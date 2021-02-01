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Кто выиграет Кубок Италии 2020/21? «Интер» и «Ювентус» – фавориты турнира (Букмекеры)

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В Кубке Италии 2020/21 начинаются полуфиналы. В эту стадию турнира вышли «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».

Стоит отметить, что «Наполи» стал победителем этого турнира в прошлом сезоне, в финале они одолели «Ювентус» только по пенальти 4:2, а сам матч закончился со счетом 0:0.

Первые матчи полуфиналов выглядят так:

«Интер» – «Ювентус»

02 февраля / 22:45
  • Победа «Интера» – 2.50 (вероятность – 38,50%)
  • ничья – 3.40 (28,31%)
  • Победа «Ювентуса» – 2.90 (33,19%)

«Наполи» – «Аталанта»

03 февраля / 22:45
  • Победа «Наполи» – 2.50 (38,65%)
  • ничья – 3.60 (26,84%)
  • Победа «Аталанты» – 2.80 (34,51%)

Кто является фаворитом турнира?

Parimatch оценил шансы претендентов на победу в турнире так:

  • «Интер» – 2.85 (вероятность c учетом маржи – 35.09%)
  • «Ювентус» – 2.85 (35.09%)
  • «Аталанта» – 4.00 (25.00%)
  • «Наполи» – 4.50 (22.22%)

Кто станет победителем турнира? Напишите свой прогноз в комментариях

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Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Max S
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Ждем победный гол от Миранчука в финале?)
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Средство Победы
65.9% WR-0.36% ROI
Max SЖдем победный гол от Миранчука в финале?)
Было бы неплохо, почему бы и да?
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Robert Lewangoalski
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Финал: Миранчук – Роналду и кубок у Лехи!
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Lucifer Bettingstar
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Егор Титов 46.9% WR-6.94% ROI
2.5Победа Манчестер Юнайтед и тотал меньше 3.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон| АПЛ
Известный российский футболист Егор Титов предлагает поставить на П1 и ТМ (3.5) в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон».

«Манчестер» как-то внезапно притормозил — два тура без побед. Пять очков потеряли, и теперь «Сити» лидирует с отрывом в 3 очка, а есть у него еще и игра в запасе. Для всех сейчас очевидно, что «Сити» стал главным претендентом на победу в премьер-лиге.

Но «Юнайтед» обязан продолжать бороться. У всех могут быть спады, провальные отрезки. Посмотрим, что будет, когда начнется Лига чемпионов у того же «Сити». В домашней игре «МЮ» должен выигрывать у «Саутгемптона». Это обязательно. Уже подарили очки «Шеффилду». Стоит еще раз оступиться, и снова польется критика на Сульшера.

«Саутгемптон» стал выглядеть несколько хуже, чем в первой трети сезона. Стабильности меньше стало. Сейчас два матча подряд проиграли. Думаю, на этом выезде «Саутгемптон» закроется на все замки. В последних трех турах пропускали в среднем по 2 мяча. Надо поработать над защитой. В атаке шансы могут найтись, если «МЮ» раскроется.

На мой взгляд, здесь «МЮ» все-таки победит, но не в очень зрелищном матче — 2:0, 2:1 или 1:0. Обилия голов не жду. Сейчас любая победа подойдет. Поэтому поставлю на победу «МЮ» при тотале меньше 3,5 мяча».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз и ставка Егора Титова
8
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ISКА STAVIT 50.6% WR-6.77% ROI
1.52Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон| АПЛ
Всем привет 👋😌

Англия премьер лига 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 тур 22

Манчестер Юнайтед принимает Саутгемптон.
Прошлый тур для дьяволов завершился ничьей против Арсенала в гостях 0-0. Игра была напряжённой , Манчестер Юнайтед мог пропусть , но защита справилась и дьяволы забрали в свой актив одно очко.
Позиция в таблице у дьяволов хорошая , вторая строчка с 41 очками , три очка отставание от лидера чемпионата Манчестер Сити , у которой 44 очка и игра в запасе .

Саутгемптон прошлый тур как и позапрошлый проиграл . Дома уступили 0-1 Астон Вилле , Саут забили во втором тайме на 93 минуте , но судья воспользовался варом и гол отменили.
До матча с Астоном , Саут проиграл Арсеналу 1-3 так же дома. Команда вроде бы неплохо показывала себя в предыдущих турах , но уже 2 игры подряд не может найти себя. За последние 5 игр , проиграли 3 и выиграли 2 матча .
Турнирная позиция , 11 строчка с 29 очками. Сейчас игра в гостях против дьяволов которые мотивированы на этот матч серьезно. Проблемы в составе у Саутгемптона серьезные , этим должны воспользоваться Манчестер Юнайтед.

Мой прогноз победит Манчестер Юнайтед.
5
Повторить за 1.49