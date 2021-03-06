Betting Insider

Первая СРО подала в суд на Министерство финансов. Повод для иска – вопрос о целевых отчислениях

автор Михаил Даньшин

Как известно, в прошлом году вступили в силу новые правила целевых отчислений, в связи с чем организация букмекеров направила в Министерство финансов запрос о разъяснении.

Как следует из этих правил, БК должны выплачивать отчисления со ставок как на российские, так и на международные соревнования. Для этого необходимо, чтобы БК заключили новые контракты с представителями каждой лиги и федерации.

Суть иска состоит в том, с какой лигой или федерацией должен быть заключен контракт для выплат по иностранным соревнованиям, ведь в некоторых случаях деятельность может осуществляться одновременно и лигой, и федерацией.

В свою очередь Министерство финансов заявило, что в их обязанности не входит разъяснение российских законов об азартных играх.

«Организация представляет интересы всех БК, и нам необходимо использовать все механизмы для решения возникающих проблем», – заявил исполнительный директор СРО Олег Давыдов

Николай Оганезов, президент Первой СРО уточнил, что суд не является лучшим способом для налаживания отношений с Минфином. Однако это последний способ взаимодействия с властью, так как этот вопрос является очень важным для букмекеров, и необходимо как можно скорее его решить.

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2.29Победит Милан
Верона — Милан| Чемпионат Италии
Верона — Милан| Чемпионат Италии
В 26-м туре итальянской Серии А «Верона» дома примет «Милан». Команда со второго места приезжает в гости к клубу из середины таблицы.

«Милан» недавно потерял лидерство в чемпионате, которое он так долго сохранял. Команда Пиоли почти не проигрывала в первой части сезона и имела большой отрыв от преследователей. Однако со временем «Милан» стал совершать ошибки и терять очки, а «Интер» в это время догнал его и сейчас опередил. На данный момент клуб Пиоли отстает от команды Конте на шесть баллов.

При этом «Милан» снизу уже поджимают «Ювентус» и «Аталанта», которые отстают от него на четыре балла. Однако такое положение не способствует победам миланцев. Они выиграли только в одном и четырех последних туров.

«Верона» же является крепким середняком Серии А. Она идет восьмой, имея в активе 38 баллов. «Лацио» с седьмой позиции ей будет, возможно, трудно догнать. Зато команды ниже уже сильно отстали от веронцев, поэтому клуб закрепился выше девятого места.

Оба клуба в последнее время играют нестабильно и не так часто побеждают. Хотя «Верона» в последнее время выступает чуть лучше, она не проигрывает четыре тура. За это время веронцы смогли, например, противостоять «Ювентусу» (1:1). А вот «Милан» не так давно проиграл и «Интеру» (0:3), и «Специи» (0:2).

Я все-таки верю в «Милан». Пиоли настроит свою команду по-боевому. Соперник у них в этом туре не такой грозный, да и по победам «Милан» сейчас соскучился. Недосчитается клуб, конечно, пары важных игроков. Ибрагимович и Чалханоглу находятся в лазарете. Но состав у «Милана» все равно сильнее, чем у «Вероны».

Предложу поставить на простой вариант – победа «Милана». Этому клубу сейчас нужны победы и он, я надеюсь, начнет их регулярно добиваться.

Источник: Vseprosport
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