«Рубин» заинтересовался капитаном сборной Казахстана – Бауыржаном Исламханом

«Рубин» заинтересовался одним из лучших игроков Казахстана, 26-летним полузащитником Бауыржаном Исламханом, стало известно Betting Insider из надежного источника, близкого к переговорам.

Отметим, Исламхан не будет считаться легионером в соответствии с проектом приказа Минспорта РФ о спортсменах стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Исламхан начал карьеру в чемпионате Казахстана в 2011-м году в клубе «Тараз», проведя за два сезона 50 матчей и забив 6 мячей. В сезоне 2012/13 перешел в молодежную команду «Кубани», но сыграл всего 5 матчей, после чего клуб отдал игрока в аренду в «Астану» (7 матчей, 1 гол).



В сезоне 2013/14 Исламхан перешел из молодежки «Кубани» в «Кайрат», сумма сделки – 350 тыс евро. В «Кайрате» футболист провел последние 6 сезонов, забив 50 мячей. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.

Читайте также:

Хочешь получать горячие трансферные инсайды первым? Подпишись на телеграм Betting Insider.

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(прогнозы на хоккей, прогнозы на баскетбол, прогнозы на теннис)