В Серии А требуют на год возобновить рекламу букмекеров, чтобы клубы не разорились. Лига потеряла уже минимум 100 млн евро из-за кризиса

В июле 2019 года в Италии вступил в силу закон, ограничивающий деятельность букмекеров. Полностью запрещается реклама букмекерских контор и их партнерство с любыми лигами, командами и спортсменами. Закон был подготовлен коалиционным правительством во главе с Джузеппе Конте, которое выступает против азартных игр.

Однако на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 руководство Серии А на прошлой неделе обратилось к правительству с просьбой отменить запрет хотя бы на год, чтобы спортивные клубы и профессиональные лиги не разорились. По словам чиновников, итальянский футбол недосчитался уже как минимум 100 млн евро из-за запрета на рекламу букмекеров. По прогнозам, из-за срыва сезона эта сумма только увеличится.

Серию А поддержал председатель Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, который призвал возобновить отношения между спортом и букмекерами, а не искать средства для финансовой помощи.

Это не первое обращение с призывом снять подобные ограничения с букмекеров, которые, по мнению прессы, противоречат итальянскому законодательству. Другой вопрос, решится ли правительство изменить своим принципам в такое время.

Вернутся ли букмекеры в Серию А? Пишите в комментариях

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