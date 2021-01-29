Betting Insider

У Иско 3 варианта для трансфера: самый вероятный – к бывшему тренеру «Реала» (33%)

В ноябре агент Иско сделал в интервью заявление, что футболист хочет попробовать сыграть в другой лиге:

«Прямо сейчас у нас нет предложений, но Иско хочет попробовать поиграть в другой лиге. Если он останется в «Реале», это не станет проблемой» – сказал агент, общаясь с Cadena SER.

В декабре 2020 года, журналист Хосе Луис Санчес еще раз сообщил о намерении полузащитника покинуть клуб.

Куда может перейти Иско?

Букмекеры открыли линию на его возможный следующий клуб: 

  • «Эвертон» ‌– 3.00 (вероятность с учетом маржи – 33.33%)
  • «Севилья» ‌– 4.00 (25.00%)
  • «Арсенал» ‌– 5.00 (20.00%)

По мнению букмекеров команда Карло Анчелотти – главный фаворит в борьбе за полузащитника. Напомним, что в сентябре 2020 года в этот английский клуб перешел бывший одноклубник Иско – Хамес Родригес.

Где футболист окажется сразу после закрытия зимнего ТО?

  •  «Реал» ‌—‌  1.025 (97.56%)
  • «Эвертон» ‌—‌  10.00 (10.00%)
  • «Челси» ‌—‌  12.00 (8.33%)
  • «Севилья» ‌—‌  12.00 (8.33%)

В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок часто выходил на замену, проведя в общем 12 игр, и забив один гол.

Куда перейдет Иско? Пишите прогноз в комментариях

Комментарии
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Max S
63.2% WR14.94% ROI
Ему нужно в Эвертон или Севилью, либо куда-нибудь во Францию. 
А Зенит там не присматривался к нему?)
Ответить
Ставочный футбольчик
70% WR2.11% ROI
Да пусть в Эвертон идет. К АНчелотти. Будет бомба
Ответить
Алексей Измайлов6
25% WR-1.34% ROI
Севилья
Ответить
fara3252aminov
42.9% WR-11.35% ROI
Эвертон
Ответить
Петрова Надя
41.7% WR-0.6% ROI
туда куда ему лучше
Ответить
Петрова Надя
41.7% WR-0.6% ROI
Арсенал
Ответить
Ставочный футбольчик
70% WR2.11% ROI
Петрова Надятуда куда ему лучше
А почему Арсенал? Повторить участь Озила?
Ответить
Казыбек Тагаев
0% WR0% ROI
реал
Ответить
Петрова Надя
41.7% WR-0.6% ROI
может быть
Ответить
Ставочный футбольчик
70% WR2.11% ROI
Казыбек Тагаевреал
Уверен, что он останется? Он играет раз через раз
Ответить

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