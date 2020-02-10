Betting Insider

Обновленное приложение Betting Insider на iOS: улучшенный поиск, топ-5 ставок на матч и разделы по видам спорта. Попробуйте сейчас!

Обновленная версия Betting Insider – попробовать сейчас!

Приложение Betting Insider на iOS получило обновление, в котором мы реализовали то, о чем вы просили:

  • улучшенный поиск – точный, как передачи Месси. Вы найдете все, что необходимо перед прогнозом: матч, турнир, команду или плюсового каппера;
  • топ-5 ставок. Уникальная статистика, о которой не рассказывает даже букмекер – пять линий по каждому матчу, которые капперы прогружают больше всего. Играть против рынка или поддержать ставки сотен игроков – ваш выбор;
  • разделы видов спорта: хоккей, баскетбол, теннис. Теперь вы можете в один клик выбрать – что вы хотите читать. Ищете прогнозы только на конкретный вид спорта или хотите узнать все о беттинге в нашей «Базе знаний»? Пожалуйста, каждый раздел доступен из вкладки «Главная».

ОБНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

Как вам обновление? Пишите в комментариях и рассказывайте, – что вы хотите увидеть в следующих версиях.

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
на android когда?
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На андроид не обязательно обновлять
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Ответ на комментарий Markkazaku 
Обновим поиск в ближайшую неделю, а топ-5 ставок и разделы по видам спорта уже есть!
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