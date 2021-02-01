Кто выиграет Кубок Италии 2020/21? «Интер» и «Ювентус» – фавориты турнира (Букмекеры)

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В Кубке Италии 2020/21 начинаются полуфиналы. В эту стадию турнира вышли «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».
Стоит отметить, что «Наполи» стал победителем этого турнира в прошлом сезоне, в финале они одолели «Ювентус» только по пенальти 4:2, а сам матч закончился со счетом 0:0.
Первые матчи полуфиналов выглядят так:
«Интер» – «Ювентус»
⏰ 02 февраля / 22:45
«Наполи» – «Аталанта»
⏰ 03 февраля / 22:45
Кто является фаворитом турнира?
Parimatch оценил шансы претендентов на победу в турнире так:
- «Интер» – 2.85 (вероятность c учетом маржи – 35.09%)
- «Ювентус» – 2.85 (35.09%)
- «Аталанта» – 4.00 (25.00%)
- «Наполи» – 4.50 (22.22%)
Кто станет победителем турнира? Напишите свой прогноз в комментариях
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