыль по ним. Также у нас в планах начать сотрудничество с зарубежными федерациями. «Лига ставок» является партнером чемпионата мира по хоккею. Контракт заключен на 5 лет.
С точки зрения регулирования БК за рубежом, регуляторы там сложнее чем в России?
На начальном этапе – да, конечно. Регуляторы жестче, чтобы была дисциплина и меньше нарушений. В России же все иначе: кого-то блокируют, а кого-то нет.
У ряда населения есть мнение, что букмекерство – это зло. Как вы к этому относитесь?
Многие знают, что такое лудомания. Это проблема сейчас. Однако все зависит от человека. Если он страдает от этого, то его окружение страдает вместе с ним. Мы беспокоимся об этом, поэтому мы имеем систему отказа от игры, ограничение игры.
Принудительное ограничение игроков
Конечно, мы имеем подобное. Для долгосрочного ведения бизнеса важно, чтобы такая функция была. Игорный бизнес должен иметь такую систему защиты.