У Иско 3 варианта для трансфера: самый вероятный – к бывшему тренеру «Реала» (33%)

В ноябре агент Иско сделал в интервью заявление, что футболист хочет попробовать сыграть в другой лиге:

«Прямо сейчас у нас нет предложений, но Иско хочет попробовать поиграть в другой лиге. Если он останется в «Реале», это не станет проблемой» – сказал агент, общаясь с Cadena SER.

В декабре 2020 года, журналист Хосе Луис Санчес еще раз сообщил о намерении полузащитника покинуть клуб.

Куда может перейти Иско?

Букмекеры открыли линию на его возможный следующий клуб:

«Эвертон» ‌– 3.00 (вероятность с учетом маржи – 33.33% )

(вероятность с учетом маржи – ) «Севилья» ‌– 4.00 ( 25.00% )

( ) «Арсенал» ‌– 5.00 (20.00%)

По мнению букмекеров команда Карло Анчелотти – главный фаворит в борьбе за полузащитника. Напомним, что в сентябре 2020 года в этот английский клуб перешел бывший одноклубник Иско – Хамес Родригес.

Где футболист окажется сразу после закрытия зимнего ТО?

«Реал» ‌—‌ 1.025 ( 97.56% )

( ) «Эвертон» ‌—‌ 10.00 ( 10.00% )

( ) «Челси» ‌—‌ 12.00 ( 8.33% )

( ) «Севилья» ‌—‌ 12.00 (8.33%)

В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок часто выходил на замену, проведя в общем 12 игр, и забив один гол.

Куда перейдет Иско? Пишите прогноз в комментариях