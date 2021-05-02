Итоги конкурса на первые матчи 1/2 ЛЧ! Раздаем 10 000 рублей

Капперы, всем привет! Как вам первые полуфинальные матчи еврокубков?

Недавно мы проводили конкурс – итоги подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму 10 000 рублей от Parimatch.

Итоги конкурса (27 – 29 апреля)

1. Anton Evstigneev – 2500 рублей | 5 из 6 прогнозов сыграли

2. 105×68 – 2000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 17.02

3. Андрей Горбунов9 1500 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 15.79

4. Torr – 1000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 14.11

5. Виталий Слепцов2 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.49

6. Роман Чичигин – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.30

7. Катаем Каточки – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.01

8. kenzhegul.nurbek-1991 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.95

9. Иван Титов8 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.94

10. oleg-centner – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.21

11. Вася Пронин1 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.42

12. 🇷🇺 26 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.42

13. Максим Гараев1 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.05

14. Андрей Мельников23 – 3 из 6; сумма кэфов – 13.54

15. ™️ Live ставки на спорт ™️ – 3 из 5; сумма кэфов – 11.46

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под этим постом и сделать 6 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз начислялся один балл.

А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉