Интервью с пользователем Wasso: первая ставка – на дубль Аршавина, проигрыш в 40 тысяч рублей и стратегия «танковой атаки»

Главная ценность Betting Insider – это комьюнити. Мы хотим рассказывать больше историй пользователей, и поэтому сделали интервью с одним из наших пользователей – Wasso.



Вот его статистика:

ROI – 1.80%;

Банк – 13 424;

Количество ставок – 418.

Чтобы узнать больше, мы задали ему 18 вопросов.

1. Когда ты сделал свою первую ставку?

Я играю уже порядка 12 лет (с 2009 года). Первая моя ставка была на памятный матч «Ливерпуля» и «Арсенала» – что Аршавин оформит дубль. А он сделал даже покер!





2. Чем для тебя являются ставки?

Для меня это уже давно стало образом жизни. Я зарабатываю на них большую часть своего бюджета. Хотя, конечно, не раз хотел бросить в первые несколько лет, так как первое время много проигрывал.

3. Cколько зарабатываешь в месяц? Какую долю составляет доход от ставок?

Я зарабатываю в месяц в среднем около 200 тысяч, 2/3 суммы – это мои ставки. Примеры купонов:







Остальное, если можно так сказать – аналитика. Но это не стабильный заработок в компании. Я занимаюсь именно тем, что в частном порядке даю советы по ставкам и управлению банком – разным людям не подойдет одна и та же стратегия игры.



4. Самая большая сумма, которую проигрывал?

Максимум я проиграл за день 40 тысяч – не зашли два экспресса. Первый был на хоккей (матчи «Монреаля» и «Виннипега») и футбол, в котором подвел «ПСЖ», сыграв вничью на выезде с «Сент-Этьеном» (1:1) – после этого матча я зарекся от французского футбола. Второй пресс был на баскетбол Евролиги и футбол – Кубок Либертадорес, где также вничью сыграл «Ривер Плейт» с «Индепендиенте» (0:0). Подвели команды, которые играют всегда на 5+.



5. Как родственники относятся к тому, что ты играешь на ставках?

Поначалу, когда я чаще был в минусе, конечно относились к этому негативно, теперь принимают это.

6. Какие самые большие суммы ты выигрывал в БК?

В среднем бывают дни, когда поднимаю по 60-80 тысяч рублей, максимум – я выигрывал 280 тысяч с одной ставки: победа сборной Норвегии в эстафете и победа Тирил Экхоф в гонке преследования (ставка зашла, хотя после спринта она была на 8-й позиции и стартовала с большим отставанием).





7. А самая большая сумма, которую ты ставил?

25 тысяч, если брать ординар – П1 на матч России против Египта (3:1). Ставка родилась в принципиальном споре о том, насколько хорош Салах – как оказалось, не так хорош 😉.

Но в день выходило выше, так как я играю системно, часто делая в день не одну ставку.

8. Максимальный коэффициент, который зашел? Что это была за ставка?

Зашел кэф 200+ — это был экспресс на биатлон (спринт) и «Формула-1». Кэф на биатлон на Пфайфера доходил до 61, а Ферстапен в «Формуле» шел с кэфом 4.50.

9. Какие особенности в ставках на такие виды спорта? Как ставишь на «Формулу»? А на биатлон?

В биатлоне, помимо статистики играет роль ветер и дистанция.

Многие топ лидеры плохо выступают в спринте и индивидуальной гонке, там важна не столько выносливость и скорость, сколько четкость стрельбы, особенно в индивидуалке, где за промах добавляют минуту! А в стандартных гонках – только штрафной круг (его проходят в среднем за 12-15 секунд, поэтому скоростные лыжники не теряют преимущество). А на длинных дистанциях они наверстывают, как пример, та же Экхофф в ставке, про которую рассказал выше.

А «Формула-1» очень предсказуема. Особенно в том сезоне, когда доминировали не просто «Мерседесы», а именно Льюс Хэмилтон.

Но все же необходимо обращать внимание на квалификационные заезды перед гонками. Как пример, ситуация, когда были проблемы в квалификации с моторами у «Ред Булл», после чего, в гонке сошел болид Ферстапена.

Еще сложности трасс. В Монако, которая чересчур узкая, или тот же Сильверстоун, который достаточно скоростной.

И конечно, погода. Так как гонки проводятся в разных уголках света: от дождливой Европы до удушающе жаркой Австралии и Бахрейна.

Учитывая все это, я не всегда беру ставки на победу – можно взять, что спортсмен будет в тройке (особенно если брать топов, но не явных фаворитов). Это отличный кэф и большая вероятность прохода. Или же линия на «кто выше».

10. Что для тебя является показателем успешности каппера?

Для меня лично показателем успешности является стабильность. Да, можно бесконечно ставить по 100/500/1000 рублей на безумные кэфы и сорвать за полгода куш. Но это нерационально — не мой стиль жизни.

На мой личный взгляд, дистанция должна быть как минимум 200-300 прогнозов и с частотой не менее 10-15 в неделю. Я беру неделю именно потому, что бывают дни, когда откровенно ставить не на что, если не тыкать «пальцем в небо». Но таких дней раз в две-три в недели, не больше.

11. Какой статистикой пользуешься для выбора ставки?

Составы команд;

Значимость матча;

Мотивация команд.

В идеале, хорошо бы знать некоторые детали, например, погода: могут быть осадки или жара, а это важно для выездных международных матчей, когда для команды условия могут сыграть роль.

12. Как использовать xG?

Использовать этот коэффициент удобно в лигах (не в РПЛ), где более предсказуемы фавориты, по линии ИТМ у аутсайдера в первую очередь. Но не стоит брать его на дистанции по одной команде.

13. Прематч или лайв? Как ставишь чаще и почему?

В основном прематч. Во многих матчах все понятно изначально, и кэф идеален для нормального расчета ставок, особенно когда играешь осознано и контролируешь банк. В лайве я ставлю, когда матч сушат длительное время, либо фаворит проигрывает, хотя по игре не сдается и старается давить — это особенно удобно в теннисе и баскетболе.

14. Как ставить на линии открытия?

Это необходимо делать только тогда, когда ты уверен, что кэф на твоего фаворита необоснованно завышен. Или же как в баскетболе. Например, стоит низкий кэф на ТБ (79,5), а я понимаю, что команда закидывает по 84-85 очков – я, конечно, возьму ТБ (83,5), на который кэф будет завышен.

Но это надо четко отслеживать и понимать, чего ты хочешь – не боясь собственного мнения и прислушиваясь к нему. Потому что линии впоследствии корректируются и теряется отличная возможность поднять банк с меньшими затратами. Последний раз, я так брал в Ла Лиге ставку на «Хетафе» – часто беру эту команду, так как она забивает даже грандам.

15. Как зарабатывать на линии закрытия?

По линии закрытия нужно ставить только здраво оценив ситуацию, зная точный состав, и не лениться пересмотреть всю статистику, которой ты пользуешься. Обычно она более точна, но и кэф соответственно ниже. Все потому что букмекеры уже владеют не только более полной информацией, но и корректируют ее в зависимости от количества ставок игроков.

Я в такие моменты ставлю большие суммы, если коэффициенты букмекеров совпадают с моими доводами. Кстати, в этом помогает просмотр линий у нескольких букмекеров.

16. А сам у кого играешь?

Если брать российский сегмент БК, играю в «Лиге ставок», сравниваю еще по Winline и одной зарубежной конторе, с которой как раз и начинал в 2009-м – Leonbets.



17. Насколько важны описания к ставкам?

Описания важны. Даже очень! В первую очередь, для понимания того, как мыслит каппер. Сразу становится понятно, копирует он чьи-то слова, или же действительно сам играет и переносит сюда свои внутренние доводы и убеждения. Мне помогают составлять описания сервисы статистик и официальные спортивные медиа с новостями и интервью:

18. Как управляешь банком?

Сейчас я использую метод так называемой «танковой атаки», деля 25% от банка на 5 потоков, когда какой-либо проигрывает, оставшиеся потоки ставятся. Таким образом я двигаюсь до проигрыша последнего.

Объясню. Допустим, есть 1000 рублей – разбиваем сумму на 5 частей по 200 и берем кэф, например, 2.50. Не зашло две ставки:

200 × 2.50 = 500

200 × 2.50 = 500

200 × 2.50 = 500

200 × 2.50 = 0

200 × 2.50 = 0

Итого: 500 чистая прибыль. Ставим остаток:

200 × 2.50 = 500

200 × 2.50 = 500

200 × 2.50 = 0

Итого: 400 чистая прибыль.

Ставим остаток, или нет – уже решать вам. Но принцип, я думаю, понятен.

По сути, в интернете многие советуют ставить весь банк по выигрышу. Так это будет, как лесенка, и проигрыш будет ощутим больше – в этом минус. Поэтому я не меняю сумму, так удобнее для просчета на дистанции. Хотя из-за этого она как бы перекликается частично с флэтом.

Иногда делаю валуйные ставки, но это как раз на линии открытия. Раньше использовал флэт, так как эта стратегия неплоха, но последнее время, для меня лично, исчерпала себя. Главный минус – минимальный процент ставки от банка, либо необходимость догона, чтобы компенсировать потери. Я ставлю весь банк, которым располагаю для игры, но делю на равные части.

Друзья! Если у вас есть необычные истории ставок, работающая стратегия, инсайды или мысли о важной проблеме лудомании – пишите на ryabkin@sports.ru или прямо в телеграм (@sergeiryabkin).