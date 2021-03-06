Первая СРО подала в суд на Министерство финансов. Повод для иска – вопрос о целевых отчислениях

Как известно, в прошлом году вступили в силу новые правила целевых отчислений, в связи с чем организация букмекеров направила в Министерство финансов запрос о разъяснении.

Как следует из этих правил, БК должны выплачивать отчисления со ставок как на российские, так и на международные соревнования. Для этого необходимо, чтобы БК заключили новые контракты с представителями каждой лиги и федерации.

Суть иска состоит в том, с какой лигой или федерацией должен быть заключен контракт для выплат по иностранным соревнованиям, ведь в некоторых случаях деятельность может осуществляться одновременно и лигой, и федерацией.

В свою очередь Министерство финансов заявило, что в их обязанности не входит разъяснение российских законов об азартных играх.

«Организация представляет интересы всех БК, и нам необходимо использовать все механизмы для решения возникающих проблем», – заявил исполнительный директор СРО Олег Давыдов

Николай Оганезов, президент Первой СРО уточнил, что суд не является лучшим способом для налаживания отношений с Минфином. Однако это последний способ взаимодействия с властью, так как этот вопрос является очень важным для букмекеров, и необходимо как можно скорее его решить.

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