Можно ли обмануть букмекерскую компанию в онлайне? Интервью президента БК «Лига Ставок»

Юрий Красовский – президент букмекерской компании «Лига Ставок». Он рассказал о том, какими цифрами обладает экономика бизнеса, как открыть БК в России и о работе с зарубежными регуляторами.

Мы посмотрели видео за вас и коротко пересказали главные моменты.

15:06

Соотношение онлайн и офлайн ставок сейчас

Юрий Красовский: Объем онлайн ставок превышает объем офлайн ставок. Соотношение 80% на 20%. Можно сказать, что ниша офлайн ставок умирает.

15:22

Какими цифрами обладает экономика бизнеса? Если брать процентное соотношение: сколько людей выигрывает и сколько наоборот, проигрывает?

Экономика – это не прогноз. Это точная математика. Вероятности любого исхода высчитываются на основании статистики, включая травмы и состояние игроков, составы. Все это высчитывается людьми, беря за основу последние матчи. На любые вероятности устанавливается маржа: это комиссия, которая и является прибылью букмекеров. Российские букмекеры работают на марже 5-7% – это и есть их доход в целом за год.

18:08

Перейдем к теме недобросовестных игроков и компаний. Не секрет, что такие существуют. Как Вы вычисляете их?

Все довольно просто. Приведу пример. Играют две команды, условные ЦСКА и «Спартак». Если есть договорной матч, то мы видим, что на какую-то из команд, которая очевидно выиграет, на нее начинают ставить крупные суммы. И мы это сразу видим. Линия создается примерно так, чтобы на выигрыш каждой из команд были поставлены примерно одинаковые суммы.

22:11

Можно ли успеть обмануть БК или нет? Есть ли процент погрешности?

Когда появляется определенная мошенническая модель, вернее, как только она появляется, то да. В таких случаях обмануть можно. До тех пор, пока мы не найдем способ противостоять им.

23:00

Скажите, есть ли какая-то цифра, сколько стоит открыть БК в России?

Конечно, стандартной цифры нет, ведь это зависит от целей БК.

Открыть компанию может любой человек?

Да, практически. Конечно, есть определенные условия в законодательстве: отсутствие судимостей, наличие высшего образования у директора и бухгалтера. В общем, обычные стандартные условия и ограничения. А если говорить о конкретной сумме, то сейчас, чтобы выйти на российский рынок и не обанкротиться, нужно порядка 1 млрд рублей. Ведь это реклама, маркетинг, платформы с огромным блоком функций и тому подобное.

27:04

Касательно «Лиги Ставок». В интернете есть информация, что владельцами являются 5 физических лиц и три юридических. Так ли это?

Так компания, которую вы видите в реестре – это компания моей семьи. На данный момент у нас 2 акционера имеют маленькие доли, это наши операционные менеджеры.

30:55

Тема спонсорства – важна. Можете ли Вы назвать сумму контракта с РПЛ и федерацией хокккея?

Ну, всю сумму я назвать не могу, но с РПЛ – около 600 млн рублей. С федерацией хоккея чуть поменьше.





31:36

С точки зрения маркетинга, такие отдачи хороши или не очень?

У нас с ними коммерческие контракты. Конечно, мы получаем прибыль по ним. Также у нас в планах начать сотрудничество с зарубежными федерациями. «Лига ставок» является партнером чемпионата мира по хоккею. Контракт заключен на 5 лет.

33:33

С точки зрения регулирования БК за рубежом, регуляторы там сложнее чем в России?

На начальном этапе – да, конечно. Регуляторы жестче, чтобы была дисциплина и меньше нарушений. В России же все иначе: кого-то блокируют, а кого-то нет.

36:51

У ряда населения есть мнение, что букмекерство – это зло. Как вы к этому относитесь?

Многие знают, что такое лудомания. Это проблема сейчас. Однако все зависит от человека. Если он страдает от этого, то его окружение страдает вместе с ним. Мы беспокоимся об этом, поэтому мы имеем систему отказа от игры, ограничение игры.

38:15

Принудительное ограничение игроков

Конечно, мы имеем подобное. Для долгосрочного ведения бизнеса важно, чтобы такая функция была. Игорный бизнес должен иметь такую систему защиты.

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