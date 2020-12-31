Привет! Это Сережа – комьюнити-менеджер Betting Insider. Сегодня подводим итоги 2020-го и рассказываем об одном важном обновлении, над которым будем работать в следующем году.

Спасибо, что оставались с нами на протяжении года – вы делаете Betting Insider лучше!

А теперь – к обновлениям.

Что сделали в 2020-м?

🆕 Обновили список лучших букмекеров. В нем мы оцениваем компании по объективным показателям:

Коэффициенты;

Юзабилити;

Поддержка;

Трансляции;

Бонусы.

Еще можно узнать отзывы реальных клиентов и самому рассказать о своем опыте игры в БК, а также найти все актуальные акции – в одном месте.

🎾 Добавили разделы о хоккее, баскетболе, теннисе и смешанных единоборствах. Пока в качестве блогов, где мы публикуем новости, авторские материалы и стратегии ставок.

А в 2021-м мы добавим линии на новые виды спорта, по которым вы сможете делать ставки 😉!

🔍 Улучшили поиск – теперь вы можете найти: турнир, команду, матч и любого каппера.

😎 Расширили статистику каппера в профиле: добавили ROI по исходам, тоталам, форам и другим линиям!

🥇 В рейтингах лучших игроков и экспертов теперь можно оценить пользователей по форме, дистанции и WinRate.

📊 Топ-5 ставок пользователей на матч добавили на все платформы – о такой статистике не рассказывает ни один букмекер!

Обновления в приложениях (iOS, Android)

⚽️ Обновили матч-центр: добавили процент прогнозов на победу определенной команды, вероятность захода ТБ (2,5) и многое другое. Пока обновление доступно только для популярных турниров.

🤕 Предварительные составы – в карточке матча. Изменение в составах может повлиять на коэффициенты перед матчем – теперь вы сможете отследить это у нас, не просматривая десятки новостных сайтов.

📲 «Истории»! Новый вид материалов на главной странице (над прогнозами): советы для ставок, новости и последние обновления.

Не нашли какое-то из указанных обновлений? Возможно у вас установлена старая версия приложения – переходите по ссылкам, чтобы это исправить😉:

iOS

Android

Обновления Web-версии

Наши разработчики улучшают не только приложения, но и сайт. Вот, что сделали в 2020-м.

⌨️ Общий и матчевые чаты – теперь на главной странице. Переключение – в один клик.

✨ Изменили дизайн главной страницы – теперь показываем материалы из блога и виджет с актуальными акциями букмекеров.





Спасибо, что вы были с нами в этом непростом, но все равно ярком и запоминающемся 2020-м!

Если у вас будут идеи, которые хочется воплотить на Betting Insider, обязательно пишите на почту ryabkin@sports.ru или в телеграм (@sergeiryabkin).

Чего вам не хватает на Betting Insider? Пишите, о чем нам стоит задуматься – что добавить в приложение, на сайт?

И с наступающим Новым годом, капперы! 🥳