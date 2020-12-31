Привет! Это Сережа – комьюнити-менеджер Betting Insider. Сегодня подводим итоги 2020-го и рассказываем об одном важном обновлении, над которым будем работать в следующем году.
Спасибо, что оставались с нами на протяжении года – вы делаете Betting Insider лучше!
А теперь – к обновлениям.
Что сделали в 2020-м?
🆕 Обновили список лучших букмекеров. В нем мы оцениваем компании по объективным показателям:
- Коэффициенты;
- Юзабилити;
- Поддержка;
- Трансляции;
- Бонусы.
Еще можно узнать отзывы реальных клиентов и самому рассказать о своем опыте игры в БК, а также найти все актуальные акции – в одном месте.
🎾 Добавили разделы о хоккее, баскетболе, теннисе и смешанных единоборствах. Пока в качестве блогов, где мы публикуем новости, авторские материалы и стратегии ставок.
А в 2021-м мы добавим линии на новые виды спорта, по которым вы сможете делать ставки 😉!
🔍 Улучшили поиск – теперь вы можете найти: турнир, команду, матч и любого каппера.
😎 Расширили статистику каппера в профиле: добавили ROI по исходам, тоталам, форам и другим линиям!
🥇 В рейтингах лучших игроков и экспертов теперь можно оценить пользователей по форме, дистанции и WinRate.
📊 Топ-5 ставок пользователей на матч добавили на все платформы – о такой статистике не рассказывает ни один букмекер!
Обновления в приложениях (iOS, Android)
⚽️ Обновили матч-центр: добавили процент прогнозов на победу определенной команды, вероятность захода ТБ (2,5) и многое другое. Пока обновление доступно только для популярных турниров.
🤕 Предварительные составы – в карточке матча. Изменение в составах может повлиять на коэффициенты перед матчем – теперь вы сможете отследить это у нас, не просматривая десятки новостных сайтов.
📲 «Истории»! Новый вид материалов на главной странице (над прогнозами): советы для ставок, новости и последние обновления.
Не нашли какое-то из указанных обновлений? Возможно у вас установлена старая версия приложения – переходите по ссылкам, чтобы это исправить😉:
Обновления Web-версии
Наши разработчики улучшают не только приложения, но и сайт. Вот, что сделали в 2020-м.
⌨️ Общий и матчевые чаты – теперь на главной странице. Переключение – в один клик.
✨ Изменили дизайн главной страницы – теперь показываем материалы из блога и виджет с актуальными акциями букмекеров.
Спасибо, что вы были с нами в этом непростом, но все равно ярком и запоминающемся 2020-м!
Если у вас будут идеи, которые хочется воплотить на Betting Insider, обязательно пишите на почту ryabkin@sports.ru или в телеграм (@sergeiryabkin).
Чего вам не хватает на Betting Insider? Пишите, о чем нам стоит задуматься – что добавить в приложение, на сайт?
И с наступающим Новым годом, капперы! 🥳