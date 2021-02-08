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Кто выиграет Кубок Италии 2020/21? «Ювентус» – фаворит турнира (Букмекеры)

автор Михаил Даньшин

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В Кубке Италии 2020/21 идет этап полуфиналов. В эту стадию турнира вышли «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».

Стоит отметить, что «Наполи» стал победителем этого турнира в прошлом сезоне, в финале они одолели «Ювентус» только по пенальти 4:2, а сам матч закончился со счетом 0:0.

В первой полуфинальной игре «Ювентус» обыграл «Интер» 1:2. Ответный матч состоится 9 февраля.

Первый полуфинальный матч пары «Наполи» – «Аталанта» закончился ничьей 0:0. Ответная игра пройдет 10 февраля.

Букмекеры оценили шансы команд на вторые матчи полуфинала и проход дальше:

«Ювентус» – «Интер»

⏰ 09 февраля / 22:45
  • Победа «Ювентуса» – 2.60 (вероятность – 38,46%)
  • ничья – 3.60 (27,78%)
  • Победа «Интера» – 2.70 (37,04%)
  • Проход в финал «Ювентуса» – 1.25 (80,00%)
  • Проход в финал «Интера» – 4.20 (23,81%)

«Аталанта» – «Наполи»

10 февраля / 22:45
  • Победа «Аталанты» – 1.85 (54,05%)
  • ничья – 4.10 (24,39%)
  • Победа «Наполи» – 4.00 (25,00%)
  • Проход в финал «Аталанты» – 1.74 (57,47%)
  • Проход в финал «Наполи» – 2.17 (46,08%)

Кто является фаворитом турнира?

Parimatch оценил шансы претендентов на победу в турнире так:

  • «Ювентус» – 1.80 (вероятность с учетом маржи – 55,56%)
  • «Аталанта» – 4.00 (25,00%)
  • «Наполи» – 4.00 (25,00%)
  • «Интер» – 6.00 (16,67%)

Кто станет победителем турнира? Напишите свой прогноз в комментариях

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1.58Победит Ювентус или ничья
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Футбол, Кубок Италии, Полуфинал ответный матч Ювентус – Интер. Интер круто играет и ровно идет в чемпионате Серии А,футболисты много забивают ,но чего то им не хватает постоянно с игрой против Ювентуса,мое мнение Интер играет боясь Ювентуса в каждой игре.Да выйдет Лукаку пропустивший первый матч,будет атакующий футбол со стороны Интера.Возможно Интер забьет,но этого будет мало,в ответку Юва два закатит легко.Не верю Я в Интер,что они пройдут в финал. Ювентус машина и в пол шага уже в финале. Роналду играет как молодой пацан и колотит пачками голы,не думаю,что Ювентус отдаст проход в финал Интеру.Честно говоря не вижу конкурентов у Ювентуса и жду от них Кубок Италии. Ставка победа Ювы или ничья,также ставлю на пенальти-да,гол Роналду и удаление в матче.
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