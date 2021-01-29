У Иско 3 варианта для трансфера: самый вероятный – к бывшему тренеру «Реала» (33%)

В ноябре агент Иско сделал в интервью заявление, что футболист хочет попробовать сыграть в другой лиге:
«Прямо сейчас у нас нет предложений, но Иско хочет попробовать поиграть в другой лиге. Если он останется в «Реале», это не станет проблемой» – сказал агент, общаясь с Cadena SER.
В декабре 2020 года, журналист Хосе Луис Санчес еще раз сообщил о намерении полузащитника покинуть клуб.
Куда может перейти Иско?
Букмекеры открыли линию на его возможный следующий клуб:
- «Эвертон» – 3.00 (вероятность с учетом маржи – 33.33%)
- «Севилья» – 4.00 (25.00%)
- «Арсенал» – 5.00 (20.00%)
По мнению букмекеров команда Карло Анчелотти – главный фаворит в борьбе за полузащитника. Напомним, что в сентябре 2020 года в этот английский клуб перешел бывший одноклубник Иско – Хамес Родригес.
Где футболист окажется сразу после закрытия зимнего ТО?
- «Реал» — 1.025 (97.56%)
- «Эвертон» — 10.00 (10.00%)
- «Челси» — 12.00 (8.33%)
- «Севилья» — 12.00 (8.33%)
В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок часто выходил на замену, проведя в общем 12 игр, и забив один гол.