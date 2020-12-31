Betting Insider

11 обновлений Betting Insider в 2020 году: матч-центр, расширенная статистика и другие. А еще – анонс на 2021-й!

Привет! Это Сережа – комьюнити-менеджер Betting Insider. Сегодня подводим итоги 2020-го и рассказываем об одном важном обновлении, над которым будем работать в следующем году.

Спасибо, что оставались с нами на протяжении года – вы делаете Betting Insider лучше! 

А теперь – к обновлениям.

Что сделали в 2020-м?

🆕 Обновили список лучших букмекеров. В нем мы оцениваем компании по объективным показателям: 

  • Коэффициенты;
  • Юзабилити;
  • Поддержка;
  • Трансляции;
  • Бонусы.

Еще можно узнать отзывы реальных клиентов и самому рассказать о своем опыте игры в БК, а также найти все актуальные акции – в одном месте. 

🎾 Добавили разделы о хоккее, баскетболе, теннисе и смешанных единоборствах. Пока в качестве блогов, где мы публикуем новости, авторские материалы и стратегии ставок. 

А в 2021-м мы добавим линии на новые виды спорта, по которым вы сможете делать ставки 😉!

🔍 Улучшили поиск – теперь вы можете найти: турнир, команду, матч и любого каппера.

😎 Расширили статистику каппера в профиле: добавили ROI по исходам, тоталам, форам и другим линиям!

🥇 В рейтингах лучших игроков и экспертов теперь можно оценить пользователей по форме, дистанции и WinRate. 

📊 Топ-5 ставок пользователей на матч добавили на все платформы – о такой статистике не рассказывает ни один букмекер!

Обновления в приложениях (iOS, Android)

⚽️ Обновили матч-центр: добавили процент прогнозов на победу определенной команды, вероятность захода ТБ (2,5) и многое другое. Пока обновление доступно только для популярных турниров.

🤕 Предварительные составы – в карточке матча. Изменение в составах может повлиять на коэффициенты перед матчем – теперь вы сможете отследить это у нас, не просматривая десятки новостных сайтов.

📲 «Истории»! Новый вид материалов на главной странице (над прогнозами): советы для ставок, новости и последние обновления.

Не нашли какое-то из указанных обновлений? Возможно у вас установлена старая версия приложения – переходите по ссылкам, чтобы это исправить😉:

iOS

Android

Обновления Web-версии

Наши разработчики улучшают не только приложения, но и сайт. Вот, что сделали в 2020-м.

⌨️ Общий и матчевые чаты – теперь на главной странице. Переключение – в один клик.

Изменили дизайн главной страницы – теперь показываем материалы из блога и виджет с актуальными акциями букмекеров.


Спасибо, что вы были с нами в этом непростом, но все равно ярком и запоминающемся 2020-м!

Если у вас будут идеи, которые хочется воплотить на Betting Insider, обязательно пишите на почту ryabkin@sports.ru или в телеграм (@sergeiryabkin). 

Чего вам не хватает на Betting Insider? Пишите, о чем нам стоит задуматься – что добавить в приложение, на сайт?

И с наступающим Новым годом, капперы! 🥳

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Неплохо, ждем нововведения)
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Igor Getman
53.5% WR-10.1% ROI
Лучше бы быструю загрузку приложения сделали, грузится, как винда 98, пол дня, нервов уже не хватает
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Поддержка BI #1
0% WR-2% ROI
Igor GetmanЛучше бы быструю загрузку приложения сделали, грузится, как винда 98, пол дня, нервов уже не хватает
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно нам в техническую поддержку (support@betting.team).
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Юрий Иванов55
25% WR-1.5% ROI
взаимно с новым 2021 годом!!!!и хороших изменений!!!!!
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⚽️ Татьяна 😈
54.8% WR3.54% ROI
С новый годом 😉🤪😘
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0
Повторить за 1.78
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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