Обновленное приложение Betting Insider на iOS: улучшенный поиск, топ-5 ставок на матч и разделы по видам спорта. Попробуйте сейчас!

Приложение Betting Insider на iOS получило обновление, в котором мы реализовали то, о чем вы просили:

улучшенный поиск – точный, как передачи Месси. Вы найдете все, что необходимо перед прогнозом: матч, турнир, команду или плюсового каппера;

– точный, как передачи Месси. Вы найдете все, что необходимо перед прогнозом: матч, турнир, команду или плюсового каппера; топ-5 ставок. Уникальная статистика, о которой не рассказывает даже букмекер – пять линий по каждому матчу, которые капперы прогружают больше всего. Играть против рынка или поддержать ставки сотен игроков – ваш выбор;

Уникальная статистика, о которой не рассказывает даже букмекер – пять линий по каждому матчу, которые капперы прогружают больше всего. Играть против рынка или поддержать ставки сотен игроков – ваш выбор; разделы видов спорта: хоккей, баскетбол, теннис. Теперь вы можете в один клик выбрать – что вы хотите читать. Ищете прогнозы только на конкретный вид спорта или хотите узнать все о беттинге в нашей «Базе знаний»? Пожалуйста, каждый раздел доступен из вкладки «Главная».

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