«Сначала платят «за хорошую игру», а потом выдвигают требования». История бывшего участника договорных матчей – теперь он спортивный чиновник в Африке

В Зимбабве охотятся за его головой.

Замбиец Нчимунья Мвитва печально прославился в финском клубе РоПС как участник договорных матчей, за что получил дисквалификацию в 2012 году. Однако позже он признал ошибку и теперь сам старается помочь другим избежать подобной судьбы. Для этого он создал специальный спортивный фонд.

В чате WhatsApp под названием Zed Football Zone Мвитва рассказал о трудностях борьбы против договорных матчей в Замбии: никакой поддержки от футбольной ассоциации нет, а усилий со стороны клубов не хватает. В стране, по его словам, необходимо заняться образованием футболистов и внушить им, что договорные матчи ‒ это зло, потому что сейчас игроки уже со школьных лет считают это нормой.

Псевдо-агент ФИФА выплатил 210 тысяч долларов игрокам за «договорняки»

Мвитва признается, что его втянул в договорные матчи сингапурец Уилсон Радж Перумал, который представился агентом ФИФА. Сначала он платил футболисту и его друзьям «за хорошую игру» (от 10 тысяч евро и больше), а потом установил свои условия. Всего с 2008 года он выплатил около 210 тысяч долларов за определенные результаты в матчах финской лиги.

Мвитва однажды получил 100 тысяч долларов за то, что не забьет в одном из матчей. Когда сингапурец был арестован, в его телефоне обнаружили контакты игроков, среди которых был и Мвитва – всех арестовали. Замбиец пробыл в тюрьме девять дней и сознался, что втянул в это дело еще двух знакомых – Доминика Йобе из ХИКа и его брата Донуэлла из «Оулу». В итоге футболиста дисквалифицировали на два года по решению ФИФА, а Перумалу дали тюремный срок.

Угрозы жизни семье игрока и бандиты в Зимбабве

Люди Перумала угрожали смертью Мвитве и его семье за отказ от взятки. Теперь игрок совершенно иначе смотрит на договорные матчи. Поиграв в Замбии, Уганде и Ботсване, Мвитва позже проработал около года на посту технического директора Футбольной ассоциации Замбии. Сейчас он входит в оперативную группу по безопасности спорта в Южной Африке, которую поддерживают олимпийский и паралимпийский комитеты Норвегии.

За изменение своей позиции Мвитва расплачивается до сих пор. Без охраны он не выезжает никуда: в Зимбабве его чуть не убили бандиты, не разделявшие идею «честной игры».

По его словам, валить вину за коррупцию в футболе на бедственное экономическое положение стран Африки как минимум глупо. И тем не менее, большие деньги в обмен на нечестную игру ‒ сильное искушение. Сейчас Мвитва делает все, чтобы футболисты по-другому взглянули на эту проблему и поняли, что могут потерять все из-за одной ошибки.

Перевел и адаптировал: Марк Екимов

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