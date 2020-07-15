Топ-5 команд Серии А, которые недобрали больше всего очков на основании статистики xPTS

А вам тоже надоела гегемония «Ювентуса»? Вы считаете, что туринский клуб несправедливо выиграет в текущем сезоне Скудетто? Показатель xPTS (ожидаемые набранные очки) подтверждает, что «старая синьора» в турнирной таблице должна располагаться ниже «Аталанты» и «Интера». Поговорим о пятерке клубов Серии А, которые больше всего недобрали очков на основании статистики xPTS.



«Дженоа»

30 очков, xPTS – 41.49

Еще в январе генуэзский клуб занимал последнее место в турнирной таблице, но благодаря качественному зимнему усилению и назначению Давиде Николы на пост главного тренера удалось выбраться со дна. «Дженоа» занимает спасительное 17-е место, а позади «Лечче» на расстоянии одного очка. «Дженоа» – клуб, который больше всего недобрал очков. Подопечные Николы забили 40 голов, но должны были больше: xG (ожидаемые забитые голы) – 45.03. Пропустили 60 голов в свои ворота, но должны были меньше: xGA (ожидаемые пропущенные голы) – 49.30.

«Дженоа» недобрала 11 очков, а вместо борьбы за выживание она могла спокойно завершать чемпионат в середине турнирной таблицы. В оставшийся турах у «Дженоа» вполне рабочее расписание: «Торино», «Лечче», «Сампдория», «Интер», «Сассуоло», «Верона». То есть, очки можно стабильно набирать и уверенно решать вопрос с сохранением прописки.

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«Фиорентина»

36 очков, xPTS – 44.92

Клуб из Флоренции обладает крепким составом, с которым можно было вести борьбу как минимум за зону Лиги Европы, но вместо этого «фиалки» болтаются в нижней части турнирной таблицы и даже считались претендентом на вылет. В распоряжении тренерского штаба есть Франк Рибери, Патрик Кутроне и Федерико Кьеза, которые умеют успешно играть на атаку. «Фиорентина» идет лишь на 13-м месте Серии А, а Джузеппе Якини покинет пост главного тренера после завершения сезона. У него была возможность исправить ситуацию в свою пользу, но у «фиалок» только 1 победа в 6 посткарантинных матчах. Ну и, конечно, в случае с «Фиорентиной» присутствует фактор невезения – по статистике xPTS команда недобрала почти 9 очков. Главные претенденты на должность главного тренера – Маурицио Сарри, Лучано Спаллетти и Даниэле де Россо. Но кто бы не пришел, «Фиорентину» ожидают большие изменения. Наш Алексей Миранчук тоже входит в сферу интересов клуба из Флоренции.

СПАЛ

19 очков, xPTS – 27.08

Официально команда еще не вылетела из Серии А, но СПАЛ наверняка уже и сам смирился, что своим присутствием усилит Серию В. В 32 матчах подопечные Луиджи Ди Бьянко забили лишь 23 гола – худший показатель в лиге. По статистике xG не все так плохо – 34.19, но это все равно последнее место в Серии А. СПАЛ не только меньше всех бьет по воротам, но еще и процент попаданий в створ у команды худший в лиге. Команда Луиджи Ди Бьянко должна была набирать больше, чем 19 жалких очков, но понижение в классе в данном случае выглядит справедливо. Единственное светлое пятно в составе – форвард Андреа Петанья (12 голов). Правда, за СПАЛ 30-летний нападающий играет на правах аренды, а после завершения сезона вернется в «Наполи».

«Брешия»

21 очко, xPTS – 28.49

Когда президент «Брешии» Массимо Челлино перед началом этого сезона дал контракт Марио Балотелли, фанаты клуба восприняли с энтузиазмом данную новость. Да, характер и поведение форварда – не подарок, но многие подумали, что к 29 годам Марио сможет набраться ума, чтобы вновь не влезть в какую-то неприятную историю. К тому же Брешия – его родной город, где живут его приемные родители, которых он любит и уважает до сих пор. До ухода на карантин у Балотелли было 5 голов в 19 матчах, и все складывалось более-менее неплохо. Но когда команды начали выходить из карантина, Марио отказался посещать тренировки.

«Брешию», как и СПАЛ, уже ничего не спасет от вылета. В случае понижения в классе контракт с Балотелли будет разорван официально, и Челлино будет этому только рад. Имея 9 очков отставания от 17-го места, «Брешия» фактически обречена на вылет. Команда по ходу сезона имела большие проблемы с реализацией моментов: xG – 35.66 при 28 забитых.

«Сампдория»

35 очков, xPTS – 41.57

А вот и вторая генуэзская команда в нашем списке. Когда на пост главного тренера был назначен Клаудио Раньери, «Сампдория» выдала серию хороших результатов, но непосредственно перед карантином выглядела плохо. «Сампдория» – команда, которая сильнее всех в Серии А пострадала от коронавируса. Как показывают последние результаты, сейчас команда Раньери в неплохом состоянии – 3 победы в 4 матчах. Это позволило подняться на 14-е место в таблице и практически решить вопрос с сохранением прописки. В 32 турах генуэзская команда пропустила 54 гола, хотя по xGA должна была пропускать намного меньше – 45.37.

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