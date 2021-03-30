13 вопросов топ-капперу ⚽️ Татьяна 😈: ставки как хобби, банк в 6 миллионов и продажа прогнозов

Девушек в беттинге не так много, но это не значит, что они не могут быть успешными. Мы сделали интервью с одной из наших топ-пользователей – ⚽️ Татьяна 😈. Вот ее статистика:

ROI – 4.27%;

Банк – 6 234 195;

Количество ставок – 4274.

Чтобы узнать больше, мы задали ей 13 вопросов.





1. Что привело к ставкам? Сколько уже ты в ставках?

Меня к ставкам привел муж. Он всегда что-то ставил, и мне стало интересно, тем более что я тоже люблю футбол, смотрим мы его вместе. Вот и я начала ставить. А еще меня это все затянуло тем, что мне очень нравится анализировать и предугадывать исход матча. Это же бомбически круто, когда твой исход верен. В ставках примерно с 2012 года.

2. Ссорились когда-нибудь с мужем из-за ставок? А кто из вас больше поднимает?

Мы вообще очень редко ссоримся, а из-за ставок так вообще никогда 😂. Я думаю что он поднимает больше – не интересовалась этим. Но так как он мне иногда подсказывает, какие матчи брать, я думаю, что он явно больше выигрывает 😏.



3. Чем являются для тебя ставки?

Ставки для меня – хобби. И точно не является явным заработком, так как я не играю на крупные суммы.

4. Какие самые большие суммы ты выигрывала в БК?

Самую большую сумму я выигрывала с фрибета 10 000 рублей. Поставила точно не помню на какой исход, но кэф был около двух.





5. А самая большая сумма, которую проигрывала?

А проигрывала, если не брать в основу тактику, по которой я ставлю, а просто единичное событие или лайв, то – 2000 рублей.

6. А какая была самая большая сумма, которую ты ставила?

По тактике догоном – 30 000 приблизительно.

7. Как ты набила банк в 6 290 981 на Betting Insider?

Банк такой не только благодаря тактике, она простая – догон. Если проигрываем, удваиваем, и так далее до победы. Еще бывает ставлю в лайве, в основном это тотал и рисковые ставки. Некоторые даже не ставлю в БК, а только здесь – ради интереса.

Рискуешь, и бывает что заходят очень хорошие кэфы. Нужно терпение что бы играть в лайве, а сдерживаать себя – это не у всех получается 😏.



8. Самый большой коэффициент, который зашел? Что это была за ставка?

Самый большой кэф был около 10-15 на матч «Интер» – «Парма». Честно скажу, что не помню какой тур, но «Интер» играл дома и проигрывал в один мяч. Я взяла ТБ на минуте 88-90, и они забили в добавленное время, сравняли счет.

9. Что для тебя является показателем успешности игрока?

Успешность игрока заключается в удаче, так как спорт – это риск, и без удачи никуда. Еще:

выбор событий с более вероятным исходом;

умение анализировать и составлять список матчей, на которые ты готов поставить в лайве;

терпение.

Иногда бывает даже у меня не хватает терпения, и я ставлю по 2-3 ставки на одно и тоже событие. Это большая ошибка.

Если говорить о дистанции, то я думаю, каппер должен сделать минимум 50 ставок в течение месяца – затем уже можно смотреть на его результаты.





10. Какой статистикой пользуешься для выбора ставки?

Пользуюсь общей статистикой и разными сервисами:

11. Прематч или лайв? Как ставишь чаще и почему?

Прематч – это основные ставки, которые я ставлю от своего банка. Лайв – это же, допустим, просто выделенная сумма для того, чтобы поиграть в лайве и с интересом посмотреть футбол и провести время. Если у вас терпения недостаточно, то лучше прематч.

12. Какую долю твоего заработка составляют продажи прогнозов?

20-30% от всего заработка в месяц – это примерно от 5000 до 12 000 рублей.

13. Сегодня матч России против Словакии – сделаешь прогноз?

Я считаю, что будет хорошая игра – счет 1:2 или 1:3. Под это хорошие ставки:

ИТБ2 (1,5) за 2.06,

ТБ (2) за 1.61,

Ф2 (-0,25) за 1.60,

ОЗ (да) за 1.90.

Друзья! Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).

Источник обложки: https://www.goal.com/en/match/...

Источник второго изображения: https://www.eurosport.it/calci...