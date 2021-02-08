Кто выиграет Кубок Италии 2020/21? «Ювентус» – фаворит турнира (Букмекеры)

В Кубке Италии 2020/21 идет этап полуфиналов. В эту стадию турнира вышли «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».

Стоит отметить, что «Наполи» стал победителем этого турнира в прошлом сезоне, в финале они одолели «Ювентус» только по пенальти 4:2, а сам матч закончился со счетом 0:0.

В первой полуфинальной игре «Ювентус» обыграл «Интер» 1:2. Ответный матч состоится 9 февраля.

Первый полуфинальный матч пары «Наполи» – «Аталанта» закончился ничьей 0:0. Ответная игра пройдет 10 февраля.

Букмекеры оценили шансы команд на вторые матчи полуфинала и проход дальше:



⏰ 09 февраля / 22:45

Проход в финал «Ювентуса» – 1.25 (80,00%)

Проход в финал «Интера» – 4.20 ( 23,81%)

⏰ 10 февраля / 22:45

Проход в финал «Аталанты» – 1.74 (57,47%)

Проход в финал «Наполи» – 2.17 (46,08%)

Кто является фаворитом турнира?

Parimatch оценил шансы претендентов на победу в турнире так:

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