Кто выиграет Кубок Италии 2020/21? «Ювентус» – фаворит турнира (Букмекеры)

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В Кубке Италии 2020/21 идет этап полуфиналов. В эту стадию турнира вышли «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».
Стоит отметить, что «Наполи» стал победителем этого турнира в прошлом сезоне, в финале они одолели «Ювентус» только по пенальти 4:2, а сам матч закончился со счетом 0:0.
В первой полуфинальной игре «Ювентус» обыграл «Интер» 1:2. Ответный матч состоится 9 февраля.
Первый полуфинальный матч пары «Наполи» – «Аталанта» закончился ничьей 0:0. Ответная игра пройдет 10 февраля.
Букмекеры оценили шансы команд на вторые матчи полуфинала и проход дальше:
«Ювентус» – «Интер»
⏰ 09 февраля / 22:45
«Аталанта» – «Наполи»
⏰ 10 февраля / 22:45
Кто является фаворитом турнира?
Parimatch оценил шансы претендентов на победу в турнире так:
- «Ювентус» – 1.80 (вероятность с учетом маржи – 55,56%)
- «Аталанта» – 4.00 (25,00%)
- «Наполи» – 4.00 (25,00%)
- «Интер» – 6.00 (16,67%)
Кто станет победителем турнира? Напишите свой прогноз в комментариях
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