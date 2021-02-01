Кто выиграет Кубок Италии 2020/21? «Интер» и «Ювентус» – фавориты турнира (Букмекеры)

В Кубке Италии 2020/21 начинаются полуфиналы. В эту стадию турнира вышли «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».

Стоит отметить, что «Наполи» стал победителем этого турнира в прошлом сезоне, в финале они одолели «Ювентус» только по пенальти 4:2, а сам матч закончился со счетом 0:0.

Первые матчи полуфиналов выглядят так:

⏰ 02 февраля / 22:45

⏰ 03 февраля / 22:45

Кто является фаворитом турнира?

Parimatch оценил шансы претендентов на победу в турнире так:

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